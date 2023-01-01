Решение ошибки: не найден модуль cv2 в OpenCV на Raspberry Pi
Быстрый ответ
Если вы столкнулись с проблемой, когда модуль
cv2 не доступен, то скорее всего, библиотека OpenCV не установлена или операционная система не может ее определить. Вы можете установить библиотеку, используя следующую команду:
pip install opencv-python # Pip в данном контексте отвечает за установку пакетов в Python
После проведенной установки вы сможете импортировать модуль OpenCV в свой Python-скрипт:
import cv2 # Начинаем работу с OpenCV.
Если проблема остается актуальной, проверьте активирована ли виртуальная среда и корректно ли настроен путь в переменной PATH, указывающей на версию Python.
Проверьте корректность взаимодействия Python и pip
Python и OpenCV должны работать вместе
Python и OpenCV должны налаживать контакт без проблем. После установки OpenCV проверьте, что файл cv2.so лежит в папке
site-packages, которая соответствует версии вашего Python.
python --version
pip --version
Здесь важно, чтобы версии интерпретатора Python и установщика
pip совпадали.
Если у вас несколько версий Python
Если на вашем компьютере установлено несколько версий Python, используйте конкретное обозначение
pip для работы с нужной версией Python, чтобы поддерживать порядок в установке пакетов:
python3.8 -m pip install opencv-python
Управление путями
Настройте переменную PYTHONPATH
Проверьте, что Python видит директорию, где находится файл cv2.so, путем настройки переменной окружения
PYTHONPATH. Это важно при работе с виртуальными средами или при пользовательской установке Python. Для пользователей системы Linux добавьте следующую строку в
~/.bashrc или
~/.zshrc для сохранения изменений:
export PYTHONPATH="${PYTHONPATH}:/your/path/to/cv2"
Не забудьте заменить
/your/path/to/cv2 на актуальный путь к файлу
cv2.so.
Если Python не может найти OpenCV, вы можете определить место, куда он был установлен:
python -c "import site; print(site.getsitepackages())"
Anaconda – ваш помощник в установке пакетов
Если вы используете Anaconda или Miniconda, лучше воспользоваться их инструментами для установки пакетов и настройки путей:
conda install -c conda-forge opencv
Обновите Anaconda
Они также могут помочь в обновлении вашей системы, что поможет избежать проблем с устаревшими пакетами:
conda update anaconda
conda update anaconda-navigator
Элина Баранова
разработчик Android