Решение ошибки OSError при установке Scrapy на OSX 10.11

#pip и зависимости  #Парсинг и скрейпинг  #Установка софта  
Быстрый ответ

Если вы столкнулись с ошибкой OSError: [Errno 1] при установке Scrapy на OSX 10.11, рекомендуется использовать виртуальное окружение:

pip install virtualenv       # Установка virtualenv — это ваш первый шаг для использования Scrapy
virtualenv env               # Создание виртуального окружения
source env/bin/activate      # Активация виртуального окружения
pip install Scrapy           # Установка Scrapy внутри виртуального окружения

Такой подход позволяет избежать проблем с системой защиты целостности (SIP) в macOS, не отключая её.

В чём суть: Система Защиты Целостности (SIP)

Система Защиты Целостности (SIP), также известная как «rootless», защищает macOS, но иногда создаёт препятствия для установки некоторых приложений, включая Scrapy.

Возможности обхода SIP:

  • Используйте флаг --ignore-installed при установке, чтобы игнорировать уже установленные пакеты: pip install --ignore-installed Scrapy.
  • Можно временно отключить SIP с помощью команды csrutil disable в режиме восстановления и включить её обратно после установки с помощью csrutil enable.
  • Установка Scrapy в домашнюю директорию с помощью --user позволяет избежать использования команды sudo.

Альтернативные способы установки:

  • Если использование virtualenv кажется сложным, попробуйте использовать окружение Conda для более простой установки.
  • Команда brew install python обеспечит установку последней версии Python, не конфликтующей с системной версией.

Решение проблем с установкой через Pip и возможные ошибки

Не стоит впадать в отчаяние, если вы столкнулись с ошибкой OSError:

Установка Scrapy для отдельного пользователя:

pip install --user Scrapy   # Установка в пользовательскую директорию без использования прав root

Исправление конфликтов с пакетом Six:

pip install --ignore-installed six  # Игнорирование установки пакета "six" при установке Scrapy

Советы для пользователей El Capitan:

  • Внимательно читайте все сообщения от pip — это поможет точно определить источник проблемы.
  • Следите за обсуждением данной проблемы в ветке pip issue #3165, чтобы быть в курсе полезных решений и советов.

Визуализация

Вы можете представить процесс устранения ошибки как настоящий квест:

Битва за установку:

# Отключаем SIP для получения доступа к установке Scrapy
csrutil disable; echo "Запреты не для нас."; reboot

После отключения SIP:

# Включаем SIP обратно, после произведенной установки
csrutil enable; echo "Система снова защищена!"; reboot

Возможные трудности и их решения

Предполагаемые проблемы и способы опережать их:

Проблемы с доступом в Virtualenv:

  • Проверьте, есть ли у вас права на доступ к директории env.
  • Внимательно прочитайте текст ошибки, возможно, проблема совсем не в Scrapy.

Трудности после установки Scrapy:

  • Проверьте PATH: включает ли он путь к вашему виртуальному окружению.
  • Запустите pip check, чтобы проверить корректность установленных вами зависимостей.

Полезные материалы

  1. Больше информации о SIP на Mac – Поддержка Apple: Подробности о SIP и настройке системы безопасности на OS X.
  2. Homebrew: Удобный менеджер пакетов для macOS и Linux для установки Python и других компонентов.
  3. Загрузить Python для macOS: На данной странице представлены официальные версии Python для macOS.
  4. Установка Scrapy: Официальная документация по Scrapy, раскрывающая процесс установки пошагово.
  5. Документация virtualenvwrapper: Подробное руководство по эффективному управлению виртуальными средами.
  6. Документация Conda: Описание Conda как инструмента для управления пакетами и окружениями Python.
