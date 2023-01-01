Решение ошибки: не найден модуль cv2 в OpenCV на Raspberry Pi

Быстрый ответ

Если вы столкнулись с проблемой, когда модуль cv2 не доступен, то скорее всего, библиотека OpenCV не установлена или операционная система не может ее определить. Вы можете установить библиотеку, используя следующую команду:

Python Скопировать код pip install opencv-python # Pip в данном контексте отвечает за установку пакетов в Python

После проведенной установки вы сможете импортировать модуль OpenCV в свой Python-скрипт:

Python Скопировать код import cv2 # Начинаем работу с OpenCV.

Если проблема остается актуальной, проверьте активирована ли виртуальная среда и корректно ли настроен путь в переменной PATH, указывающей на версию Python.

Проверьте корректность взаимодействия Python и pip

Python и OpenCV должны работать вместе

Python и OpenCV должны налаживать контакт без проблем. После установки OpenCV проверьте, что файл cv2.so лежит в папке site-packages , которая соответствует версии вашего Python.

Bash Скопировать код python --version pip --version

Здесь важно, чтобы версии интерпретатора Python и установщика pip совпадали.

Если у вас несколько версий Python

Если на вашем компьютере установлено несколько версий Python, используйте конкретное обозначение pip для работы с нужной версией Python, чтобы поддерживать порядок в установке пакетов:

Bash Скопировать код python3.8 -m pip install opencv-python

Управление путями

Настройте переменную PYTHONPATH

Проверьте, что Python видит директорию, где находится файл cv2.so, путем настройки переменной окружения PYTHONPATH . Это важно при работе с виртуальными средами или при пользовательской установке Python. Для пользователей системы Linux добавьте следующую строку в ~/.bashrc или ~/.zshrc для сохранения изменений:

Bash Скопировать код export PYTHONPATH="${PYTHONPATH}:/your/path/to/cv2"

Не забудьте заменить /your/path/to/cv2 на актуальный путь к файлу cv2.so .

Если Python не может найти OpenCV, вы можете определить место, куда он был установлен:

Bash Скопировать код python -c "import site; print(site.getsitepackages())"

Anaconda – ваш помощник в установке пакетов

Если вы используете Anaconda или Miniconda, лучше воспользоваться их инструментами для установки пакетов и настройки путей:

Bash Скопировать код conda install -c conda-forge opencv

Обновите Anaconda

Они также могут помочь в обновлении вашей системы, что поможет избежать проблем с устаревшими пакетами: