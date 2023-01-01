Решение ошибки ImportError Setuptools в Python 3.3
Быстрый ответ
Если вы столкнулись с ошибкой
ImportError: No module named setuptools, не переживайте, выполните следующую команду:
python3 -m pip install --upgrade setuptools
Если
pip еще не установлен, воспользуйтесь следующей командой:
curl -O https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py && python3 get-pip.py
После выполнения этих действий обновление setuptools пройдет успешно.
Setuptools: Лучший друг вашего проекта
Setuptools помогает разработчикам в распространении своих проектов путем упрощения установки зависимостей. Это обновленная версия distutils, который прекратил свою работу в Python 3.10.
Вы можете распространять свой проект используя файл
setup.py, который с помощью setuptools осуществит сборку и установку.
Обновление «под капотом»
Обновите pip, setuptools и wheel для улучшения процесса работы с вашим кодом:
python3 -m pip install --upgrade pip setuptools wheel
Виртуальные окружения: операционные системы Python
Создайте изолированное окружение для вашего проекта:
python3 -m venv my_project_env
source my_project_env/bin/activate
Внутри этого окружения вы сможете установить setuptools.
Совместимость важна: Не торопитесь с интеграцией
Перед интеграцией стороннего пакета убедитесь в его совместимости с вашей версией Python, найти эту информацию можно на PyPI или GitHub.
Визуализация
Считайте импортирование setuptools, как музыкальный концерт:
Концертный зал (🎪): Ваш проект на Python
Менеджер (👩💼): Модуль Setuptools
Непроизведенный импорт равносилен отсутствию менеджера. Установка setuptools похожа на найм менеджера для упраляения шоу.
Пользователи Debian, установка setuptools одной командой
В Debian и производных от него системах используйте системный менеджер пакетов:
sudo apt-get install python3-setuptools
Мощная тройка: distutils, distribute и setuptools
Библиотеки distutils, distribute и setuptools являются ключевыми инструментами в экосистеме Python.
Когда импортирование выбивает из седла
Если после установки setuptools возникает ошибка
ImportError, проверьте:
- версию Python;
- данные для входа и переменные окружения;
- возможные известные ошибки установки;
- документацию setuptools о последних изменениях.
Проверьте setuptools в вашей виртуальной среде
Чтобы узнать о наличии и версии setuptools в виртуальной среде, выполните:
which python
python -m pip list
Антон Крылов
Python-разработчик