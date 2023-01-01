Решение проблемы SSL в Python: обход InsecurePlatformWarning

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы снять предупреждение о небезопасной платформе, обновите Python до версии 2.7.9+ или 3.x. Это активирует встроенную поддержку SSL. Кроме этого, вы можете усовершенствовать модуль requests , выполнив команду:

pip install 'requests[security]'

Такой подход обеспечит совместную работу вашего кода с библиотеками certifi и pyOpenSSL, что позволит urllib3 эффективно настроить SSL.

Путеводитель по устранению проблемы

Перед тем как применять команды, нужно разобраться с предупреждением о небезопасной платформе и разработать стратегию его устранения:

Определение версии Python

Устаревшая версия Python может быть причиной проблем с SSL. Обновите среду до Python 2.7.9 или любой версии Python 3, чтобы включить встроенную поддержку SSL:

python --version # Это зловещий прикол! 👀💀

Если нужно, произведите обновление:

# Linux/macOS sudo apt-get install python3 # Windows # За инструкциями перейдите по ссылке: https://www.python.org/downloads/windows/

Обновление 'requests' и его зависимостей

Иногда доступная версия 'requests' и его зависимостей может быть причиной проблемы. Попробуйте их обновить:

pip install --upgrade requests pip install 'requests[security]' # Вот здесь мы заложили секретное оружие! 🔓🦸‍♂️

Укрепление работы на Ubuntu

Если вы работаете на Ubuntu, вам могут понадобиться libffi-dev и libssl-dev для надёжной работы pyOpenSSL :

sudo apt-get install libffi-dev libssl-dev

Анализ исправлений в 'requests'

Изучите файл setup.py из пакета requests или историю его изменений, чтобы выявить проблемы, связанные с конкретной версией. Может оказаться полезным временно сменить версию requests на 2.5.3:

pip install requests==2.5.3 # Старые методы иногда работают лучше всего! 🕰️👮

Проверка версии OpenSSL

Убедитесь, что ваш pyOpenSSL совместим с актуальной версией OpenSSL:

openssl version # Друг или враг? 🤔

При необходимости обновите версию:

sudo apt-get install openssl

Визуализация

Продемонстрируем проблему с SSLContext и urllib3 , сравнив её со сменой пароля:

Представьте свои настройки SSL как **старый пароль**: 💻🔒(12345)

Вам приходит предупреждение:

InsecurePlatformWarning 🚨: Ваш пароль недостаточно надёжен!

Чтобы обновить пароль на SSLContext :

1. Обновите Python до версии 2.7.9+ или 3.4+ (Обновление пароля) 🔑🔒(3CureP@ssw0rd!) 2. Установите `pyOpenSSL`, `ndg-httpsclient`, `pyasn1` (Увеличьте сложность пароля) 🛠

Теперь визуализируйте результат:

💻🔑✨: Компьютер надёжно защищён новым паролем — **SSLContext!**

Это гарантирует, что библиотека urllib3 будет настраивать SSL наиболее эффективно и безопасно.

Путь для непобедимых: неустранимые проблемы с SSL

Иногда даже все верные шаги не дают гарантии победы. Если вы столкнулись с нерешаемыми проблемами SSL, переключитесь на план Б:

Тщательная проверка инструментария

Удостоверьтесь, что все необходимые библиотеки имеют актуальные версии. Чтобы это сделать, используйте команду pip list .

Оценка эффективности настроек в реальном времени

Системные настройки или их изменения могут влиять на установление безопасного соединения. Изучите документацию вашей операционной системы, чтобы не пропустить нюансы работы с SSL.

Переход на Python 3

Если вы всё ещё используете Python 2.x, рассмотрите возможность перехода на Python 3.x. Эта версия предлагает лучшую безопасность и совместимость благодаря регулярным обновлениям.

Обращение за помощью

Не забывайте использовать информацию из интернета, включая вопросы и ответы на Stack Overflow, отчеты об ошибках и документацию Python. Это может стать отличной поддержкой в решении вашей проблемы.

