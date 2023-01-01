Решение проблемы с использованием pip за прокси с CNTLM

Быстрый ответ

Чтобы сконфигурировать pip для работы с прокси CNTLM, выполните следующие команды:

В Unix Shell:

Bash Скопировать код export http_proxy=http://127.0.0.1:3128 https_proxy=http://127.0.0.1:3128 pip install название_пакета

В командной строке Windows (CMD):

cmd Скопировать код set http_proxy=http://127.0.0.1:3128 set https_proxy=http://127.0.0.1:3128 pip install название_пакета

Не забудьте подставить вместо 127.0.0.1:3128 адрес и порт вашего сервера прокси CNTLM. Это позволит pip использовать прокси сервер для установки пакетов.

Настройка CNTLM и pip

Конфигурация CNTLM

Прежде чем начать использовать pip , убедитесь в активности CNTLM. Обновите файл cntlm.ini , указав ваши данные: домен, имя пользователя и хеш паролей. Корректность настроек можно проверить с помощью команды cntlm -I -M http://google.com на Unix-системах или cntlm.exe -c cntlm.ini -I -M http://google.com на Windows.

Защита данных пользователя

Считайте пароли секретной информацией, оберегайте их и не выставляйте напоказ. Чтобы хранить учетные данные в безопасности, преобразуйте пароли в виде хешей с помощью команды cntlm -H и занесите их в файл cntlm.ini . Если ваша организация требует сертификацию, добавьте корпоративный корневой сертификат в файл cacert.pem .

Работа с переменными окружения

Переменные http_proxy и https_proxy облегчают использование опции --proxy в pip . При выполнении команд с sudo используйте ключ -E для сохранения значений этих переменных.

Настройка pip

Если вы регулярно работаете через прокси-сервер, целесообразнее будет сохранить соответствующие настройки в pip.conf (для Unix) или pip.ini (для Windows):

ini Скопировать код [global] proxy = http://127.0.0.1:3128

В этом конфигурационном файле укажите актуальный адрес и порт вашего сервера прокси CNTLM.

Устранение ошибок подключения

Если в процессе устанавливается сообщение об ошибке "Connection to proxy failed", перепроверьте файл cntlm.ini . Если возникают проблемы с SSL, добавьте корпоративный корневой сертификат в cacert.pem .

Обновление пакетов через прокси

Для обновления пакетов используйте команду pip install -U название_пакета , убедившись заранее, что прокси-сервер корректно настроен.

Альтернативы CNTLM

Если вы столкнулись с проблемами при работе с CNTLM, рассмотрите возможность использования альтернатив, таких как файл .netrc или инструкции по настройке на Windows и Ubuntu/Linux.

Визуализация

Вы можете представить работу pip через прокси при помощи CNTLM следующим образом:

Markdown Скопировать код Интернет 🌐 | "🏢 Корпоративный прокси" | 🛡️ CNTLM – ваш посредник | 🐍 pip – работает с пакетами через прокси

Или, если вам нагляднее метафора с метро:

Markdown Скопировать код | Интернет (надповерхность) | 🚧 Корпоративный прокси (стена) 🚧 | pip (ваша конечная цель) | |-----------------------------|------------------------------------|------------------------| | | 🚇 Туннель (CNTLM) | |

Напомним, что CNTLM в данном случае — это ваш секретный путь, позволяющий обойти препятствия.

Профессиональные советы и хитрости

Секретность учетных данных

Используйте хеш-коды паролей для надежной защиты своих учетных данных.

Правильное использование прокси

Внимательно проверяйте синтаксис URI прокси, чтобы избежать ошибок.

Регулярное тестирование настроек

Не допускайте сбоев — периодически проверяйте настройки CNTLM.

Обновление pip

Своевременное обновление pip гарантирует его безотказную работу. Используйте ключ -U для обновления.

Отдельные прокси для разных сред

Если вы управляете несколькими проектами, настройте прокси для каждой из виртуальных сред по отдельности.

