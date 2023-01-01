Решение проблемы 404 ошибки при доступе к MEDIA в Django

Быстрый ответ

Если в Django вам необходимо сохранять загруженные файлы, укажите путь к целевому каталогу в MEDIA_ROOT . Для возможности доступа к ним через Интернет используйте MEDIA_URL в качестве URL-адреса.

Python Скопировать код # settings.py MEDIA_URL = '/media/' MEDIA_ROOT = os.path.join(BASE_DIR, 'media')

В процессе разработки в urls.py задайте соответствие между URL и путями к файлам:

Python Скопировать код from django.conf import settings from django.conf.urls.static import static urlpatterns += static(settings.MEDIA_URL, document_root=settings.MEDIA_ROOT) if settings.DEBUG else []

При создании ссылок на медиафайлы в шаблонах используйте {{ MEDIA_URL }} .

Разбираем MEDIA

MEDIA_ROOT указывает на директорию на сервере, предназначенную для хранения загруженных файлов, а MEDIA_URL представляет собой URL, через который осуществляется доступ к этим файлам из Интернета. Эта пара упрощает работу с медиафайлами в ваших проектах.

Основные практики

Для надежного управления медиафайлами следуйте нижеуказанным рекомендациям:

Категоризуйте MEDIA_ROOT как конфиденциальную информацию и предотвращайте ее утечку.

как конфиденциальную информацию и предотвращайте ее утечку. Использование django.views.static.serve допускается только во время разработки. В production лучше использовать специализированные серверы, такие как Apache или nginx.

допускается только во время разработки. В production лучше использовать специализированные серверы, такие как Apache или nginx. Храните файлы в надежных хранилищах, например, Amazon S3, исключая доступ для сторонних пользователей.

Визуализация

Ваш Django-проект можно представить в виде многокомнатного дома с подземным хранилищем ( MEDIA_ROOT ) и "умным помощником" ( MEDIA_URL ), который помогает обнаружить нужный объект.

🖼️🎞️📂 -> все медиафайлы сохраняются в безопасности в хранилище ( MEDIA_ROOT ),

-> их расположение отслеживается помощником (`MEDIA_URL`).

Когда вы загружаете изображение, оно помещается в хранилище, и при следующем запросе помощник быстро подскажет его расположение.

Учет различий окружений: Разработка и Продакшен

Настройки для окружения разработки

Во время разработки используйте django.conf.urls.static.static() для обеспечения доступа к медиафайлам.

для обеспечения доступа к медиафайлам. Избегайте конфликтов URL, обеспечив приоритет обработки URL вашего приложения.

Переход на продакшен

В продакшене делегируйте управление медиафайлами специализированным серверам.

Используйте сервисы вроде Amazon S3 для хранения медиафайлов с целью повышения производительности и безопасности.

Устранение проблем

Распространенные ошибки

Некорректная настройка MEDIA_ROOT и MEDIA_URL может вызвать проблемы с доступом к директории.

и может вызвать проблемы с доступом к директории. Будьте осторожны с опечатками в URL, которые ведут к ошибкам 404.

Проверяйте, чтобы путь к файлам в шаблонах соответствовал их реальному местоположению.

Решение проблем

При возникновении ошибок 404 перепроверьте конфигурацию URL.

Добавьте 'django.template.context_processors.media' в настройки обработчика контекста, чтобы обеспечивать поддержку MEDIA_URL в шаблонах.

TE=MC^2: Шаблоны и MEDIA_URL

Чтобы обеспечить доступ к MEDIA_URL в шаблонах, добавьте этот адрес в контекстные процессоры, которые указаны в settings.py .

Python Скопировать код # settings.py TEMPLATES = [ { #... 'OPTIONS': { 'context_processors': [ #... 'django.template.context_processors.media', ], }, }, ]

Полезные материалы