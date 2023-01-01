Решение ошибки ImportError в sklearn.cross_validation Python 2.7#Основы Python #Машинное обучение (scikit-learn)
Быстрый ответ
Если при выполнении вашего кода происходит ошибка ImportError, связанная с использованием устаревшего модуля
cross_validation, вам необходимо заменить его на актуальный модуль
model_selection из пакета
scikit-learn.
Таким образом, вместо этого:
from sklearn.cross_validation import train_test_split
Должно быть следующее:
from sklearn.model_selection import train_test_split
Такой переход требуется для корректной работы с новыми версиями
scikit-learn и позволяет избежать возникающих ошибок. Важно поддерживать код в актуальном состоянии и следовать современным лучшим практикам разработки.
Совместимость версий и их обновление
Обновление scikit-learn
Для обновления библиотеки
scikit-learn, выполните следующую команду:
pip install --upgrade scikit-learn
Если же вы используете
Anaconda, тогда запустите следующую строчку кода:
conda update scikit-learn
Python: использование актуальных версий
Новейшие версии Python 3.x гарантируют наивысшую совместимость и стабильность работы библиотек.
Чтобы узнать текущую версию Python, выполните следующую команду в терминале:
python --version
Проверка версии scikit-learn
Для получения информации о версии пакета
scikit-learn, воспользуйтесь следующим кодом:
import sklearn
print(sklearn.__version__)
Если версия старше
0.20, вам следует подумать об обновлении.
Надёжность установки: важный аспект
Проверка установки
Если возникают проблемы с функционированием библиотек, попробуйте их переустановить. Для переустановки
scikit-learn,
numpy и
matplotlib служит следующая команда:
pip install --force-reinstall scikit-learn numpy matplotlib
Совместимость с ОС
При использовании библиотек, всегда учитывайте их совместимость с вашей операционной системой.
Визуализация
В случае библиотеки sklearn можно представить каждый модуль как инструмент из ремонтного ящика:
До обновления (ящик инструментов): [ножницы, отвёртка, молоток, ложка]
# 'sklearn.cross_validation' – это ложка
Теперь, ложка пропала – она больше не вхоит в состав инструментов!
После обновления (ящик инструментов): [ножницы, отвёртка, молоток]
# 'sklearn.model_selection' заменил ложку
Что делать? Вам нужен обновлённый инструмент – в нашем случае функция
train_test_split из модуля
sklearn.model_selection:
Как подправить: замените ложку на ключ
# Проще говоря: from sklearn.model_selection import train_test_split
Это подобно принятию решения заменить старый кнопочный телефон на ультрасовременный смартфон!
Переход на model_selection: новая эпоха
Применение нового синтаксиса
Не бойтесь перейти на новый синтаксис, оставив позади старые проблемы. Разработка программного обеспечения построена на изменениях!
Изучение документации
Чтобы в полной мере использовать возможности современных методов кросс-валидации и настройки гиперпараметров, рекомендуется изучить документацию scikit-learn по модулю
model_selection.
Поддержка со стороны сообщества
Если у вас возникли сложности, всегда можно поискать помощи в сообществе разработчиков
sklearn. Форумы и чаты помогут найти ответы на ваши вопросы и решить проблемы.
Полезные материалы
- Версия 0.20.4 — документация scikit-learn 1.4.0 — описание обновлений, в которых упомянуто, что модуль
sklearn.cross_validationстал устаревшим.
- Выбор модели и её оценка — документация scikit-learn 1.4.0 — детализированное руководство по переходу с использования
cross_validationк
model_selection.
- Функция разбиения traintestsplit — документация scikit-learn 1.4.0 — обзор функции
train_test_split, которая теперь находится в модуле
model_selection.
- Принципы работы кросс-валидации — документация scikit-learn 1.4.0 — подробные инструкции для кросс-валидации с использованием новаторских подходов.
- Установка scikit-learn — документация scikit-learn 1.4.0 — руководство по обновлению
scikit-learn.
- Встроенные исключения — документация Python 3.12.1 — пояснение ошибки
ImportErrorи способы её решения.
Антон Крылов
Python-разработчик