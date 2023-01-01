Решение ошибки '_xsrf' при сохранении в Jupyter Notebook

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы устранить ошибку "_xsrf" в Jupyter, выполните следующие действия:

Очистите куки браузера для сайта Jupyter. Остановите и заново запустите сервер Jupyter, воспользовавшись командой jupyter notebook . Попробуйте обратиться к Jupyter из другого браузера. Проверьте файл конфигурации jupyter_notebook_config.py на ошибки и неточности.

Для пользователей Chrome на Unix-системах очистка куков возможна с помощью данной команды:

Bash Скопировать код sqlite3 ~/.config/google-chrome/Default/Cookies "DELETE FROM cookies WHERE host_key LIKE '%jupyter%'"

В первую очередь уделите внимание решениям, связанным с браузером (очистка куки, кэш), и некоторым аспектам работы сервера (его перезапуск, проверка настроек).

Альтернативы для быстрого решения

Если вас беспокоит ошибка '_xsrf', попробуйте следующее:

Создайте новый ноутбук в рамках текущего экземпляра Jupyter. Затем вернитесь к первоначальному ноутбуку и повторно попробуйте его сохранить.

Проверки и баланс: сетевые настройки и разрешения профиля

Обратите внимание на влияние настроек сети и прав вашего профиля на возможность сохранения ноутбука:

Проверьте, не было ли изменений в сетевых настройках, которые могут помешать сохранению.

Убедитесь, что у вашего профиля есть необходимые права на запись файлов в директорию для сохранения.

Проблемы с браузером: ньюансы

Если проблема '_xsrf' все еще присутствует в текущем браузере:

Попробуйте воспользоваться другим браузером.

Рассмотрите установленные расширения браузера – возможно, некоторые из них конфликтуют с Jupyter.

Обновления: их необходимость

Регулярное обновление может решить множество проблем:

Обновите Jupyter с помощью команды pip install --upgrade notebook .

. Обновите все пакеты, от которых зависит Jupyter, до последних версий.

Сохранение данных и работы

Если проблема '_xsrf' так и не была устранена, воспользуйтесь временными решениями:

Копируйте содержимое в новый ноутбук.

Регулярно делайте резервные копии для избежания потери результатов работы.

Визуализация

Можно визуализировать ошибку '_xsrf' как рукопожатие, убеждающееся в вашей личности.

Markdown Скопировать код Рукопожатие (🤝): [Jupyter ↔️ Браузер] Без токена '_xsrf': Jupyter (🤷‍♂️) – "Извините, я вас не узнаю..." Браузер (❓) – "Неловкая ситуация! Я всего лишь хотел сохранить данные." С токеном '_xsrf': Jupyter (👍) – "Рад видеть вас вновь!" Браузер (💾) – "Отлично! Пора сохранить результаты."

Токен '_xsrf' – это уникальное "рукопожатие", подтверждающее вашу личность при попытках сохранить данные, и гарантирующее, что их не пытается сохранить злоумышленник.

Решение проблемы случайного закрытия

Если вы случайно закрыли домашнюю страницу Jupyter и забыли адрес:

Откройте терминал и найти URL Jupyter, если он там все еще отображается.

Еще один способ — это вывод списка всех запущенных экземпляров Jupyter с помощью команды jupyter notebook list .

Рекомендации сообщества

При серьезных проблемах с '_xsrf' можно обратиться к сообществу разработчиков:

Ищите решения проблемы на StackOverflow и GitHub.

В официальной документации Jupyter вы тоже можете найти много полезной информации.

Python-окружение: возможные проблемы

Убедитесь, что проблема не связана с вашим Python-окружением:

Создайте отдельное окружение для Jupyter и его зависимостей.

Следите за состоянием Python и установленных в site-packages пакетов, чтобы избежать конфликтов.

Полезные материалы