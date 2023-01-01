Решение проблемы: "library not found for -lssl" в psycopg2

#PostgreSQL  #pip и зависимости  #Установка софта  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Если при установке psycopg2 появляется ошибка, связанная с отсутствием SSL-библиотек, следует выполнить следующие команды:

  • Для Ubuntu/Debian: sudo apt-get install libpq-dev libssl-dev
  • Для Red Hat/CentOS: sudo yum install postgresql-devel openssl-devel
  • Для macOS: brew install postgresql openssl

Пользователи macOS также должны настроить переменные окружения:

export LDFLAGS="-L$(brew --prefix openssl)/lib"
export CPPFLAGS="-I$(brew --prefix openssl)/include"

После этого установка psycopg2 через pip должна осуществиться без проблем:

pip install psycopg2

В качестве альтернативы вы можете воспользоваться бинарной версией пакета:

pip install psycopg2-binary

Перед установкой убедитесь, что вы установили заголовочные файлы Python и PostgreSQL.

Пошаговый план для смены профессии

Специфика настройки для macOS и Apple M1

Владельцам macOS, особенно с процессором Apple M1, необходимо скорректировать пути после установки openssl с использованием Homebrew, чтобы учесть переход с архитектуры Intel на ARM. Для этого настройте переменные окружения:

export LDFLAGS="-L/opt/homebrew/opt/openssl/lib"
export CPPFLAGS="-I/opt/homebrew/opt/openssl/include"

Также добавьте путь к OpenSSL в переменную окружения PATH:

export PATH="/opt/homebrew/opt/openssl@3/bin:$PATH"

Оминание кэша при установке

Можно столкнуться с проблемами, связанными с кэшем, при установке psycopg2. В этом случае используйте опцию --no-cache-dir:

pip install --no-cache-dir psycopg2

Инструменты командной строки Xcode

Для сборки из исходных кодов необходимы компиляторы C, которые можно получить через инструменты командной строки Xcode на macOS:

xcode-select --install

Особенности настройки для macOS Catalina и более новых версий

В macOS Catalina и более новых системах может потребоваться настройка дополнительных переменных окружения из-за изменений в системе безопасности и управлении зависимостями.

Работа с OpenSSL от Homebrew

Чтобы избежать конфликтов, задайте пути к библиотекам OpenSSL с помощью переменных окружения, не используя команду brew link openssl --force.

Инициализация переменных окружения через pipenv

Чтобы переменные окружения учитывались при компиляции, инициализируйте их перед установкой с использованием pipenv:

pipenv install psycopg2 --dev

Визуализация

Представим ситуацию, как если бы вы строили мост, у которого отсутствует одна из опор:

🌉 Строительство моста 🏗️ Недостающая опора Результат
Мост построен Опора установлена Мост устойчив
Мост построен Мост рушится

В подобном контексте отсутствующая библиотека -lssl оказывается той самой недостающей опорой для psycopg2.

import psycopg2  # Попытаемся построить мост psycopg2...
# 🚨 Ошибка: Где же моя опора -lssl?!

Чтобы "мост" был устойчив, вам необходимо обеспечить надежное SSL-соединение.

Решение проще простого:

  1. Установите SSL-библиотеку: 🔒
  2. Установите psycopg2: 🌉🎉

С правильно настроенным SSL ваш "мост" справится с любыми нагрузками. 💪

Версия OpenSSL и важность совместимости

Psycopg2 может требовать определенной версии OpenSSL. Убедитесь, что установленная версия OpenSSL соответствует требованиям библиотеки:

openssl version

Использование опций для build_ext

При установке через pip используйте опции build_ext для задания путей к заголовочным файлам и библиотекам:

pip install psycopg2 --global-option=build_ext --global-option="-L/opt/homebrew/opt/openssl/lib" --global-option="-I/opt/homebrew/opt/openssl/include"

