Решение ошибки locale.Error с pip install на Python 3.4#Основы Python #pip и зависимости
Быстрый ответ
Если вы столкнулись с проблемами локализации при использовании
pip install, задайте глобальные переменные окружения, указав универсальную локаль
C:
export LC_ALL=C
export LANG=C
Тогда повторите команду
pip install. 🏁
Система локалей
Локали – это схожи с настройками вашего смартфона. Они важны для обеспечения "общего языка" между системами и приложениями, будь то
en_US.UTF-8,
fr_FR.UTF-8. Однако, в определённых ситуациях нужен "общий международный код", и здесь приходит на помощь локаль
C. 🌎
Перманентное применение локали
Для постоянного применения решения добавьте экспорт переменных локали в ваш
.bashrc или аналогичный конфигурационный файл:
echo "export LC_ALL=C" >> ~/.bashrc
echo "export LANG=C" >> ~/.bashrc
Теперь перед запуском
pip install обновите данные из конфигурационного файла:
source ~/.bashrc
Это также упростит работу при подключении через SSH.
Конфигурация локалей
Посмотрите доступные локали и текущие настройки на вашей машине, чтобы лучше понять ситуацию:
locale -a # Просмотр доступных локалей
locale # Просмотр текущих настроек локалей
При необходимости добавьте требуемую локаль с помощью команд
sudo locale-gen en_US.UTF-8 и
sudo dpkg-reconfigure locales.
Особенности настройки локалей в Python
В Python версии 2.7 можно просто отменить переменную
LC_ALL:
unset LC_ALL
Для Python 3.4 и новее убедитесь, что Python и pip установлены правильно:
python3 --version # Проверка версии Python
pip --version # Проверка версии pip
В случае проблем с virtualenv, проверьте на наличие конфликтов в настройках локалей в окружении.
Не моя вина, а твоя
Системные настройки могут сильно влиять на установку и функционирование пакетов.
Совместимость ОС
Удостоверьтесь в надлежащем взаимодействии вашей операционной системы с Python перед фиксацией результата:
curl -O https://www.python.org/ftp/python/3.4.10/Python-3.4.10.tgz
# ...
Настройки локалей на серверах
Крайне важно устанавливать правильные локали и на серверах:
echo 'LANG=en_US.UTF-8' | sudo tee /etc/default/locale
. /etc/default/locale
В поисках решения
Если вы сомневаетесь в чем-то, пора углубиться в детали.
С локализацией на "ты" в Python
В Python используйте
setlocale для работы с локализацией:
import locale
locale.setlocale(locale.LC_ALL, 'en_US.UTF-8')
Также полезно изучить содержимое
/etc/locale.gen.
grep 'en_US.UTF-8' /etc/locale.gen
Locale-def, ваш незаменимый помощник
Используйте
localedef для детальной настройки локалей:
localedef --help
Важным является обеспечение соответствия локалей, установленных через
setlocale().
Визуализация
Процесс настройки локалей можно представить как приготовление сложного блюда:
```
| Ваша кухня (Системная локаль) |
|------------------🔧-----------------|
| Верные настройки | 🍽️ Успех |
| Неверные настройки | 🛑 Ошибка |
При неправильных настройках вы можете столкнуться с ошибкой:
🔧🛠️ -> 🛑 "locale.Error: unsupported locale setting"
## Завершение
С правильными настройками локалей вы обеспечите стабильную установку пакетов. 🍾
## Полезные материалы
Антон Крылов
Python-разработчик