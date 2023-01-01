Решение проблемы с поворотом даты в matplotlib

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Повернуть деления с датами на графиках в Matplotlib можно, воспользовавшись функцией autofmt_xdate() для быстрых корректировок, или же аргументом rotation при использовании функции plt.xticks() , если требуется конкретный угол поворота. Ваш код может выглядеть так:

import matplotlib.pyplot as plt # ...[код построения графика]... plt.gcf().autofmt_xdate() # Быстрое поворачивание меток # Или: plt.xticks(rotation=45) # Для задания конкретного угла поворота plt.show()

Функция autofmt_xdate() автоматически наклоняет метки. Аргумент rotation в plt.xticks() позволяет настроить угол наклона меток по вашему усмотрению. Воспользуйтесь подходящим для вас инструментом!

Как совершить поворот без происшествий

Для более стабильного поворота

Простой совет: примените setp() , чтобы определить и зафиксировать пользовательский угол поворота. Почему это хорошо? Потому что это надежно и добавляет прецизности в управление графиками на Python:

ax = plt.gca() # Получаем текущую ось plt.setp(ax.get_xticklabels(), rotation=45, ha="right") # Поворачиваем и выравниваем метки по горизонтали

Приручаем plt.gca()

Функция plt.gca() удобна, но имеет свои нюансы при работе с несколькими осями:

fig, axs = plt.subplots(2, 1) plt.setp(axs[0].xaxis.get_majorticklabels(), rotation=45) # Поворачиваем метки первой оси

Получаем правильные оси без путаницы

Чтобы избежать ошибок, рекомендуется установить метки времени до назначения самих меток:

ax.set_xticklabels(xlabels, rotation=45) # Сначала задаём поворот

Минимизируем путаницу для максимальной пользы

Избегаем наложения меток

После поворота меток, убедитесь, что они не накладываются друг на друга и остаются читаемы:

ax.tick_params(axis='x', pad=15) # Увеличиваем пространство между делениями

Деления: независимость и уверенность

Объектно-ориентированный подход позволяет сделать работу более надежной:

ax.xaxis.set_tick_params(rotation=45) # Устанавливаем параметры делений индивидуально

Авто-Деления: Преобразуем ваши графики с датами

Для визуализации временных графиков активизируйте AutoDateLocator и AutoDateFormatter:

from matplotlib.dates import AutoDateLocator, AutoDateFormatter ax.xaxis.set_major_locator(AutoDateLocator()) ax.xaxis.set_major_formatter(AutoDateFormatter(AutoDateLocator()))

Визуализация

Даты как деления на оси времени в Python:

12/01 03/01 10/01 02/01 | 🔄 | 09/01 03/01 | | 08/01 04/01 06/01 12/01

Каждая дата отмечена делением. Поверните их для улучшения видимости.

Ваши графики станут еще лучше

Найдите баланс

Подбор корректного угла поворота меток способствует комфорту в чтении графика:

plt.setp(ax.get_xticklabels(), rotation=20) # Умеренное наклонение меток улучшает читаемость

Просторный график — счастливый график

Обеспечьте дополнительное пространство в вашем графике, настроив компоновку подграфиков:

plt.subplots_adjust(bottom=0.2) # Освобождаем место в нижней части

Точное выравнивание делений

Доводите выравнивание делений до детальности:

from matplotlib.ticker import MaxNLocator ax.xaxis.set_major_locator(MaxNLocator(integer=True))

