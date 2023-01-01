Решение: Seaborn в Python не отображает график pairplot

Быстрый ответ

Для отображения графиков в Seaborn требуется вызвать функцию plt.show() сразу после их создания. Пример кода ниже:

Python
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

# Строим график...
sns.lineplot(x=[0, 1, 2], y=[0, 1, 3])
plt.show()  # И отображаем его

Убедитесь, что модуль matplotlib подключен. Если код запускается в Jupyter Notebook, постарайтесь использовать магическую команду %matplotlib inline.

Раскрытие механики отображения графиков Seaborn

За пределами Jupyter Notebook или IPython для обеспечения видимости графика необходимо использовать команду plt.show(). В Jupyter Notebook вполне достаточно добавить в начало файла %matplotlib inline, чтобы графики автоматически встраивались в документ.

Рекомендуем периодически обновлять библиотеки Seaborn и Matplotlib, используя команду pip install -U seaborn matplotlib.

Решение распространенных проблем

Настройка бэкенда

Пожалуйста, обратите внимание, что проблемы могут возникать из-за выбранного бэкенда Matplotlib. Попробуйте проверить и, при необходимости, изменить его в файле конфигурации matplotlibrc.

Устаревший код

В более старых версиях Python вы можете встретить такой код: sns.plt.show(). Но сегодня используется просто plt.show().

Для устойчивого отображения графиков в IPython Notebook рекомендуем установить автоматическое выполнение команды %matplotlib inline.

Использование альтернативных функций

Если возникли сложности с конкретной функцией построения графика в Seaborn, попробуйте использовать версии альтернативных функций, таких как sns.relplot.

Запуск кода через IPython консоли

Иногда исполнение кода через IPython консоли с помощью параметра ipython --pylab может решить проблемы с отображением графиков.

Визуализация

Процесс визуализации можно сравнить со взглядом на звёздное небо через телескоп. Команда plt.show() идеально сравнима с процессом снятия крышки с телескопа.

Не вызывать plt.show() — всё равно, что пытаться наблюдать звёзды через телескоп с ненарушенной защитной крышкой.

Дополнительные рекомендации

Проверка подготовки данных

Убедитесь, что значения данных для графика корректны и не содержат нечисловые и/или отсутствующие элементы.

Совместимость версий

Совместимость версий Seaborn и Matplotlib очень важна для надлежащей работы.

Использовать модуль matplotlib.pyplot

Вместе Seaborn и Matplotlib pyplot обеспечивают оптимальную визуализацию данных.

Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

