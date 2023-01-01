Решение проблемы с использованием pip за прокси с CNTLM
Быстрый ответ
Чтобы сконфигурировать
pip для работы с прокси CNTLM, выполните следующие команды:
В Unix Shell:
export http_proxy=http://127.0.0.1:3128 https_proxy=http://127.0.0.1:3128
pip install название_пакета
В командной строке Windows (CMD):
set http_proxy=http://127.0.0.1:3128
set https_proxy=http://127.0.0.1:3128
pip install название_пакета
Не забудьте подставить вместо
127.0.0.1:3128 адрес и порт вашего сервера прокси CNTLM. Это позволит
pip использовать прокси сервер для установки пакетов.
Настройка CNTLM и pip
Конфигурация CNTLM
Прежде чем начать использовать
pip, убедитесь в активности CNTLM. Обновите файл
cntlm.ini, указав ваши данные: домен, имя пользователя и хеш паролей. Корректность настроек можно проверить с помощью команды
cntlm -I -M http://google.com на Unix-системах или
cntlm.exe -c cntlm.ini -I -M http://google.com на Windows.
Защита данных пользователя
Считайте пароли секретной информацией, оберегайте их и не выставляйте напоказ. Чтобы хранить учетные данные в безопасности, преобразуйте пароли в виде хешей с помощью команды
cntlm -H и занесите их в файл
cntlm.ini. Если ваша организация требует сертификацию, добавьте корпоративный корневой сертификат в файл
cacert.pem.
Работа с переменными окружения
Переменные
http_proxy и
https_proxy облегчают использование опции
--proxy в
pip. При выполнении команд с
sudo используйте ключ
-E для сохранения значений этих переменных.
Настройка pip
Если вы регулярно работаете через прокси-сервер, целесообразнее будет сохранить соответствующие настройки в
pip.conf (для Unix) или
pip.ini (для Windows):
[global]
proxy = http://127.0.0.1:3128
В этом конфигурационном файле укажите актуальный адрес и порт вашего сервера прокси CNTLM.
Устранение ошибок подключения
Если в процессе устанавливается сообщение об ошибке "Connection to proxy failed", перепроверьте файл
cntlm.ini. Если возникают проблемы с SSL, добавьте корпоративный корневой сертификат в
cacert.pem.
Обновление пакетов через прокси
Для обновления пакетов используйте команду
pip install -U название_пакета, убедившись заранее, что прокси-сервер корректно настроен.
Альтернативы CNTLM
Если вы столкнулись с проблемами при работе с CNTLM, рассмотрите возможность использования альтернатив, таких как файл
.netrc или инструкции по настройке на Windows и Ubuntu/Linux.
Визуализация
Вы можете представить работу
pip через прокси при помощи CNTLM следующим образом:
Интернет 🌐
|
"🏢 Корпоративный прокси"
|
🛡️ CNTLM – ваш посредник
|
🐍 pip – работает с пакетами через прокси
Или, если вам нагляднее метафора с метро:
| Интернет (надповерхность) | 🚧 Корпоративный прокси (стена) 🚧 | pip (ваша конечная цель) |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------|
| | 🚇 Туннель (CNTLM) | |
Напомним, что CNTLM в данном случае — это ваш секретный путь, позволяющий обойти препятствия.
Профессиональные советы и хитрости
Секретность учетных данных
Используйте хеш-коды паролей для надежной защиты своих учетных данных.
Правильное использование прокси
Внимательно проверяйте синтаксис URI прокси, чтобы избежать ошибок.
Регулярное тестирование настроек
Не допускайте сбоев — периодически проверяйте настройки CNTLM.
Обновление pip
Своевременное обновление
pip гарантирует его безотказную работу. Используйте ключ
-U для обновления.
Отдельные прокси для разных сред
Если вы управляете несколькими проектами, настройте прокси для каждой из виртуальных сред по отдельности.
