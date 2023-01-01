Решение ошибки в Python: 'Certificate verify failed'

Быстрый ответ

Для решения проблем с SSL-сертификатом в Python, используя библиотеку requests , укажите параметр verify со ссылкой на ваш сертификат:

Python Скопировать код requests.get('https://example.com', verify='/path/to/cert.pem')

Если требуется отладка, временно можно отключить проверку (это небезопасно и не подходит для продакшена):

Python Скопировать код requests.get('https://example.com', verify=False)

Если у Python нет доступа к списку доверенных сертификатов, установка пакета certifi может помочь:

Python Скопировать код import requests import certifi response = requests.get('https://example.com', verify=certifi.where())

Для пользователей Mac может оказаться полезной команда "Install Certificates.command":

shell Скопировать код open /Applications/Python\ 3.x/Install\ Certificates.command

Ниже представлены более подробные руководства и подходы.

Восстановление доверительной цепочки

Связь Python с системными SSL-сертификатами

Создайте символическую ссылку, чтобы связать системные SSL-сертификаты с Python:

shell Скопировать код ln -s /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt /path/to/python/site-packages/certifi/cacert.pem

Обновление SSL-сертификатов

Обновите сертификаты с помощью "Install Certificates.command" на MacOS или через пакетный менеджер в Linux:

shell Скопировать код sudo apt-get install --reinstall ca-certificates

Создание безопасного контекста с помощью модуля ssl Python

Настройте SSL-контекст, указав ссылку на файл корневых сертификатов:

Python Скопировать код import ssl import certifi import urllib.request context = ssl.create_default_context(cafile=certifi.where()) response = urllib.request.urlopen("https://example.com", context=context)

Работа с SSL-сертификатами на MacOS

В MacOS сертификаты расположены в каталоге /etc/ssl/ , однако Python может не использовать системное хранилище сертификатов. Для проведения SSL-проверки необходимо настроить доступ к правильному хранилищу.

В Python 3.6 и более новых версиях для MacOS уже встроен собственный OpenSSL, который может не содержать все необходимые корневые сертификаты. Отсюда и возникают проблемы с доверием.

Обеспечение безопасности HTTPS-запросов

Правильно настроенный SSL-контекст имеет решающее значение для безопасных HTTPS-запросов:

Python Скопировать код import ssl import urllib.request context = ssl._create_unverified_context() # Только для разработки; не используйте в продакшн-среде response = urllib.request.urlopen("https://example.com", context=context)

Особенности безопасных сертификатов

Понимание принципов работы SSL-сертификатов помогает решить связанные с ними проблемы. Использование certifi позволяет поддерживать актуальное хранилище корневых сертификатов.

При возникновении ошибки, о том что Python не может найти локальный корневой сертификат, обновите хранилище сертификатов на MacOS или настройте правильный SSL-контекст.

Принцип работы корневых Удостоверяющих Центров

Сервер идентифицирует вас, опираясь на цепочку доверия до корневого УЦ. Если УЦ, выдавший сертификат вашему серверу, отсутствует в списке доверенных, произойдёт ошибка, если только вы явно не укажете нужный сертификат.

Визуализация

Сравним проверку SSL-сертификата со службой безопасности аэропорта:

Markdown Скопировать код ✈️ Сотрудник службы безопасности: "Предъявите ваши документы." 👤 Вы: *предъявляете документы* 👮 Сотрудник: "Подождите, нужно проверить их подлинность..."

В случае ошибки с сертификатом:

Markdown Скопировать код 👮 Сотрудник: "Я не могу подтвердить подлинность этих документов." 👤 Вы: *доступ запрещён* 🚫

Ключ к решению: Программа (аэропорт) откажет в доступе, если не сможет установить доверие к эмитенту (стране, выпустившей паспорт).

Решение: Настройте программу на распознавание эмитента, обновив или сконфигурировав хранилище (через certifi , OpenSSL и т. д.).

Подробное изучение решения

Ситуация: Python не может найти УЦ

Если Python не может найти необходимый УЦ, выполните команду "Install Certificates.command" или используйте конкретный сертификат УЦ:

shell Скопировать код # На MacOS выполните эту команду open /Applications/Python\ 3.x/Install\ Certificates.command

Python Скопировать код # или укажите путь к файлу с сертификатами УЦ в коде requests.get('https://example.com', verify='/path/to/ca-bundle.crt')

Ситуация: Приватные или настроенные УЦ

Для сертификатов приватных или настроенных УЦ вам потребуется добавить их в хранилище сертификатов Python:

Python Скопировать код requests.get('https://example.com', verify='/path/to/custom-ca.pem')

Ситуация: Кросс-платформенная совместимость

Для обеспечения работы на разных платформах настройте Python на использование certifi :

Python Скопировать код requests.get('https://example.com', verify=certifi.where())

Полезные материалы