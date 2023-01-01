Решение: команда Virtualenv не найдена на Mac OS X

#Виртуальные окружения (venv/poetry)  #Установка софта  
Быстрый ответ

Если у вас возникает сообщение об ошибке "Команда virtualenv не найдена", установите virtualenv следующим способом:

pip install virtualenv

После окончания установки, вызовите команду virtualenv --version чтобы проверить версию. Если установка не помогла, добавьте путь до virtualenv в список значений переменной PATH или активируйте виртуальное окружение.

Если после установки через pip у вас по-прежнему возникают проблемы с доступом к программе, попробуйте установить пакет глобально:

sudo pip install virtualenv

Или же установите его для текущего пользователя:

pip install --user virtualenv

Если обнаружены ошибки доступа, выполните следующую команду:

sudo -H pip install virtualenv

После изменений перезапустите терминал или проинициализируйте его. Теперь всё должно работать! 🍵

Визуализация

Представьте, что ваша система — это навес для инструментов, в нём хранятся:

- 🔨 Молоток (системные пакеты)
- 🔧 Гаечный ключ (pip)
- ⚙️  Шестеренка (Python)

Но в вашем навесе нет ящика для инструментов (🧰 – virtualenv)!

До:     🔨🔧⚙️❓ (Без ящика — беспорядок!)
После:  🔨🔧⚙️🧰 (С ящиком — порядок и аккуратность!)

Последовательность решений

Проверка путей и разрешений

Проверьте значение переменной PATH — путь к каталогу с установленной утилитой должен быть указан в этом списке:

echo $PATH

Для добавления пути в оболочке bash:

export PATH=$PATH:/usr/local/bin
# Запомните: правильная последовательность действий – залог успеха!
echo 'export PATH=$PATH:/usr/local/bin' >> ~/.bash_profile
source ~/.bash_profile

Для пользователей zsh:

export PATH=$PATH:/usr/local/bin
# И не забывайте об этом
echo 'export PATH=$PATH:/usr/local/bin' >> ~/.zshrc
source ~/.zshrc

Если у вас возникла ошибка permission denied для virtualenv, вам нужно предоставить права на запуск этого файла. Параметр "-l" используется для отображения информации о файле в расширенном виде. 🙃

ls -l /usr/local/bin/virtualenv
# Дайте файлу 'зеленый свет', если нужно!
sudo chmod +x /usr/local/bin/virtualenv

Конфликт версий Python и исполняемые файлы

В случае конфликта версий, используйте префикс python или python3:

python3 -m virtualenv [env_name]

Работа с командами

Хотите достичь покоя, как в Zen Python? Переустановите virtualenv:

# Если pip не срабатывает, не сдавайтесь: удалите утилиту и установите её заново.
sudo pip uninstall virtualenv
sudo pip install virtualenv

Если pip неактуален, обновите его:

pip install --upgrade pip

И когда даже pip не помогает, прибегите к easy_install. Следующая команда – это как карта к "Берегу спасения"! 🚴‍♂️

sudo /usr/bin/easy_install virtualenv

Где находятся настройки PATH

Чтобы обеспечить порядок в файлах профилей оболочек, таких как .bashrc, .bash_profile, или .zshrc, следите за чистотой настроек.

Понимание места установки и передовые практики

Virtualenv может устанавливаться в различных местах, в зависимости от уровня установки — системного или пользовательского:

  • На системном уровне: обычно в /usr/lib/pythonX.X/dist-packages
  • На уровне пользователя: чаще всего она производится в директории ~/.local/lib/pythonX.X/site-packages

Для вашего же спокойствия установите пакет на уровне пользователя:

pip install --user virtualenv

Особое внимание уделяйте настройкам оболочки: для bash используйте .bash_profile и для zsh – .zshrc.

Если же вы постоянно сталкиваетесь с трудностями, попробуйте удалить и затем заново установить пакет:

pip uninstall virtualenv
pip install virtualenv

Полезные материалы

  1. virtualenv · PyPIофициальный источник информации о последних релизах и документации virtualenv.
  2. Руководство пользователя – virtualenvофициальное руководство по установке и работе с virtualenv.
  3. Самые новые вопросы по 'virtualenv' на Stack Overflow — примеры решения типичных проблем, связанных с virtualenv.
  4. Установка – virtualenv — полезные советы по установке на различных операционных системах.
  5. PATH (переменная) – Википедия — информация о том, как настроить переменную окружения PATH.
  6. Установка пакетов с помощью pip и виртуальных окруженийрекомендации по работе с pip и virtualenv от разработчиков Python.
Агата Суркова

разработчик API

