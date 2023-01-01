Решение ошибки locale.Error с pip install на Python 3.4

Быстрый ответ

Если вы столкнулись с проблемами локализации при использовании pip install , задайте глобальные переменные окружения, указав универсальную локаль C :

export LC_ALL=C
export LANG=C

Тогда повторите команду pip install . 🏁

Система локалей

Локали – это схожи с настройками вашего смартфона. Они важны для обеспечения "общего языка" между системами и приложениями, будь то en_US.UTF-8 , fr_FR.UTF-8 . Однако, в определённых ситуациях нужен "общий международный код", и здесь приходит на помощь локаль C . 🌎

Перманентное применение локали

Для постоянного применения решения добавьте экспорт переменных локали в ваш .bashrc или аналогичный конфигурационный файл:

echo "export LC_ALL=C" >> ~/.bashrc
echo "export LANG=C" >> ~/.bashrc

Теперь перед запуском pip install обновите данные из конфигурационного файла:

source ~/.bashrc

Это также упростит работу при подключении через SSH.

Конфигурация локалей

Посмотрите доступные локали и текущие настройки на вашей машине, чтобы лучше понять ситуацию:

locale -a # Просмотр доступных локалей
locale # Просмотр текущих настроек локалей

При необходимости добавьте требуемую локаль с помощью команд sudo locale-gen en_US.UTF-8 и sudo dpkg-reconfigure locales .

Особенности настройки локалей в Python

В Python версии 2.7 можно просто отменить переменную LC_ALL :

unset LC_ALL

Для Python 3.4 и новее убедитесь, что Python и pip установлены правильно:

python3 --version # Проверка версии Python
pip --version # Проверка версии pip

В случае проблем с virtualenv, проверьте на наличие конфликтов в настройках локалей в окружении.

Не моя вина, а твоя

Системные настройки могут сильно влиять на установку и функционирование пакетов.

Совместимость ОС

Удостоверьтесь в надлежащем взаимодействии вашей операционной системы с Python перед фиксацией результата:

curl -O https://www.python.org/ftp/python/3.4.10/Python-3.4.10.tgz # ...

Настройки локалей на серверах

Крайне важно устанавливать правильные локали и на серверах:

echo 'LANG=en_US.UTF-8' | sudo tee /etc/default/locale
. /etc/default/locale

В поисках решения

Если вы сомневаетесь в чем-то, пора углубиться в детали.

С локализацией на "ты" в Python

В Python используйте setlocale для работы с локализацией:

import locale
locale.setlocale(locale.LC_ALL, 'en_US.UTF-8')

Также полезно изучить содержимое /etc/locale.gen .

grep 'en_US.UTF-8' /etc/locale.gen

Locale-def, ваш незаменимый помощник

Используйте localedef для детальной настройки локалей:

localedef --help

Важным является обеспечение соответствия локалей, установленных через setlocale() .

Визуализация

Процесс настройки локалей можно представить как приготовление сложного блюда:

```

| Ваша кухня (Системная локаль) |

|------------------🔧-----------------|

| Верные настройки | 🍽️ Успех |

| Неверные настройки | 🛑 Ошибка |

При неправильных настройках вы можете столкнуться с ошибкой:

🔧🛠️ -> 🛑 "locale.Error: unsupported locale setting"