Решение ошибки: "TypeError: string indices must be integers"
Быстрый ответ
Ошибка
TypeError: string indices must be integers в Python свидетельствует о попытке обращения к элементу строки при помощи индекса, который не является целым числом. Обращение к символам строки допустимо только посредством целочисленных индексов:
s = "abc"
print(s[1]) # Python соглашается, ведь индекс – это целое число. Выведет 'b'.
# Напоминаем, что отсчёт в Python идёт с 0.
Убедитесь, что индексы всегда положительны и не превышают длину строки.
Шаги по исправлению ошибки:
- Убедитесь, что тип переменной определен верно.
- Убедитесь, что вы не перепутали строку c JSON-подобным объектом.
Типичная ошибка:
Будьте внимательны в работе с запятыми при использовании срезов строк. Пользоваться срезами нужно так:
mystring[start:end], избегая запятых.
Разбор ошибок
Когда JSON маскируется под строку
JSON-данные могут быть коварными – иногда их легко перепутать со строкой, хотя на самом деле это список словарей. Обработка структур JSON нуждается в расшифровке с использованием модуля
json:
import json
data = '{"name": "John", "age": 30}'
decoded_data = json.loads(data) # JSON преобразуется в словарь Python.
Циклы в Python 3
При работе со словарями (возможно, полученными из JSON) используйте метод
.items() для итерации по парам ключ-значение в Python 3:
for key, value in decoded_data.items():
print(key, value) # Выведет каждую пару ключ-значение.
Помните, что метод
iteritems() в Python 3 был заменен на
items().
Из JSON в формат CSV
Экспортирование данных из JSON в формат CSV требует осмотрительности по отношению к типам данных. Упростите этот процесс при помощи возможностей модуля
csv.
Обработка данных через Pandas
Если вы предпочитаете Pandas, используйте
iterrows() для итерации по DataFrame. В этом случае каждая строка будет представлена как Series, что позволит избегать работы со строками напрямую.
Пользовательские сообщения об ошибках
Введение подробного сообщения о возникших ошибках поможет точнее определить ожидаемые типы индексов и упростит процесс отладки.
Визуализация
Представьте строку как ряд школьных шкафчиков, у каждого из которых есть свой собственный номер:
Ряд шкафчиков: "STRING"
Номер шкафчиков: [0, 1, 2, 3, 4, 5, ...]
Открыть шкафчик можно только, зная его числовой код:
Пытаемся открыть шкафчик коим-то 'S':
🔒❌ -> TypeError: string indices must be integers
# Код должен быть числовым, иначе доступ к шкафчику будет запрещен.
Но если использовать верный числовой код, например,
3, доступ будет предоставлен:
Открываем шкафчик номер 3 в "STRING":
🔒3️⃣ -> 'I'
# И это 'I'! Строка работает исключительно с числовыми индексами.
Как исправить ошибку
Нотация срезов
Используйте двоеточие
: при работе с срезами строк. Применение запятых может привести к созданию кортежа и вызвать ошибки.
Проверка типов
Важно контролировать типы данных при работе с JSON и его переводом в формат CSV. Грамотная работа с типами позволит избежать ошибки
TypeError.
Учет границ
Будьте осмотрительны при использовании индексов в рамках длины строки. Выход за рамки строки или использование отрицательных индексов может спровоцировать возникновение ошибок.
Кодирование с контрольными проверками
Добавьте в ваш код проверки типов и утверждения, чтобы предотвратить возможные ошибки заранее. Использование функции
isinstance() позволит вам в этом.
Антон Крылов
Python-разработчик