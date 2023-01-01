Решение ошибки '-bash: conda: command not found' в Linux

Быстрый ответ

Для активации базового окружения Conda примените команду conda activate . Если вам необходимо активировать поименованное окружение, воспользуйтесь командой conda activate myenv , где 'myenv' – это название вашего окружения. Для проверки установленной версии Conda используйте команду conda --version . Если команды Conda не распознаются, ознакомьтесь командой conda init , либо добавьте путь к Conda в системную переменную окружения PATH.

Настройка PATH для Conda

Системная переменная PATH фактически функционирует как некий «компас», указывающий местонахождение программ, включая Conda. Если команда conda не распознается системой, внесите изменение в PATH следующим образом при использовании Anaconda 3:

Bash Скопировать код export PATH=~/anaconda3/bin:$PATH # Указываем путь к Conda

Сохраните данную строку в файле ~/.bashrc или ~/.bash_profile , чтобы внесенные изменения были постоянными. Пользователям Z shell рекомендуется добавить строку в файл .zshrc . Запустите следующую команду для обновления конфигурации:

Bash Скопировать код source ~/.bashrc # Обновляем сессию

или

Bash Скопировать код source ~/.bash_profile # Применяем профиль

При работе с Anaconda 4 рекомендуется использовать «Anaconda Prompt» для ввода команд Conda.

Проверка установки

Перед началом работы с Conda необходимо удостовериться, что утилита корректно установлена:

Bash Скопировать код conda --version # Версия Conda

Сообщение вида "conda: command not found" свидетельствует о проблемах с настройками shell. В таком случае необходимо включить директорию bin Conda в переменную PATH.

Лучшие практики инициализации

При использовании conda init убедитесь, что старые настройки Conda были устранены. Проанализируйте предпологаемые изменения с ключами verbose и dry run:

Bash Скопировать код conda init --dry-run --verbose # Проверяем возможные изменения

Если всё в порядке, добавьте путь к исполняемым файлам Conda в PATH вручную или с помощью conda init .

Совместимость с Z shell

Пользователям Z shell необходимо внести соответствующие изменения в файл .zshrc , а затем применить их командой source .zshrc .

Anaconda Navigator: графический интерфейс

Anaconda Navigator представляет собой удобный графический интерфейс, обеспечивающий управление окружениями и пакетами Conda. Установка Anaconda Navigator осуществляется командой:

Bash Скопировать код conda install anaconda-navigator # Запускаем установку графического интерфейса

Такой подход исключает необходимость запоминать команды.

Anaconda для указанной ОС

Установите ту версию Anaconda, которая совместима с вашей операционной системой.

Настройка при помощи версии Conda

При настройке версий, как, например, с Conda 4.6.9, используйте ключ --reverse при инициализации shell, чтобы избежать возникновения конфликтов и обеспечить удобство запуска.

Контроль для предотвращения сбоев

В целях предотвращения возможных сбоев проверяйте состояние окружения и корректность настройки PATH периодически, используя conda --v или conda --version .

Визуализация

Порядок запуска имеет следующую последовательность:

Markdown Скопировать код Процедура активации: 1. Открыть терминал: 🖥️🔍 2. Активировать Conda: `conda activate` 3. Готовы к работе! : 🚀🌌 Подготовка: - Conda деактивирована: 🛑🌏 - Conda активирована: ✅🚀

Всегда активируйте соответствующее окружение Conda для входа в рабочее пространство вашего проекта. Это гарантия успешной реализации вашего проекта! 🛰️

