Решение ошибки ImportError в sklearn.cross_validation Python 2.7

Быстрый ответ

Если при выполнении вашего кода происходит ошибка ImportError, связанная с использованием устаревшего модуля cross_validation , вам необходимо заменить его на актуальный модуль model_selection из пакета scikit-learn .

Таким образом, вместо этого:

Python Скопировать код from sklearn.cross_validation import train_test_split

Должно быть следующее:

Python Скопировать код from sklearn.model_selection import train_test_split

Такой переход требуется для корректной работы с новыми версиями scikit-learn и позволяет избежать возникающих ошибок. Важно поддерживать код в актуальном состоянии и следовать современным лучшим практикам разработки.

Совместимость версий и их обновление

Обновление scikit-learn

Для обновления библиотеки scikit-learn , выполните следующую команду:

Bash Скопировать код pip install --upgrade scikit-learn

Если же вы используете Anaconda , тогда запустите следующую строчку кода:

Bash Скопировать код conda update scikit-learn

Python: использование актуальных версий

Новейшие версии Python 3.x гарантируют наивысшую совместимость и стабильность работы библиотек.

Чтобы узнать текущую версию Python, выполните следующую команду в терминале:

Bash Скопировать код python --version

Проверка версии scikit-learn

Для получения информации о версии пакета scikit-learn , воспользуйтесь следующим кодом:

Python Скопировать код import sklearn print(sklearn.__version__)

Если версия старше 0.20 , вам следует подумать об обновлении.

Надёжность установки: важный аспект

Проверка установки

Если возникают проблемы с функционированием библиотек, попробуйте их переустановить. Для переустановки scikit-learn , numpy и matplotlib служит следующая команда:

Bash Скопировать код pip install --force-reinstall scikit-learn numpy matplotlib

Совместимость с ОС

При использовании библиотек, всегда учитывайте их совместимость с вашей операционной системой.

Визуализация

В случае библиотеки sklearn можно представить каждый модуль как инструмент из ремонтного ящика:

Markdown Скопировать код До обновления (ящик инструментов): [ножницы, отвёртка, молоток, ложка] # 'sklearn.cross_validation' – это ложка

Теперь, ложка пропала – она больше не вхоит в состав инструментов!

Markdown Скопировать код После обновления (ящик инструментов): [ножницы, отвёртка, молоток] # 'sklearn.model_selection' заменил ложку

Что делать? Вам нужен обновлённый инструмент – в нашем случае функция train_test_split из модуля sklearn.model_selection :

Markdown Скопировать код Как подправить: замените ложку на ключ # Проще говоря: from sklearn.model_selection import train_test_split

Это подобно принятию решения заменить старый кнопочный телефон на ультрасовременный смартфон!

Переход на model_selection: новая эпоха

Применение нового синтаксиса

Не бойтесь перейти на новый синтаксис, оставив позади старые проблемы. Разработка программного обеспечения построена на изменениях!

Изучение документации

Чтобы в полной мере использовать возможности современных методов кросс-валидации и настройки гиперпараметров, рекомендуется изучить документацию scikit-learn по модулю model_selection .

Поддержка со стороны сообщества

Если у вас возникли сложности, всегда можно поискать помощи в сообществе разработчиков sklearn . Форумы и чаты помогут найти ответы на ваши вопросы и решить проблемы.

