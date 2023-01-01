Решение проблемы: "library not found for -lssl" в psycopg2#PostgreSQL #pip и зависимости #Установка софта
Быстрый ответ
Если при установке
psycopg2 появляется ошибка, связанная с отсутствием SSL-библиотек, следует выполнить следующие команды:
- Для Ubuntu/Debian:
sudo apt-get install libpq-dev libssl-dev
- Для Red Hat/CentOS:
sudo yum install postgresql-devel openssl-devel
- Для macOS:
brew install postgresql openssl
Пользователи macOS также должны настроить переменные окружения:
export LDFLAGS="-L$(brew --prefix openssl)/lib"
export CPPFLAGS="-I$(brew --prefix openssl)/include"
После этого установка
psycopg2 через pip должна осуществиться без проблем:
pip install psycopg2
В качестве альтернативы вы можете воспользоваться бинарной версией пакета:
pip install psycopg2-binary
Перед установкой убедитесь, что вы установили заголовочные файлы Python и PostgreSQL.
Специфика настройки для macOS и Apple M1
Владельцам macOS, особенно с процессором Apple M1, необходимо скорректировать пути после установки
openssl с использованием Homebrew, чтобы учесть переход с архитектуры Intel на ARM. Для этого настройте переменные окружения:
export LDFLAGS="-L/opt/homebrew/opt/openssl/lib"
export CPPFLAGS="-I/opt/homebrew/opt/openssl/include"
Также добавьте путь к OpenSSL в переменную окружения
PATH:
export PATH="/opt/homebrew/opt/openssl@3/bin:$PATH"
Оминание кэша при установке
Можно столкнуться с проблемами, связанными с кэшем, при установке
psycopg2. В этом случае используйте опцию
--no-cache-dir:
pip install --no-cache-dir psycopg2
Инструменты командной строки Xcode
Для сборки из исходных кодов необходимы компиляторы C, которые можно получить через инструменты командной строки Xcode на macOS:
xcode-select --install
Особенности настройки для macOS Catalina и более новых версий
В macOS Catalina и более новых системах может потребоваться настройка дополнительных переменных окружения из-за изменений в системе безопасности и управлении зависимостями.
Работа с OpenSSL от Homebrew
Чтобы избежать конфликтов, задайте пути к библиотекам OpenSSL с помощью переменных окружения, не используя команду
brew link openssl --force.
Инициализация переменных окружения через pipenv
Чтобы переменные окружения учитывались при компиляции, инициализируйте их перед установкой с использованием pipenv:
pipenv install psycopg2 --dev
Визуализация
Представим ситуацию, как если бы вы строили мост, у которого отсутствует одна из опор:
|🌉 Строительство моста
|🏗️ Недостающая опора
|Результат
|Мост построен
|Опора установлена
|Мост устойчив
|Мост построен
|❓
|Мост рушится
В подобном контексте отсутствующая библиотека
-lssl оказывается той самой недостающей опорой для
psycopg2.
import psycopg2 # Попытаемся построить мост psycopg2...
# 🚨 Ошибка: Где же моя опора -lssl?!
Чтобы "мост" был устойчив, вам необходимо обеспечить надежное SSL-соединение.
Решение проще простого:
- Установите SSL-библиотеку: 🔒
- Установите
psycopg2: 🌉🎉
С правильно настроенным SSL ваш "мост" справится с любыми нагрузками. 💪
Версия OpenSSL и важность совместимости
Psycopg2 может требовать определенной версии OpenSSL. Убедитесь, что установленная версия OpenSSL соответствует требованиям библиотеки:
openssl version
Использование опций для build_ext
При установке через pip используйте опции
build_ext для задания путей к заголовочным файлам и библиотекам:
pip install psycopg2 --global-option=build_ext --global-option="-L/opt/homebrew/opt/openssl/lib" --global-option="-I/opt/homebrew/opt/openssl/include"
