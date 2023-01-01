Решение ошибки OSError при установке Scrapy на OSX 10.11

Быстрый ответ

Если вы столкнулись с ошибкой OSError: [Errno 1] при установке Scrapy на OSX 10.11, рекомендуется использовать виртуальное окружение:

Bash Скопировать код pip install virtualenv # Установка virtualenv — это ваш первый шаг для использования Scrapy virtualenv env # Создание виртуального окружения source env/bin/activate # Активация виртуального окружения pip install Scrapy # Установка Scrapy внутри виртуального окружения

Такой подход позволяет избежать проблем с системой защиты целостности (SIP) в macOS, не отключая её.

В чём суть: Система Защиты Целостности (SIP)

Система Защиты Целостности (SIP), также известная как «rootless», защищает macOS, но иногда создаёт препятствия для установки некоторых приложений, включая Scrapy.

Возможности обхода SIP:

Используйте флаг --ignore-installed при установке, чтобы игнорировать уже установленные пакеты: pip install --ignore-installed Scrapy .

при установке, чтобы игнорировать уже установленные пакеты: . Можно временно отключить SIP с помощью команды csrutil disable в режиме восстановления и включить её обратно после установки с помощью csrutil enable .

в режиме восстановления и включить её обратно после установки с помощью . Установка Scrapy в домашнюю директорию с помощью --user позволяет избежать использования команды sudo .

Альтернативные способы установки:

Если использование virtualenv кажется сложным, попробуйте использовать окружение Conda для более простой установки.

кажется сложным, попробуйте использовать окружение Conda для более простой установки. Команда brew install python обеспечит установку последней версии Python, не конфликтующей с системной версией.

Решение проблем с установкой через Pip и возможные ошибки

Не стоит впадать в отчаяние, если вы столкнулись с ошибкой OSError:

Установка Scrapy для отдельного пользователя:

Bash Скопировать код pip install --user Scrapy # Установка в пользовательскую директорию без использования прав root

Исправление конфликтов с пакетом Six:

Bash Скопировать код pip install --ignore-installed six # Игнорирование установки пакета "six" при установке Scrapy

Советы для пользователей El Capitan:

Внимательно читайте все сообщения от pip — это поможет точно определить источник проблемы.

Следите за обсуждением данной проблемы в ветке pip issue #3165, чтобы быть в курсе полезных решений и советов.

Визуализация

Вы можете представить процесс устранения ошибки как настоящий квест:

Битва за установку:

Bash Скопировать код # Отключаем SIP для получения доступа к установке Scrapy csrutil disable; echo "Запреты не для нас."; reboot

После отключения SIP:

Bash Скопировать код # Включаем SIP обратно, после произведенной установки csrutil enable; echo "Система снова защищена!"; reboot

Возможные трудности и их решения

Предполагаемые проблемы и способы опережать их:

Проблемы с доступом в Virtualenv:

Проверьте, есть ли у вас права на доступ к директории env .

. Внимательно прочитайте текст ошибки, возможно, проблема совсем не в Scrapy.

Трудности после установки Scrapy:

Проверьте PATH : включает ли он путь к вашему виртуальному окружению.

: включает ли он путь к вашему виртуальному окружению. Запустите pip check , чтобы проверить корректность установленных вами зависимостей.

