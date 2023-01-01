Решение ошибки '-bash: pipenv: command not found' в pipenv

Быстрый ответ

В случае получения ошибки pipenv: команда не найдена при попытке использовать команду pipenv , скорее всего, данное средство либо не установлено, либо путь к нему не прописан в переменной окружения PATH . Для его установки произведите следующую команду:

sh Скопировать код pip install --user pipenv

Далее пропишите путь к pipenv в переменную PATH , соответствующим образом обновив файл конфигурации вашей оболочки, например ~/.bashrc , таким образом:

sh Скопировать код echo 'export PATH="$(python -m site --user-base)/bin:$PATH"' >> ~/.bashrc source ~/.bashrc

Теперь pipenv будет доступен в командной строке.

Разбор переменной PATH

Ошибка pipenv: команда не найдена в большинстве случаев связана с отсутствием пути к pipenv в переменной PATH . Именно с этого мы и начнем наше расследование. 🔍

Различия между установкой для всех пользователей и установкой для конкретного пользователя

Установка для всех пользователей : Такая установка требует применения sudo и затрагивает все системное пространство, в связи с чем может потребоваться пароль администратора. Кажется ли вам привлекательным войти во владение такими полномочиями? sh Скопировать код sudo pip install pipenv

Установка для текущего пользователя: Данная установка осуществляется без использования sudo и влияет только на ваши персональные настройки.

sh Скопировать код pip install --user pipenv

Проблемы, связанные с использованием разных версий Python

Python 2 против Python 3 : В большинстве систем по умолчанию активна версия Python 2. Если вы хотите использовать Python 3, замените в командах python на python3 : sh Скопировать код pip3 install --user pipenv

Использование ключа --user : Если вы решили использовать ключ --user , не забудьте добавить в PATH бинарные файлы, которые предназначены для текущего пользователя.

Инструкция по поиску в PATH для пользователей Mac

На компьютерах Mac исполняемые файлы, включая pipenv , обычно располагаются в директории /usr/local/bin . Если вы не можете найти pipenv , попробуйте обновить pip:

sh Скопировать код sudo pip3 install --upgrade pip pip3 install pipenv

Визуализация

Предложим аналогию: представьте, что у вас есть сад (ваш компьютер), в котором растет редкий цветок ( pipenv ).

Markdown Скопировать код 🏠: Компьютер (сад) 🌸: Pipenv (редкий цветок)

Вы пытаетесь найти этот цветок, но он нигде не обнаруживается.

shell Скопировать код $ pipenv -bash: pipenv: команда не найдена

Рассмотрим возможные причины:

Markdown Скопировать код 1. **Не посажен**: Возможно, `pipenv` ещё не установлен? 2. **Неверные координаты**: Проверяем путь `PATH`, может быть мы ищем не в том месте? 3. **Беспорядок в саду**: Мог ли мы использовать неверное Python-окружение или учётную запись?

Убедитесь, что pipenv установлен и вы ищете его в должном месте! 🌸✨

Углубленное устранение проблем

Начать сначала: удаление и повторная установка

Иногда оказывается лучше вновь начать все с начала. Если проблемы с pipenv не устраняются, удалите его и затем снова установите:

sh Скопировать код pip uninstall pipenv pip3 uninstall pipenv pip3 install pipenv

Использование Brew вместо Pip для Mac

Пользователям Mac, которые установили Python через Homebrew, стоит проверить наличие конфликтов. Если они имеют место, рекомендуется использовать Homebrew для удаления и pip для последующей установки.

Запуск как Python-модуль

Если обычный способ запуска pipenv не рабочий, есть альтернатива — запустить его как модуль Python:

sh Скопировать код python -m pipenv

Проверка корректности установки

Для того чтобы убедиться в правильности установки pipenv , проверьте включение его в PATH :

sh Скопировать код echo $PATH | grep $(python -m site --user-base)/bin

Официальная документация — ваш надежный помощник

Если возникли сомнения, не стесняйтесь обратиться к официальной документации по установке pipenv для получения точной информации.

