Решение: Ошибка TLS/SSL при установке модулей в Python

Быстрый ответ

Если вы столкнулись с ошибкой связанной с модулем SSL в Python, следуйте указанным ниже шагам:

Переустановите Python, не забыв проставить галочку напротив пункта поддержки SSL в процессе установки. Проверьте работоспособность SSL в Python, используя команду python -m ssl . Для пользователей Unix-подобных систем установите OpenSSL, запустив следующие команды:

Bash Скопировать код ./configure --with-openssl # Указываем путь до OpenSSL make # Даем команду на компиляцию make install # Производим установку скомпилированных файлов

Таким образом, настройка SSL для Python выполнена, и pip будет функционировать без возникновения ошибок.

Анализ проблемы SSL

SSL – это аббревиатура, которая может ввести вас в заблуждение, если она отсутствует в Python. Без нее Python невозможно осуществлять безопасное соединение с серверами по HTTPS, что, в свою очередь, приводит к тому, что pip не может скачивать необходимые пакеты. Причины этого могут быть различными.

Запомните три следующих пути в вашей файловой системе: D:\Anaconda3 , D:\Anaconda3\Scripts и D:\Anaconda3\Library\bin . Отдельное внимение уделите последнему, так как именно в нем необходимые для работы SSL/TLS ключевые файлы OpenSSL располагаются.

Разговор о MacOS и Linux

Пользователи Mac, вашим спасением при возникновении проблем с SSL будет Homebrew . Для переустановки Python с OpenSSL, используйте следующие команды:

Bash Скопировать код brew install openssl # Устанавливаем OpenSSL через утилиту Brew brew install python # Устанавливаем Python

Таким образом, MacOS настроена и готова к работе с SSL-соединениями.

Для пользователей Debian существует пакет libssl-dev , который содержит всё необходимое для работы SSL в Python:

Bash Скопировать код sudo apt-get install libssl-dev # Устанавливаем пакет, содержащий поддержку SSL

Правильно настройте переменные окружения для решения проблем с SSL

Переменные окружения – это как навигационная система для Python. Если они настроены неверно, Python потеряется:

Для пользователей Anaconda или Miniconda , добавьте D:\Anaconda3 , D:\Anaconda3\Scripts , и D:\Anaconda3\Library\bin в переменные окружения.

или , добавьте , , и в переменные окружения. Перезапустите терминал, чтобы активировать новые пути.

Проверьте доступность модуля SSL, запустив python -m ssl .

Если вы установили Python вручную на Unix подобных системах и у вас возникли проблемы с SSL:

Будьте аккуратны при распаковке архивов Python перед выполнением команд configure/make .

. Убедитесь, что файлы libcrypto и libssl размещены в нужных директориях.

Установка OpenSSL на MacOS с использованием Homebrew

Если вы управляете OpenSSL через Homebrew на MacOS, избегайте использования флага --ignore-dependencies . Он может привести к проблемам в работе с зависимостями Python:

Bash Скопировать код brew install openssl --ignore-dependencies # Не пренебрегайте важностью зависимостей

Копирование файлов как последняя мера

Иногда решение проблемы сводится к простому копированию файлов OpenSSL в директорию DLLs Python:

Данные файлы обычно располагаются в директории Library\bin Anaconda или Miniconda.

Anaconda или Miniconda. Выполните поиск и копирование их в директорию DLLs установленной версии Python.

Пользователи Python 2.7 рекомендуются обновить версию до Python 3.7 для получения улучшенной поддержки SSL. После такого обновления pip и модуль SSL будут работать совместно без конфликтов.

Визуализация

Представьте конфигурацию SSL как логистическую цепь:

Markdown Скопировать код Грузовик (pip🚛): Загружен товаром Дороги (Интернет-пути🛣️): Требуют безопасности, необходим TLS/SSL

Вашему pip необходимо преодолеть преграду:

Markdown Скопировать код 🚛❌🔒 Нет SSL, грузовик не может двигаться по безопасным путям!

Проясним:

Markdown Скопировать код 🚛 = Pip, передвигающийся по маршруту для доставки пакетов (📦) 🛣️ = URL, к которому должна быть осуществлена безопасная доставка (TLS/SSL) 🔒 = Наличие SSL существенно для доступности пути ❌ = Без обеспечения безопасности доставка не возможна

Необходимо обеспечить поддержку SSL для вашего Python:

Markdown Скопировать код 🔑 = Поддержка SSL настроена 🚛✅🔒 = Грузовик свободно перемещается по безопасным дорогам с помощью модуля SSL!

