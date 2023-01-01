Решение ошибки '-bash: pipenv: command not found' в pipenv#Виртуальные окружения (venv/poetry) #pip и зависимости #Установка софта
Быстрый ответ
В случае получения ошибки
pipenv: команда не найдена при попытке использовать команду
pipenv, скорее всего, данное средство либо не установлено, либо путь к нему не прописан в переменной окружения
PATH. Для его установки произведите следующую команду:
pip install --user pipenv
Далее пропишите путь к
pipenv в переменную
PATH, соответствующим образом обновив файл конфигурации вашей оболочки, например
~/.bashrc, таким образом:
echo 'export PATH="$(python -m site --user-base)/bin:$PATH"' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
Теперь
pipenv будет доступен в командной строке.
Разбор переменной PATH
Ошибка
pipenv: команда не найдена в большинстве случаев связана с отсутствием пути к
pipenv в переменной
PATH. Именно с этого мы и начнем наше расследование. 🔍
Различия между установкой для всех пользователей и установкой для конкретного пользователя
Установка для всех пользователей: Такая установка требует применения
sudoи затрагивает все системное пространство, в связи с чем может потребоваться пароль администратора. Кажется ли вам привлекательным войти во владение такими полномочиями?
sudo pip install pipenv
Установка для текущего пользователя: Данная установка осуществляется без использования
sudoи влияет только на ваши персональные настройки.
pip install --user pipenv
Проблемы, связанные с использованием разных версий Python
Python 2 против Python 3: В большинстве систем по умолчанию активна версия Python 2. Если вы хотите использовать Python 3, замените в командах
pythonна
python3:
pip3 install --user pipenv
Использование ключа
--user: Если вы решили использовать ключ
--user, не забудьте добавить в
PATHбинарные файлы, которые предназначены для текущего пользователя.
Инструкция по поиску в PATH для пользователей Mac
На компьютерах Mac исполняемые файлы, включая
pipenv, обычно располагаются в директории
/usr/local/bin. Если вы не можете найти
pipenv, попробуйте обновить pip:
sudo pip3 install --upgrade pip
pip3 install pipenv
Визуализация
Предложим аналогию: представьте, что у вас есть сад (ваш компьютер), в котором растет редкий цветок (
pipenv).
🏠: Компьютер (сад)
🌸: Pipenv (редкий цветок)
Вы пытаетесь найти этот цветок, но он нигде не обнаруживается.
$ pipenv
-bash: pipenv: команда не найдена
Рассмотрим возможные причины:
1. **Не посажен**: Возможно, `pipenv` ещё не установлен?
2. **Неверные координаты**: Проверяем путь `PATH`, может быть мы ищем не в том месте?
3. **Беспорядок в саду**: Мог ли мы использовать неверное Python-окружение или учётную запись?
Убедитесь, что
pipenv установлен и вы ищете его в должном месте! 🌸✨
Углубленное устранение проблем
Начать сначала: удаление и повторная установка
Иногда оказывается лучше вновь начать все с начала. Если проблемы с
pipenv не устраняются, удалите его и затем снова установите:
pip uninstall pipenv
pip3 uninstall pipenv
pip3 install pipenv
Использование Brew вместо Pip для Mac
Пользователям Mac, которые установили Python через Homebrew, стоит проверить наличие конфликтов. Если они имеют место, рекомендуется использовать Homebrew для удаления и pip для последующей установки.
Запуск как Python-модуль
Если обычный способ запуска
pipenv не рабочий, есть альтернатива — запустить его как модуль Python:
python -m pipenv
Проверка корректности установки
Для того чтобы убедиться в правильности установки
pipenv, проверьте включение его в
PATH:
echo $PATH | grep $(python -m site --user-base)/bin
Официальная документация — ваш надежный помощник
Если возникли сомнения, не стесняйтесь обратиться к официальной документации по установке
pipenv для получения точной информации.
Полезные материалы
- Последние вопросы о 'pipenv' на Stack Overflow — Раскройте проблему и найдите решение в сообществе Stack Overflow.
- GitHub – pypa/pipenv: Python Development Workflow for Humans — Посетите официальный репозиторий pipenv на GitHub для знакомства с документацией, отслеживания вопросов и изучения исходного кода.
- Pipenv: Руководство по работе с новым инструментом упаковки для Python — Real Python — Это обучающее руководство научит вас пользоваться Pipenv в ваших Python-проектах.
- Управление зависимостями в приложениях – Руководство пользователя по упаковке Python — Официальное руководство по управлению зависимостями будет ключом к пониманию Pipenv.
- Учебник от DigitalOcean — Здесь рассказывается о настройке Python-среды, включая Pipenv, для пользователей WSL.
- Python Tutorial: Pipenv – проще управление пакетами и виртуальными средами – YouTube — Этот видеоурок научит вас управлению пакетами Python и виртуальными окружениями с использованием Pipenv.
Агата Суркова
разработчик API