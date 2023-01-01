Решение: Seaborn в Python не отображает график pairplot
Быстрый ответ
Для отображения графиков в Seaborn требуется вызвать функцию
plt.show() сразу после их создания. Пример кода ниже:
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
# Строим график...
sns.lineplot(x=[0, 1, 2], y=[0, 1, 3])
plt.show() # И отображаем его
Убедитесь, что модуль
matplotlib подключен. Если код запускается в Jupyter Notebook, постарайтесь использовать магическую команду
%matplotlib inline.
Раскрытие механики отображения графиков Seaborn
За пределами Jupyter Notebook или IPython для обеспечения видимости графика необходимо использовать команду
plt.show(). В Jupyter Notebook вполне достаточно добавить в начало файла
%matplotlib inline, чтобы графики автоматически встраивались в документ.
Рекомендуем периодически обновлять библиотеки Seaborn и Matplotlib, используя команду
pip install -U seaborn matplotlib.
Решение распространенных проблем
Настройка бэкенда
Пожалуйста, обратите внимание, что проблемы могут возникать из-за выбранного бэкенда Matplotlib. Попробуйте проверить и, при необходимости, изменить его в файле конфигурации
matplotlibrc.
Устаревший код
В более старых версиях Python вы можете встретить такой код:
sns.plt.show(). Но сегодня используется просто
plt.show().
Для устойчивого отображения графиков в IPython Notebook рекомендуем установить автоматическое выполнение команды
%matplotlib inline.
Использование альтернативных функций
Если возникли сложности с конкретной функцией построения графика в Seaborn, попробуйте использовать версии альтернативных функций, таких как
sns.relplot.
Запуск кода через IPython консоли
Иногда исполнение кода через IPython консоли с помощью параметра
ipython --pylab может решить проблемы с отображением графиков.
Визуализация
Процесс визуализации можно сравнить со взглядом на звёздное небо через телескоп. Команда
plt.show() идеально сравнима с процессом снятия крышки с телескопа.
Не вызывать
plt.show() — всё равно, что пытаться наблюдать звёзды через телескоп с ненарушенной защитной крышкой.
Дополнительные рекомендации
Проверка подготовки данных
Убедитесь, что значения данных для графика корректны и не содержат нечисловые и/или отсутствующие элементы.
Совместимость версий
Совместимость версий Seaborn и Matplotlib очень важна для надлежащей работы.
Использовать модуль matplotlib.pyplot
Вместе Seaborn и Matplotlib
pyplot обеспечивают оптимальную визуализацию данных.
Полезные материалы
- Официальный сайт Seaborn — здесь вы найдете массу полезной информации по работе с библиотекой.
- Руководство на PyPI будет полезно при установке и решении возможных проблем с версиями.
- Обсуждение использования
%matplotlib inlineв Jupyter notebooks на сайте Stack Overflow.
- Репозиторий Seaborn на GitHub — здесь собрано сообщество пользователей и разработчиков.
- Seaborn в среде Anaconda — для тех, кто предпочитает использовать пакетный менеджер Anaconda.
- Галерея примеров Seaborn — источник вдохновения и образцов для создания собственных графиков.
