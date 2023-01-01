Решение ошибки OSError при установке Scrapy на OSX 10.11#pip и зависимости #Парсинг и скрейпинг #Установка софта
Быстрый ответ
Если вы столкнулись с ошибкой OSError: [Errno 1] при установке Scrapy на OSX 10.11, рекомендуется использовать виртуальное окружение:
pip install virtualenv # Установка virtualenv — это ваш первый шаг для использования Scrapy
virtualenv env # Создание виртуального окружения
source env/bin/activate # Активация виртуального окружения
pip install Scrapy # Установка Scrapy внутри виртуального окружения
Такой подход позволяет избежать проблем с системой защиты целостности (SIP) в macOS, не отключая её.
В чём суть: Система Защиты Целостности (SIP)
Система Защиты Целостности (SIP), также известная как «rootless», защищает macOS, но иногда создаёт препятствия для установки некоторых приложений, включая Scrapy.
Возможности обхода SIP:
- Используйте флаг
--ignore-installedпри установке, чтобы игнорировать уже установленные пакеты:
pip install --ignore-installed Scrapy.
- Можно временно отключить SIP с помощью команды
csrutil disableв режиме восстановления и включить её обратно после установки с помощью
csrutil enable.
- Установка Scrapy в домашнюю директорию с помощью
--userпозволяет избежать использования команды
sudo.
Альтернативные способы установки:
- Если использование
virtualenvкажется сложным, попробуйте использовать окружение Conda для более простой установки.
- Команда
brew install pythonобеспечит установку последней версии Python, не конфликтующей с системной версией.
Решение проблем с установкой через Pip и возможные ошибки
Не стоит впадать в отчаяние, если вы столкнулись с ошибкой OSError:
Установка Scrapy для отдельного пользователя:
pip install --user Scrapy # Установка в пользовательскую директорию без использования прав root
Исправление конфликтов с пакетом Six:
pip install --ignore-installed six # Игнорирование установки пакета "six" при установке Scrapy
Советы для пользователей El Capitan:
- Внимательно читайте все сообщения от pip — это поможет точно определить источник проблемы.
- Следите за обсуждением данной проблемы в ветке pip issue #3165, чтобы быть в курсе полезных решений и советов.
Визуализация
Вы можете представить процесс устранения ошибки как настоящий квест:
Битва за установку:
# Отключаем SIP для получения доступа к установке Scrapy
csrutil disable; echo "Запреты не для нас."; reboot
После отключения SIP:
# Включаем SIP обратно, после произведенной установки
csrutil enable; echo "Система снова защищена!"; reboot
Возможные трудности и их решения
Предполагаемые проблемы и способы опережать их:
Проблемы с доступом в Virtualenv:
- Проверьте, есть ли у вас права на доступ к директории env.
- Внимательно прочитайте текст ошибки, возможно, проблема совсем не в Scrapy.
Трудности после установки Scrapy:
- Проверьте PATH: включает ли он путь к вашему виртуальному окружению.
- Запустите
pip check, чтобы проверить корректность установленных вами зависимостей.
Полезные материалы
- Больше информации о SIP на Mac – Поддержка Apple: Подробности о SIP и настройке системы безопасности на OS X.
- Homebrew: Удобный менеджер пакетов для macOS и Linux для установки Python и других компонентов.
- Загрузить Python для macOS: На данной странице представлены официальные версии Python для macOS.
- Установка Scrapy: Официальная документация по Scrapy, раскрывающая процесс установки пошагово.
- Документация virtualenvwrapper: Подробное руководство по эффективному управлению виртуальными средами.
- Документация Conda: Описание Conda как инструмента для управления пакетами и окружениями Python.
Глеб Поляков
эксперт по сетям и хранению