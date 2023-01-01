Решение ошибки PyCharm: 'No Module' при импорте модуля

Быстрый ответ

Если при работе в PyCharm вы столкнулись с ошибкой 'Модуль не найден', проблема, возможно, состоит в том, что директория с вашим скриптом не входит в PYTHONPATH. Для устранения этого недоразумения, просто кликните правой кнопкой мыши на нужной папке в структуре проекта и выберите 'Отметить директорию как' > 'Корневая директория источников'. Таким образом, PyCharm добавит путь к данной директории в поисковые пути Python, и модуль будет успешно найден.

Python Скопировать код # Предположим, у вас есть следующая структура проекта: # project_folder/ # --> mymodule.py (нужный нам модуль) # --> script.py (скрипт, который стремится использовать mymodule) # В script.py: import mymodule # Вуаля – проблема решена!

Проверьте корректность использования оператора import в соответствии со структурой директорий проекта. Если модуль все еще не удается импортировать, проверьте правильность написания команды импорта.

Выход за пределы 'Корневого каталога источников'

Системный PYTHONPATH к вашим услугам

Если дело не только в настройках PyCharm, обратите внимание на PYTHONPATH вашей системы:

Откройте консоль. Введите команду echo $PYTHONPATH в Unix или echo %PYTHONPATH% в Windows, чтобы увидеть содержимое этой переменной. Если PYTHONPATH не задан, дополните его вручную через переменные окружения или в настройках интерпретатора PyCharm.

Настройки конфигурации проекта

Проверьте конфигурацию в PyCharm через Файл > Настройки > Проект: [имя вашего проекта] > Структура проекта. Убедитесь, что все директории правильно помечены и ничего не пропущено.

Все ли в порядке с виртуальной средой?

Убедитесь, что виртуальная среда, которую использует PyCharm, и расположение вашего модуля совпадают. В противном случае, вы получите известную ошибку 'модуль не найден'.

Файлы init.py и структура пакета

Помните о том, что в каждой директории, которая представляет собой пакет, должен быть файл __init__.py . Это позволяет Python распознавать пакеты и осуществлять импорт модулей.

Визуализация

Вот игровая форма решения проблемы с ошибкой «Модуль не найден» в PyCharm:

Убедитесь, что PYTHONPATH соответствует путям, по которым ваш скрипт ищет модули.

Проверьте, помечена ли как 'Корневая директория источников' папка, в которой находится модуль, таким образом обеспечив доступ PyCharm к скрипту.

Если требуется внешний модуль, не забудьте его установить.

Ваши задачи должны выполняться в соответствующей виртуальной среде. Проверьте это.

Если проблема все еще сохраняется, попробуйте повторно открыть проект в PyCharm.

Более вдумчивый взгляд на структуру проекта в PyCharm

Посмотрим под капот: Настройки структуры проекта

Перейдите в Файл > Настройки > Проект ... > Структура проекта и убедитесь, что пути к директориям правильно прописаны как к исходникам (Source Roots) или содержимым (Content Roots).

Упрощение изменения PYTHONPATH

Чтобы изменить PYTHONPATH в PyCharm, выполните следующие шаги:

Зайдите в Файл > Настройки > Проект ... > Интерпретатор проекта. Кликните на иконку шестерёнки, выберите "Ещё", и нажмите на "Показать пути для интерпретатора". Теперь вы сможете дополнять или удалять пути поиска для интерпретатора.

Очистка кэша и перезагрузка

Чтобы исправить иногда возникающие проблемы с распознаванием структуры проекта, очистите кеш PyCharm через Файл > Очистить кэш / Перезагрузить.

