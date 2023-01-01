Решение ошибки '-bash: conda: command not found' в Linux
Быстрый ответ
Для активации базового окружения Conda примените команду
conda activate. Если вам необходимо активировать поименованное окружение, воспользуйтесь командой
conda activate myenv, где 'myenv' – это название вашего окружения. Для проверки установленной версии Conda используйте команду
conda --version. Если команды Conda не распознаются, ознакомьтесь командой
conda init, либо добавьте путь к Conda в системную переменную окружения PATH.
Настройка PATH для Conda
Системная переменная PATH фактически функционирует как некий «компас», указывающий местонахождение программ, включая Conda. Если команда
conda не распознается системой, внесите изменение в PATH следующим образом при использовании Anaconda 3:
export PATH=~/anaconda3/bin:$PATH # Указываем путь к Conda
Сохраните данную строку в файле
~/.bashrc или
~/.bash_profile, чтобы внесенные изменения были постоянными. Пользователям Z shell рекомендуется добавить строку в файл
.zshrc. Запустите следующую команду для обновления конфигурации:
source ~/.bashrc # Обновляем сессию
или
source ~/.bash_profile # Применяем профиль
При работе с Anaconda 4 рекомендуется использовать «Anaconda Prompt» для ввода команд Conda.
Проверка установки
Перед началом работы с Conda необходимо удостовериться, что утилита корректно установлена:
conda --version # Версия Conda
Сообщение вида "conda: command not found" свидетельствует о проблемах с настройками shell. В таком случае необходимо включить директорию bin Conda в переменную PATH.
Лучшие практики инициализации
При использовании
conda init убедитесь, что старые настройки Conda были устранены. Проанализируйте предпологаемые изменения с ключами verbose и dry run:
conda init --dry-run --verbose # Проверяем возможные изменения
Если всё в порядке, добавьте путь к исполняемым файлам Conda в PATH вручную или с помощью
conda init.
Совместимость с Z shell
Пользователям Z shell необходимо внести соответствующие изменения в файл
.zshrc, а затем применить их командой
source .zshrc.
Anaconda Navigator: графический интерфейс
Anaconda Navigator представляет собой удобный графический интерфейс, обеспечивающий управление окружениями и пакетами Conda. Установка Anaconda Navigator осуществляется командой:
conda install anaconda-navigator # Запускаем установку графического интерфейса
Такой подход исключает необходимость запоминать команды.
Anaconda для указанной ОС
Установите ту версию Anaconda, которая совместима с вашей операционной системой.
Настройка при помощи версии Conda
При настройке версий, как, например, с Conda 4.6.9, используйте ключ
--reverse при инициализации shell, чтобы избежать возникновения конфликтов и обеспечить удобство запуска.
Контроль для предотвращения сбоев
В целях предотвращения возможных сбоев проверяйте состояние окружения и корректность настройки PATH периодически, используя
conda --v или
conda --version.
Визуализация
Порядок запуска имеет следующую последовательность:
Процедура активации:
1. Открыть терминал: 🖥️🔍
2. Активировать Conda: `conda activate`
3. Готовы к работе! : 🚀🌌
Подготовка:
- Conda деактивирована: 🛑🌏
- Conda активирована: ✅🚀
Всегда активируйте соответствующее окружение Conda для входа в рабочее пространство вашего проекта. Это гарантия успешной реализации вашего проекта! 🛰️
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы