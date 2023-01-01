Решение ошибки '-bash: conda: command not found' в Linux

Быстрый ответ

Для активации базового окружения Conda примените команду conda activate. Если вам необходимо активировать поименованное окружение, воспользуйтесь командой conda activate myenv, где 'myenv' – это название вашего окружения. Для проверки установленной версии Conda используйте команду conda --version. Если команды Conda не распознаются, ознакомьтесь командой conda init, либо добавьте путь к Conda в системную переменную окружения PATH.

Настройка PATH для Conda

Системная переменная PATH фактически функционирует как некий «компас», указывающий местонахождение программ, включая Conda. Если команда conda не распознается системой, внесите изменение в PATH следующим образом при использовании Anaconda 3:

export PATH=~/anaconda3/bin:$PATH  # Указываем путь к Conda

Сохраните данную строку в файле ~/.bashrc или ~/.bash_profile, чтобы внесенные изменения были постоянными. Пользователям Z shell рекомендуется добавить строку в файл .zshrc. Запустите следующую команду для обновления конфигурации:

source ~/.bashrc  # Обновляем сессию

или

source ~/.bash_profile  # Применяем профиль

При работе с Anaconda 4 рекомендуется использовать «Anaconda Prompt» для ввода команд Conda.

Проверка установки

Перед началом работы с Conda необходимо удостовериться, что утилита корректно установлена:

conda --version  # Версия Conda

Сообщение вида "conda: command not found" свидетельствует о проблемах с настройками shell. В таком случае необходимо включить директорию bin Conda в переменную PATH.

Лучшие практики инициализации

При использовании conda init убедитесь, что старые настройки Conda были устранены. Проанализируйте предпологаемые изменения с ключами verbose и dry run:

conda init --dry-run --verbose  # Проверяем возможные изменения

Если всё в порядке, добавьте путь к исполняемым файлам Conda в PATH вручную или с помощью conda init.

Совместимость с Z shell

Пользователям Z shell необходимо внести соответствующие изменения в файл .zshrc, а затем применить их командой source .zshrc.

Anaconda Navigator: графический интерфейс

Anaconda Navigator представляет собой удобный графический интерфейс, обеспечивающий управление окружениями и пакетами Conda. Установка Anaconda Navigator осуществляется командой:

conda install anaconda-navigator  # Запускаем установку графического интерфейса

Такой подход исключает необходимость запоминать команды.

Anaconda для указанной ОС

Установите ту версию Anaconda, которая совместима с вашей операционной системой.

Настройка при помощи версии Conda

При настройке версий, как, например, с Conda 4.6.9, используйте ключ --reverse при инициализации shell, чтобы избежать возникновения конфликтов и обеспечить удобство запуска.

Контроль для предотвращения сбоев

В целях предотвращения возможных сбоев проверяйте состояние окружения и корректность настройки PATH периодически, используя conda --v или conda --version.

Визуализация

Порядок запуска имеет следующую последовательность:

Процедура активации:
1. Открыть терминал: 🖥️🔍
2. Активировать Conda: `conda activate`
3. Готовы к работе! : 🚀🌌

Подготовка:
- Conda деактивирована: 🛑🌏
- Conda активирована: ✅🚀

Всегда активируйте соответствующее окружение Conda для входа в рабочее пространство вашего проекта. Это гарантия успешной реализации вашего проекта! 🛰️

Полезные материалы

  1. Начало работы с conda — документация conda 24.1.1.dev20 — детальное руководство по использованию Conda.
  2. Установка — документация Anaconda — инструкции по установке Anaconda с учётом ОС: Windows, macOS и Linux.
  3. Управление окружениями — документация conda 24.1.1.dev20 — управление Conda-окружениями.
  4. Шпаргалка — документация conda 24.1.1.dev20 — все команды Conda на одной странице.
  5. python – В чем разница между pip и conda? – Stack Overflow — взаимодействие и отличия между menedжерами пакетов pip и Conda.
  6. Управление пакетами — документация conda 24.1.1.dev20 —работа с пакетами в Conda.
  7. Anaconda | Понимание Conda и Pip — статья, посвященная различиям и способам использования Conda и pip.
Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

Свежие материалы
Лучшие каналы для изучения Python
6 сентября 2024
Как использовать API ChatGPT: руководство для начинающих
6 сентября 2024
Как скачать и установить Python на телефон или планшет
6 сентября 2024

Загрузка...