Решение: команда Virtualenv не найдена на Mac OS X#Виртуальные окружения (venv/poetry) #Установка софта
Быстрый ответ
Если у вас возникает сообщение об ошибке "Команда virtualenv не найдена", установите virtualenv следующим способом:
pip install virtualenv
После окончания установки, вызовите команду
virtualenv --version чтобы проверить версию. Если установка не помогла, добавьте путь до virtualenv в список значений переменной PATH или активируйте виртуальное окружение.
Если после установки через pip у вас по-прежнему возникают проблемы с доступом к программе, попробуйте установить пакет глобально:
sudo pip install virtualenv
Или же установите его для текущего пользователя:
pip install --user virtualenv
Если обнаружены ошибки доступа, выполните следующую команду:
sudo -H pip install virtualenv
После изменений перезапустите терминал или проинициализируйте его. Теперь всё должно работать! 🍵
Визуализация
Представьте, что ваша система — это навес для инструментов, в нём хранятся:
- 🔨 Молоток (системные пакеты)
- 🔧 Гаечный ключ (pip)
- ⚙️ Шестеренка (Python)
Но в вашем навесе нет ящика для инструментов (🧰 – virtualenv)!
До: 🔨🔧⚙️❓ (Без ящика — беспорядок!)
После: 🔨🔧⚙️🧰 (С ящиком — порядок и аккуратность!)
Последовательность решений
Проверка путей и разрешений
Проверьте значение переменной
PATH — путь к каталогу с установленной утилитой должен быть указан в этом списке:
echo $PATH
Для добавления пути в оболочке bash:
export PATH=$PATH:/usr/local/bin
# Запомните: правильная последовательность действий – залог успеха!
echo 'export PATH=$PATH:/usr/local/bin' >> ~/.bash_profile
source ~/.bash_profile
Для пользователей zsh:
export PATH=$PATH:/usr/local/bin
# И не забывайте об этом
echo 'export PATH=$PATH:/usr/local/bin' >> ~/.zshrc
source ~/.zshrc
Если у вас возникла ошибка permission denied для virtualenv, вам нужно предоставить права на запуск этого файла. Параметр "-l" используется для отображения информации о файле в расширенном виде. 🙃
ls -l /usr/local/bin/virtualenv
# Дайте файлу 'зеленый свет', если нужно!
sudo chmod +x /usr/local/bin/virtualenv
Конфликт версий Python и исполняемые файлы
В случае конфликта версий, используйте префикс
python или
python3:
python3 -m virtualenv [env_name]
Работа с командами
Хотите достичь покоя, как в Zen Python? Переустановите virtualenv:
# Если pip не срабатывает, не сдавайтесь: удалите утилиту и установите её заново.
sudo pip uninstall virtualenv
sudo pip install virtualenv
Если pip неактуален, обновите его:
pip install --upgrade pip
И когда даже
pip не помогает, прибегите к
easy_install. Следующая команда – это как карта к "Берегу спасения"! 🚴♂️
sudo /usr/bin/easy_install virtualenv
Где находятся настройки PATH
Чтобы обеспечить порядок в файлах профилей оболочек, таких как
.bashrc,
.bash_profile, или
.zshrc, следите за чистотой настроек.
Понимание места установки и передовые практики
Virtualenv может устанавливаться в различных местах, в зависимости от уровня установки — системного или пользовательского:
- На системном уровне: обычно в
/usr/lib/pythonX.X/dist-packages
- На уровне пользователя: чаще всего она производится в директории
~/.local/lib/pythonX.X/site-packages
Для вашего же спокойствия установите пакет на уровне пользователя:
pip install --user virtualenv
Особое внимание уделяйте настройкам оболочки: для bash используйте
.bash_profile и для zsh –
.zshrc.
Если же вы постоянно сталкиваетесь с трудностями, попробуйте удалить и затем заново установить пакет:
pip uninstall virtualenv
pip install virtualenv
Полезные материалы
- virtualenv · PyPI — официальный источник информации о последних релизах и документации virtualenv.
- Руководство пользователя – virtualenv — официальное руководство по установке и работе с virtualenv.
- Самые новые вопросы по 'virtualenv' на Stack Overflow — примеры решения типичных проблем, связанных с virtualenv.
- Установка – virtualenv — полезные советы по установке на различных операционных системах.
- PATH (переменная) – Википедия — информация о том, как настроить переменную окружения PATH.
- Установка пакетов с помощью pip и виртуальных окружений — рекомендации по работе с pip и virtualenv от разработчиков Python.
