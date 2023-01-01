Решение: команда Virtualenv не найдена на Mac OS X

Быстрый ответ

Если у вас возникает сообщение об ошибке "Команда virtualenv не найдена", установите virtualenv следующим способом:

shell Скопировать код pip install virtualenv

После окончания установки, вызовите команду virtualenv --version чтобы проверить версию. Если установка не помогла, добавьте путь до virtualenv в список значений переменной PATH или активируйте виртуальное окружение.

Если после установки через pip у вас по-прежнему возникают проблемы с доступом к программе, попробуйте установить пакет глобально:

shell Скопировать код sudo pip install virtualenv

Или же установите его для текущего пользователя:

shell Скопировать код pip install --user virtualenv

Если обнаружены ошибки доступа, выполните следующую команду:

shell Скопировать код sudo -H pip install virtualenv

После изменений перезапустите терминал или проинициализируйте его. Теперь всё должно работать! 🍵

Визуализация

Представьте, что ваша система — это навес для инструментов, в нём хранятся:

Markdown Скопировать код - 🔨 Молоток (системные пакеты) - 🔧 Гаечный ключ (pip) - ⚙️ Шестеренка (Python)

Но в вашем навесе нет ящика для инструментов (🧰 – virtualenv)!

Markdown Скопировать код До: 🔨🔧⚙️❓ (Без ящика — беспорядок!) После: 🔨🔧⚙️🧰 (С ящиком — порядок и аккуратность!)

Последовательность решений

Проверка путей и разрешений

Проверьте значение переменной PATH — путь к каталогу с установленной утилитой должен быть указан в этом списке:

shell Скопировать код echo $PATH

Для добавления пути в оболочке bash:

Bash Скопировать код export PATH=$PATH:/usr/local/bin # Запомните: правильная последовательность действий – залог успеха! echo 'export PATH=$PATH:/usr/local/bin' >> ~/.bash_profile source ~/.bash_profile

Для пользователей zsh:

zsh Скопировать код export PATH=$PATH:/usr/local/bin # И не забывайте об этом echo 'export PATH=$PATH:/usr/local/bin' >> ~/.zshrc source ~/.zshrc

Если у вас возникла ошибка permission denied для virtualenv, вам нужно предоставить права на запуск этого файла. Параметр "-l" используется для отображения информации о файле в расширенном виде. 🙃

shell Скопировать код ls -l /usr/local/bin/virtualenv # Дайте файлу 'зеленый свет', если нужно! sudo chmod +x /usr/local/bin/virtualenv

Конфликт версий Python и исполняемые файлы

В случае конфликта версий, используйте префикс python или python3 :

shell Скопировать код python3 -m virtualenv [env_name]

Работа с командами

Хотите достичь покоя, как в Zen Python? Переустановите virtualenv:

shell Скопировать код # Если pip не срабатывает, не сдавайтесь: удалите утилиту и установите её заново. sudo pip uninstall virtualenv sudo pip install virtualenv

Если pip неактуален, обновите его:

shell Скопировать код pip install --upgrade pip

И когда даже pip не помогает, прибегите к easy_install . Следующая команда – это как карта к "Берегу спасения"! 🚴‍♂️

shell Скопировать код sudo /usr/bin/easy_install virtualenv

Где находятся настройки PATH

Чтобы обеспечить порядок в файлах профилей оболочек, таких как .bashrc , .bash_profile , или .zshrc , следите за чистотой настроек.

Понимание места установки и передовые практики

Virtualenv может устанавливаться в различных местах, в зависимости от уровня установки — системного или пользовательского:

На системном уровне : обычно в /usr/lib/pythonX.X/dist-packages

: обычно в На уровне пользователя: чаще всего она производится в директории ~/.local/lib/pythonX.X/site-packages

Для вашего же спокойствия установите пакет на уровне пользователя:

shell Скопировать код pip install --user virtualenv

Особое внимание уделяйте настройкам оболочки: для bash используйте .bash_profile и для zsh – .zshrc .

Если же вы постоянно сталкиваетесь с трудностями, попробуйте удалить и затем заново установить пакет:

shell Скопировать код pip uninstall virtualenv pip install virtualenv

