Решение ошибки "Python not found" при установке GUI

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы решить проблему "Python не найден", обновите системную переменную PATH:

Определите папку, в которой установлен Python (например, C:\Python38 ). Добавьте путь к Python в переменную PATH: cmd Скопировать код setx PATH "%PATH%;C:\Python38" # теперь Python доступен Добавьте также путь к папке Scripts , это позволит избежать проблем с pip : cmd Скопировать код setx PATH "%PATH%;C:\Python38\Scripts" # теперь и 'pip' доступен

Не забудьте указать актуальный путь к Python, установленному на вашем компьютере.

Анализ проблемы и её решение

Давайте более подробно исследуем проблему и выясним, как её решить. Вскоре вы будете владеть этой темой как профессионал.

Проверка установленного Python

Сначала проверьте, установлен ли Python:

cmd Скопировать код py --version # если Python установлен, будет показана его версия

Если версия не отображается, значит, вам необходимо установить Python с Python.org. Не забудьте поставить галочку напротив добавить Python в PATH в процессе установки.

Проверка переменных окружения

Далее следует проверить переменные окружения (Мой компьютер > Свойства > Дополнительные системные параметры > Переменные среды), чтобы убедиться, что пути к Python прописаны в Системных переменных > Path.

Управление псевдонимами

Если вам предлагают установить Python из Microsoft Store, нужно отключить ненужные псевдонимы App Installer. Это можно сделать в разделе Настройки > Приложения > Приложения и компоненты > Управление псевдонимами приложений, где стоит отключить псевдонимы, связанные с Python.

Соответствие архитектуре системы

Убедитесь, что битность Python (32 или 64 бита) совпадает с битностью операционной системы, чтобы избежать возможных проблем.

Применение интегрированных сред разработки (IDE)

Для удобства настройки среды разработки вы можете использовать IDE, например, PyCharm или Visual Studio Code. Они значительно уменьшают вероятность возникновения ошибок.

Визуализация

Проблему "Python не найден" можно провести аналогию с поиском книги:

Markdown Скопировать код 📚 Библиотека (Ваш ПК) │_🔍 Поиск книги Python (исполняемый файл Python) │_🚫 Не найдена на полке (Системный PATH)

Два способа решения:

1) Поиск книги в магазине (Microsoft Store)

Markdown Скопировать код 🔍 Поиск книги -> 🏪 Если не найдена -> 🛍 Приобретение (Установка из магазина)

2) Личный поиск (обновление системного PATH)

Markdown Скопировать код 📖 Имеется ли книга у вас? -> 📥 Поставить на полку (Добавить Python в PATH) -> 🔍 Теперь найти будет легче

Оба метода позволят вашему компьютеру успешно обнаруживать Python.

Другие сложности и их решения

Подготовьтесь к возможным трудностям и узнайте способы их преодоления.

Управление пакетами с помощью Pip

Для надежной работы с пакетами используйте следующую команду:

Bash Скопировать код python -m pip install --upgrade pip setuptools virtualenv # обновляем инструменты

Осторожно с системными путями

Обращайте особое внимание при работе с Переменными среды, чтобы не вызвать непредвиденных проблем в системе.

Наглядность в помощь

Используйте иллюстрации, скриншоты или видео для лучшего понимания.

Терпение и двойная проверка

Всегда перепроверяйте выполненные действия и, при необходимости, не бойтесь просить помощи на таких ресурсах, как Stackoverflow.

