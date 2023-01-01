Решение ошибки SyntaxError: Non-ASCII character в Python

Быстрый ответ

Чтобы избавиться от SyntaxError, возникающей вследствие наличия не-ASCII символов в файле, добавьте в его начало строку # -*- coding: utf-8 -*- . Это позволит интерпретатору Python воспринимать файл в кодировке UTF-8, которая включает ASCII и множество других символов.

Тайна не-ASCII символов

По умолчанию Python интерпретирует скрипты как ASCII-файлы. Встретив не-ASCII символ, например 'é' или последовательность \xe2 , Python столкнется с SyntaxError, так как он не знает, как обработать эти символы. Это можно сравнить с нахождением страницы, написанной азбукой Морзе, посреди прозаической книги!

Как заставить Python понимать UTF-8

Верное решение — добавить в начало файла декларацию о кодировке UTF-8. Это позволит Python корректно интерпретировать как простые ASCII, так и особые символы.

Python Скопировать код # Обучение Python замечать эмодзи и особые символы через UTF-8! # -*- coding: utf-8 -*-

Сохранение согласованности с UTF-8 в ходе работы

Настройте ваш текстовый редактор или IDE таким образом, чтобы они сохраняли и воспринимали файлы в кодировке UTF-8. Обычно эти опции доступны в настройках.

Отслеживание незаметных не-ASCII символов

Не-ASCII символы могут непреднамеренно попасть в ваш код, в особенности при копировании из сети. Для выявления таких символов воспользуйтесь функцией поиска вашего редактора.

Работа Python с Unicode

Python требует указание кодировки в файле для корректной работы с Unicode. Это обеспечивает глобальную совместимость разработки программного обеспечения и унификацию кода.

Визуализация

Сценарий в Python:

Вы написали текст на английском языке (📝) и добавили древние символы (🎭).

Markdown Скопировать код Ваш скрипт: 📝 + 🎭 = ❌ Ошибка: "SyntaxError: Не-ASCII символ '\xe2' в файле"

Что Python хотел бы:

Markdown Скопировать код **Без малознакомых символов, Python:** 📝 (Только английский/ASCII) = ✅

Но с декларацией UTF-8:

Python будет доволен:

Markdown Скопировать код 📝 + 🎭 + 😊 (UTF-8) = ✅

Тогда Unicode, ASCII и Python мирно сосуществуют в мире UTF-8! 🌍🎉

Справляемся с распространенными проблемами кодировки

Копирование кода

При копировании кода с веб-страниц могут включаться не-ASCII символы, такие как кавычки или тире, которые могут выглядеть невинными, но не являются ASCII.

Определение не-ASCII символов

Для отыскания скрытых не-ASCII символов воспользуйтесь регулярными выражениями или инструментами для поиска и замены. Регулярное выражение [^\x00-\x7F] поможет их обнаружить.

Соответствие кодировки файла

Убедитесь, что кодировка файла соответствует той, которая указана в скрипте. Если файл в кодировке ISO-8859-1 (Латиница-1), а в скрипте указана кодировка UTF-8, это может привести к проблемам. Стремитесь к единообразию кодировки файлов.

Работа с Unicode в разных версиях Python

Python 3 более продвинут в обработке Unicode по сравнению с его предшественником и по умолчанию интерпретирует файлы как UTF-8. Но явное указание кодировки обеспечит безошибочное функционирование вашего кода.

