Решение проблемы docker.errors.DockerException в Docker#DevOps/Deploy #DevOps для Python (Docker) #Установка софта
Быстрый ответ
Для исправления ошибки
docker.errors.DockerException убедитесь, что Docker активен:
# Если Docker не активирован, возникают проблемы
sudo systemctl start docker
Если столкнулись с проблемами доступа, добавьте пользователя в группу Docker:
# Добавьте пользователя в группу Docker
sudo usermod -aG docker $USER
После выполнения этой операции обязательно перезайдите в систему. Если используется пользовательский сокет Docker, настройте переменную
DOCKER_HOST:
# Корректно настройте сокет Docker
export DOCKER_HOST=unix:///custom/docker.sock
Вы поддерживаете контакт с демоном?
Проверка состояния демона
Убедитесь, что демон Docker активирован и не выдаёт ошибок.
# Если демон занят, наступают проблемы!
systemctl status docker
Если демон не занят и не активирован, выполните его активацию:
# Активированный демон обеспечивает успешное выполнение
sudo systemctl start docker
Устранение проблем с правами доступа
Проблемы с правами на файл
docker.sock можно решить следующим образом:
# Открываем доступ пользователю к сокету
sudo chown $USER /var/run/docker.sock
Перезапуск сервиса Docker может помочь:
# Исправляем ошибки с помощью перезапуска
sudo service docker restart
Совместимые и несовместимые моменты
Совместимость ОС и Docker
Проверьте поддержку вашей операционной системой Docker.
Обновление Docker
Обновление Docker может решить множество проблем и улучшить производительность системы.
Работа в Windows
В случае использования Windows активируйте интеграцию Docker Desktop с WSL и проверьте совместимость Docker с вашим дистрибутивом в настройках WSL.
Управление группами пользователей
Включение пользователя в группу Docker
Вступление в группу Docker может устранить ряд проблем, но после этого потребуется перезапуск сессии.
# Приветствуем нового члена команды Docker
sudo usermod -aG docker $USER
Обновление прав доступа
Для применения новых прав потребуется перезагрузка Docker:
# Обновляемся для корректной работы
sudo service docker restart
Решение проблем с подключением
Проблемы с подключением
Попробуйте устранить проблемы соединения между клиентом Docker и API.
Просмотр логов
Логи Docker могут помочь найти ответы на ваши вопросы:
# Расшифровываем логи
docker logs [container_id]
Альтернативные решения
Если стандартные решения не помогли, примените креативный подход: можно попробовать изменить порт или сокет.
Визуализация
Восприятие ситуации может быть следующим:
|Попытка подключения
|Результат
|Успешное соединение
|🦄✅
|Неудача
|💔❌
DockerException – это как вечеринка, на которую никто не пришел:
Статус приглашения: 🌈💻
Ответы гостей: ❓🔄
Вечеринка проходит: ❌
Проверьте, готовы ли все компоненты для успешного выполнения:
Как подготовиться:
- Место для встречи подготовлено: 🎈🎉 = ✅
- Гости подтвердили приход: 👯🔄👍
- Вечеринка idет полным ходом: ❓🔄➡️✅
Когда все элементы успешно синхронизированы, процесс начинается!
Продвинутые решения
Проверка настроек томов и монтирования
Настройки томов и монтирования должны быть корректными.
Настройки брандмауэра
Проверьте настройки брандмауэра.
Переустановка Docker
Если ничего не помогает, попробуйте начать с чистого листа: переустановите Docker.
# Обновим Docker для лучшей производительности
sudo apt-get remove docker docker-engine docker.io containerd runc
sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
Полезные материалы
- Docker SDK для Python — Docker SDK для Python 7.0.0 документация — официальная документация Docker SDK.
- Разработка с использованием Docker Engine SDK | Docker Docs — информация о том, как указать версии API Docker.
- Проблемы · docker/docker-py · GitHub — страница с обсуждениями проблем и новых функций на GitHub.
- Получить Docker | Docker Docs — руководство по установке Docker.
- dockerd | Docker Docs — информация о том, как настроить демон Docker.
- Requests: HTTP для людей™ — Requests 2.31.0 documentation — справочные данные по библиотеке 'requests' в Python.
- Обзор настроек демона Docker | Docker Docs — советы по устранению проблем с демоном Docker.
Элина Баранова
разработчик Android