Решение проблемы с использованием pip за прокси с CNTLM

#DevOps/Deploy  #pip и зависимости  #Установка софта  
Быстрый ответ

Чтобы сконфигурировать pip для работы с прокси CNTLM, выполните следующие команды:

В Unix Shell:

Bash
export http_proxy=http://127.0.0.1:3128 https_proxy=http://127.0.0.1:3128
pip install название_пакета

В командной строке Windows (CMD):

cmd
set http_proxy=http://127.0.0.1:3128
set https_proxy=http://127.0.0.1:3128
pip install название_пакета

Не забудьте подставить вместо 127.0.0.1:3128 адрес и порт вашего сервера прокси CNTLM. Это позволит pip использовать прокси сервер для установки пакетов.

Настройка CNTLM и pip

Конфигурация CNTLM

Прежде чем начать использовать pip, убедитесь в активности CNTLM. Обновите файл cntlm.ini, указав ваши данные: домен, имя пользователя и хеш паролей. Корректность настроек можно проверить с помощью команды cntlm -I -M http://google.com на Unix-системах или cntlm.exe -c cntlm.ini -I -M http://google.com на Windows.

Защита данных пользователя

Считайте пароли секретной информацией, оберегайте их и не выставляйте напоказ. Чтобы хранить учетные данные в безопасности, преобразуйте пароли в виде хешей с помощью команды cntlm -H и занесите их в файл cntlm.ini. Если ваша организация требует сертификацию, добавьте корпоративный корневой сертификат в файл cacert.pem.

Работа с переменными окружения

Переменные http_proxy и https_proxy облегчают использование опции --proxy в pip. При выполнении команд с sudo используйте ключ -E для сохранения значений этих переменных.

Настройка pip

Если вы регулярно работаете через прокси-сервер, целесообразнее будет сохранить соответствующие настройки в pip.conf (для Unix) или pip.ini (для Windows):

ini
[global]
proxy = http://127.0.0.1:3128

В этом конфигурационном файле укажите актуальный адрес и порт вашего сервера прокси CNTLM.

Устранение ошибок подключения

Если в процессе устанавливается сообщение об ошибке "Connection to proxy failed", перепроверьте файл cntlm.ini. Если возникают проблемы с SSL, добавьте корпоративный корневой сертификат в cacert.pem.

Обновление пакетов через прокси

Для обновления пакетов используйте команду pip install -U название_пакета, убедившись заранее, что прокси-сервер корректно настроен.

Альтернативы CNTLM

Если вы столкнулись с проблемами при работе с CNTLM, рассмотрите возможность использования альтернатив, таких как файл .netrc или инструкции по настройке на Windows и Ubuntu/Linux.

Визуализация

Вы можете представить работу pip через прокси при помощи CNTLM следующим образом:

Markdown
Интернет 🌐
   |
 "🏢 Корпоративный прокси"
   |
  🛡️ CNTLM – ваш посредник
   |
  🐍 pip – работает с пакетами через прокси

Или, если вам нагляднее метафора с метро:

Markdown
| Интернет (надповерхность) | 🚧 Корпоративный прокси (стена) 🚧 | pip (ваша конечная цель) |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------|
|                             |     🚇 Туннель (CNTLM)             |                        |

Напомним, что CNTLM в данном случае — это ваш секретный путь, позволяющий обойти препятствия.

Профессиональные советы и хитрости

Секретность учетных данных

Используйте хеш-коды паролей для надежной защиты своих учетных данных.

Правильное использование прокси

Внимательно проверяйте синтаксис URI прокси, чтобы избежать ошибок.

Регулярное тестирование настроек

Не допускайте сбоев — периодически проверяйте настройки CNTLM.

Обновление pip

Своевременное обновление pip гарантирует его безотказную работу. Используйте ключ -U для обновления.

Отдельные прокси для разных сред

Если вы управляете несколькими проектами, настройте прокси для каждой из виртуальных сред по отдельности.

Полезные материалы

  1. Руководство пользователя pip v24.0.
  2. Официальный сайт CNTLM.
  3. Обсуждения и решения проблем с прокси на StackOverflow.
  4. Продвинутое использование прокси в Python Requests.
  5. Работа с Python через переменные окружения.
  6. Безопасное хранение учетных данных при помощи .netrc.
Элина Баранова

разработчик Android

