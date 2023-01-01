Решение ошибки "Excel xlsx file; not supported" в xlrd

Быстрый ответ

В случае возникновения ошибки xlrd.biffh.XLRDError рекомендуем использовать библиотеку openpyxl для работы с файлами .xlsx:

Python Скопировать код from openpyxl import load_workbook wb = load_workbook('file.xlsx') print(wb.active['A1'].value)

Используйте команду pip install openpyxl для установки библиотеки openpyxl . С версии 2.0.0 библиотека xlrd прекратила поддержку формата .xlsx.

Обязательно поддерживайте актуальность пакетов, в частности pandas и openpyxl :

shell Скопировать код pip install pandas --upgrade pip install openpyxl

При чтении файлов Excel через pandas.read_excel указывайте openpyxl в качестве движка:

Python Скопировать код import pandas as pd df = pd.read_excel('file.xlsx', engine='openpyxl')

Больше не бойтесь файлов

Воспользуйтесь библиотекой os.path.join для корректного формирования путей к файлам на любой операционной системе:

Python Скопировать код import os file_path = os.path.join('folder', 'file.xlsx') # Надежное средство для создания путей! df = pd.read_excel(file_path, engine='openpyxl')

Безопасное обновление – это умное обновление

Обновление пакетов – это замечательно! Но будьте осторожны при обновлении xlrd . Если вашему коду необходима эта библиотека, используйте версию не выше 1.2.0 :

shell Скопировать код pip install 'xlrd==1.2.0'

В то же время, не забывайте о возможных уязвимостях в старых версиях.

Pandas: Прозрачность и забота

Начиная с версии Pandas 1.0.1 работа с Excel стала еще проще благодаря улучшенной поддержке openpyxl .

Официальные руководства – ваши наилучшие советчики

Регулярно обращайтесь к документации Pandas и openpyxl для получения актуальной информации о работе с Excel-файлами, включая файлы с макросами .xlsm .

Python Скопировать код df = pd.read_excel('macro_file.xlsm', engine='openpyxl')

С этими знаниями управление файлами .xlsm станет максимально простым.

Визуализация

На данный момент с совместимостью xlrd обстоит так:

Формат книги Совместимость с xlrd .xls (📗) Поддерживается (✅) .xlsx (📘) Не поддерживается (🚫)

Просмотрите пример того, какая ошибка возникает при попытке работы с файлом .xlsx:

Python Скопировать код # Попытка открыть файл '.xlsx' import xlrd try: workbook = xlrd.open_workbook('data.xlsx') except xlrd.biffh.XLRDError: print("🔒 xlrd не в состоянии открыть мой .xlsx файл!")

Если xlrd больше не справляется с чтением файлов Excel, пора перейти на что-то новое.

Не противьтесь

Openpyxl — это многофункциональный инструмент для чтения, редактирования и навигации по файлам .xlsx. Он станет вашим надежным помощником в этих задачах.

Знакомство с листами и ячейками

Навигация по файлам Excel с помощью openpyxl проста и интуитивно понятна:

Python Скопировать код sheet = wb["Sheet1"] # получаем доступ к листу cell = sheet['A1'] print(cell.value)

Доступ к данным и их обработка с использованием openpyxl производится без труда и напряжения.

Почетные упоминания

Рассмотрите следующие мощные библиотеки, если вам требуются более специализированные возможности:

XlsxWriter для создания Excel-файлов с продвинутым форматированием.

для создания Excel-файлов с продвинутым форматированием. pyxlsb для работы с двоичными файлами Excel ( .xlsb ).

Правильный выбор инструмента сделает ваш код ещё эффективнее!

