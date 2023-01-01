Решение проблемы циклического импорта в Python 3.4/3.5

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для предотвращения циклических импортов в процессе работы с описанием типов используйте технику "forward references", обрамляя типы в кавычки. С версии Python 3.7 становится доступной директива from __future__ import annotations , позволяющая отложить разрешение аннотаций типов, что помогает решить проблему с цикличностью.

Смотрите пример кода:

Python Скопировать код # файл: a.py from __future__ import annotations class A: def method(self) -> 'B': ... # файл: b.py class B: def method_returning_a(self) -> 'A': ...

Здесь 'B' и 'A' представляют собой "forward references", что предотвращает возникновение проблем с импортированием. Благодаря использованию from __future__ import annotations аннотации остаются в виде строк и не требуют немедленного интерпретирования.

Впоследствии мы рассмотрим методы такие как TYPE_CHECKING и абстрактные базовые классы для решения этих вопросов в более сложных случаях.

Борьба с циклическими импортами при помощи

При наличии сложных зависимостей между классами можно использовать TYPE_CHECKING . При этом декларация зависимостей происходит только для целей проверки типов:

Python Скопировать код # файл: some_module.py from typing import TYPE_CHECKING if TYPE_CHECKING: from other_module import OtherClass class SomeClass: def some_method(self) -> 'OtherClass': ...

Застосування абстрактных базовых классов (ABC)

Абстрактные базовые классы предоставляют способ определения интерфейса, не требуя прямого взаимодействия между классами. Это помогает снизить объем взаимосвязанности и избежать преждевременных импортов.

Python Скопировать код from abc import ABC, abstractmethod class UnpredictableMixin(ABC): @abstractmethod def surprise_element(self) -> 'UnpredictableResult': pass

Обход циклических импортов в Python 3.5 и более ранних версиях

Python 3.5 и 3.6: применение модуля typing

Для Python версий 3.5 и 3.6 можно использовать технику "lazy evaluation" в модуле typing , которая обеспечивает отсроченное разрешение типов, исключая прямые импорты во время выполнения.

Python Скопировать код from typing import get_type_hints class A: def method(self) -> 'B': ... def get_b_type(): return get_type_hints(A.method)['return_value']

Python 3.4 и ниже: ручное управление TYPE_CHECKING

В версиях Python до появления __future__ приходилось самостоятельно определить TYPE_CHECKING :

Python Скопировать код TYPE_CHECKING = False if TYPE_CHECKING: from other_module import OtherClass

Такой подход позволяет анализаторам типов, как, например, mypy использовать конструкции проверки типов, не влияя на производительность приложения.

Локализация импортов в области видимости методов

Ещё одним способом обхода циклических зависимостей является импорт прямо в теле метода:

Python Скопировать код class D: def method_showing_import(self): from e import E return E().another_method()

Стратегии написания поддерживаемого кода

Отдача предпочтения интерфейсам вместо конкретных реализаций

Предпочтение интерфейса прямому взаимодействию между классами А и В приводит к снижению уровня связности и увеличению гибкости структуры кода.

Развитие адаптивных миксинов

Настоятельно рекомендовано структурирование миксинов с целью использования интерфейсов или абстрактных классов и определения зависимостей с помощью абстрактных методов.

Подход к импорту модуля в целом

Лучше импортировать всей модуль, а не отдельные классы из него. Это часто помогает предотвратить возникновение циклических зависимостей.

Визуализация

Markdown Скопировать код Представим схему зависимостей, где каждый узел — это модуль. 🔗 Модуль A ----(импорт)------⚡------(обходной путь)------> 🔗 Модуль B | (TYPE_CHECKING) | 🔗 Модуль C <---(подсказка типа)---⚡<---(отсутствие прямого импорта)--- 🔗 Модуль D

Цель — внедрить Type Hinting в структуру зависимостей, избегая циклических импортов.

Расшифровка:

⚡: Обходные пути с использованием "ForwardRef" или TYPE_CHECKING .

или . Прямые связи (импорты) обозначают циклические импорты, которых мы хотим избежать.

Косвенные пути предполагают дефинирование типов, без создания цикличных связей.

