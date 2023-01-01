Решение ошибки ImportError Setuptools в Python 3.3

Быстрый ответ

Если вы столкнулись с ошибкой ImportError: No module named setuptools , не переживайте, выполните следующую команду:

python3 -m pip install --upgrade setuptools

Если pip еще не установлен, воспользуйтесь следующей командой:

curl -O https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py && python3 get-pip.py

После выполнения этих действий обновление setuptools пройдет успешно.

Setuptools: Лучший друг вашего проекта

Setuptools помогает разработчикам в распространении своих проектов путем упрощения установки зависимостей. Это обновленная версия distutils, который прекратил свою работу в Python 3.10.

Вы можете распространять свой проект используя файл setup.py , который с помощью setuptools осуществит сборку и установку.

Обновление «под капотом»

Обновите pip, setuptools и wheel для улучшения процесса работы с вашим кодом:

python3 -m pip install --upgrade pip setuptools wheel

Виртуальные окружения: операционные системы Python

Создайте изолированное окружение для вашего проекта:

python3 -m venv my_project_env source my_project_env/bin/activate

Внутри этого окружения вы сможете установить setuptools.

Совместимость важна: Не торопитесь с интеграцией

Перед интеграцией стороннего пакета убедитесь в его совместимости с вашей версией Python, найти эту информацию можно на PyPI или GitHub.

Визуализация

Считайте импортирование setuptools, как музыкальный концерт:

Markdown Скопировать код Концертный зал (🎪): Ваш проект на Python Менеджер (👩‍💼): Модуль Setuptools

Непроизведенный импорт равносилен отсутствию менеджера. Установка setuptools похожа на найм менеджера для упраляения шоу.

Пользователи Debian, установка setuptools одной командой

В Debian и производных от него системах используйте системный менеджер пакетов:

sudo apt-get install python3-setuptools

Мощная тройка: distutils, distribute и setuptools

Библиотеки distutils, distribute и setuptools являются ключевыми инструментами в экосистеме Python.

Когда импортирование выбивает из седла

Если после установки setuptools возникает ошибка ImportError , проверьте:

версию Python;

данные для входа и переменные окружения;

возможные известные ошибки установки;

документацию setuptools о последних изменениях.

Проверьте setuptools в вашей виртуальной среде

Чтобы узнать о наличии и версии setuptools в виртуальной среде, выполните:

which python python -m pip list

