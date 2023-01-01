Решение ошибки Python 3.2: 'reduce' не определено, альтернативы

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы исправить ошибку NameError , возникающую при использовании функции reduce , импортируйте её из модуля functools следующим образом:

Python Скопировать код from functools import reduce result = reduce(lambda x, y: x * y, [1, 2, 3, 4]) # Интересная связь, 24 — это же 2 и 4, разве нет? 🤔

Функция reduce применяет указанную функцию с двумя аргументами к элементам итерируемого объекта поочерёдно.

Почему reduce исчез из виду?

Причины исчезновения

В Python 3 функция reduce была перемещена в модуль functools . Это произошло потому, что с течением времени функция reduce стала больше ассоциироваться с функциональным программированием, нежели со стандартными необходимыми операциями. Теперь ее необходимо импортировать из модуля functools .

Совет для обеспечения совместимости версий

Для тех, кто хочет поддерживать совместимость своего кода с Python 2 и 3, модуль six.moves поможет предоставить доступ к функции reduce .

Альтернативы функции reduce

Существующие эквиваленты

Если вам нужен аналог функции reduce для суммирования элементов, используйте функцию sum . Она обеспечит идентичный результат более простыми средствами.

Python Скопировать код total = sum([1, 2, 3, 4]) # Это, кстати, сумма первых четырёх чисел ряда Фибоначчи. Удивительно, правда?

Для реализации других операций используйте генераторы списков вместе с функцией sum .

В поисках нового

Пока функция sum прекрасно справляется со сложением, reduce предоставляет свободу выбора функций. В зависимости от задач выбирайте подходящие инструменты.

Ошибки при использовании reduce

Попытка вызвать reduce на пустой коллекции приводит к ошибке TypeError . Чтобы её избежать, всегда задавайте начальное значение.

Python Скопировать код from functools import reduce # Предотвратим TypeError, начав с 0 result = reduce(lambda x, y: x + y, [], 0) # Все начинается с нуля... 🍋

Как подружиться с

Упрощение reduce с помощью operator

Не усложняйте свою работу длинными лямбда-функциями, когда можно использовать модуль operator .

Python Скопировать код from functools import reduce import operator result = reduce(operator.mul, [1, 2, 3, 4]) # Гораздо проще, чем lambda x, y: x * y

Динамичный дуэт

В Python reduce и map — неразлучные друзья. Вместе они способны справиться с самыми сложными задачами:

Python Скопировать код from functools import reduce result = reduce(lambda x, y: x * y, map(lambda z: z + 1, [1, 2, 3, 4])) # Сначала увеличиваем, затем умножаем

Отладка с помощью reduce

Если вы стревожены понять все подробности, как Шерлок Холмс, вы можете отслеживать каждый этап работы функции reduce .

Python Скопировать код from functools import reduce def debug_reduce_func(x, y): result = x * y print(f"Процесс reduce: {x} * {y} = {result}") return result reduce_result = reduce(debug_reduce_func, [1, 2, 3, 4]) # Мы следим за каждым шагом, как детектив

