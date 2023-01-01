Решение проблемы с пустыми изображениями в matplotlib

Быстрый ответ

Для предотвращения создания пустых файлов изображений при использовании команды plt.savefig('output.png') , следует сохранять график до его отображения на экране с помощью plt.show() . В противном случае, все элементы графика, отрисованные после plt.show() , не будут сохранены в файле.

Python Скопировать код import matplotlib.pyplot as plt plt.plot([1, 2, 3], [4, 5, 6]) plt.savefig('output.png') # Сначала сохраняем plt.show() # Затем отображаем

Переключение между графиками с помощью plt.gcf()

При работе с несколькими графиками команда plt.gcf() помогает ориентироваться. Она устанавливает на текущий график фокус, позволяя сосредоточиться на нём.

Python Скопировать код fig = plt.figure() plt.plot([1, 2, 3], [4, 5, 6]) fig.savefig('current_figure.png') # Сохраняем текущий график

Управление субплотами

Функция plt.subplots() облегчает управление позицией и размером субплотов на графике.

Python Скопировать код fig, ax = plt.subplots(nrows=2, ncols=2) # Далее отрисовываем на созданных осях... fig.savefig('subplots_figure.png')

Количество точек на дюйм

Для создания изображений высокого качества рекомендуется увеличивать значение параметра dpi (точек на дюйм) при сохранении.

Python Скопировать код plt.plot([1, 2, 3], [4, 5, 6]) plt.savefig('high_res_output.png', dpi=300)

Визуализация

Детально рассмотрим, как ненадлежащее использование savefig может привести к созданию пустых изображений на примере:

Markdown Скопировать код У нас есть холст 🖼️ и кисти 🖌️ — это наши инструменты.

Если показать изображение до его сохранения, данные могут быть утеряны:

Python Скопировать код plt.show() # 🖌️ кисти использованы plt.savefig('beautiful_plot.png') # 🖼️ холст при этом остаётся пустым!

Чтобы успеть зафиксировать картина, следуйте правильной последовательности: сначала рисуйте, потом сохраняйте:

Python Скопировать код plt.plot(x, y) # 🖌️ мазки на холсте plt.savefig('beautiful_plot.png') # 🖼️ холст сохранён plt.show() # Теперь можно показать

Проверка полноты отображения данных

Прежде чем сохранить рисунок, убедимся, что все его элементы есть на месте: легенда, подписи осей и так далее. После этого можно его сохранять:

Python Скопировать код plt.plot([1, 2, 3], [4, 5, 6]) plt.xlabel('Ось Временных Путешествий') plt.ylabel('Параллельные Вселенные') plt.legend(['Теория Мультивселенной'], facecolor='white') plt.savefig('complete_plot.png')

Графики на основе imshow и Seaborn

Функция imshow заслуживает такого же внимания, как и остальные:

Python Скопировать код plt.imshow(image_data) plt.colorbar() # Добавляем цветовую шкалу plt.savefig('image_plot.png') # Изображение сохранено

При использовании библиотеки Seaborn, вам пригодится параметр ax :

Python Скопировать код import seaborn as sns fig, ax = plt.subplots() sns.barplot(x="soup", y="crackers", data=df, ax=ax) plt.savefig('seaborn_plot.png')

Полезные материалы

Обеспечение всей видимости данных

Прежде чем поделиться графиком, удостоверьтесь, что все данные видны, и они не скрыты за пределами осей:

Python Скопировать код plt.plot(x, y) plt.xlim(0, 10) # Задаём границы осей plt.ylim(0, 10) plt.savefig('data_visible_plot.png') # Данные сохранены и видны

Правильное именование файлов

Чтобы избежать перезаписывания файлов, используйте уникальные временные метки в их именах: