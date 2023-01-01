Решение: «Fatal error in launcher» из-за пробелов в пути Python#Основы Python #Установка софта #Файлы и пути
Быстрый ответ
Для того чтобы оптимизировать работу загрузчика, используйте следующую команду:
# Как Python находит путь до pip?
python -m pip <команда>
Вместо
<команда> подставьте требуемую операцию, такую как
install или
uninstall. Для обновления
pip воспользуйтесь командой:
# Давайте обновим pip до последней версии!
python -m pip install --upgrade pip
С помощью этого метода можно избежать проблем с зависшим загрузчиком, указав Python запустить
pip напрямую, что обеспечит надёжность управления пакетами.
Учёт пробелов в пути установки
При установке Python на Windows критически важно учитывать два момента:
- Выбирайте путь для установки без пробелов в названии, чтобы в дальнейшем не сталкиваться с неприятностями при определении путей к скриптам.
- Всегда используйте запуск в виде модуля (
python -m pip), так как это наилучший способ для работы в операционной системе Windows.
Изменение pip.exe с применением шестнадцатеричного редактора
Если вы столкнулись с ошибкой при инициализации, следующие действия могут быть полезны:
- Исправьте файл
pip.exeс использованием шестнадцатеричного редактора, заменив стандартный путь Python с пробелами на короткую версию (например,
C:\Progra~1).
- При сохранении файла
pip.exeобратите внимание, чтобы его размер остался прежним, иначе Windows может препятствовать его запуску.
- Убедитесь, что у вас есть административные права для внесения изменений в системные файлы, такие как
pip.exe.
Python -m: Универсальный MVP
Команда
python -m приравнима к получению доступа к настройкам системы:
- Это обеспечивает совместимость с Windows 10 и, возможно, со следующими версиями ОС.
- Это предотвращает случайный запуск нескольких версий Python, если на одной системе было установлено несколько различных версий.
Визуализация
Можно представить взаимодействие Python и команды
pip в виде двух вмешивающихся друг в друга шестерёнок:
До возникновения ошибки:
Шестерня Python (⚙️): C:\Program Files (x86)\Python33\python.exe
Шестерня Pip (⚙️): C:\Program Files (x86)\Python33\pip.exe
После возникновения ошибки:
Шестерня Python (⚙️): 🤷♂️
Шестерня Pip (⚙️): ❌
Ошибка при инициализации нарушает их взаимодействие, но есть возможность восстановить рабочий процесс:
🔧 РЕШЕНИЕ: Выровняйте путь к Python и исполняемый файл pip, чтобы их работа была согласована.
Поддержка обратной совместимости
Для обеспечения обратной совместимости при работе с путями:
- Используйте сокращенные версии путей (например,
C:\Progra~1), чтобы обойти ограничения на длину указателя.
- Такой подход также позволит сохранить совместимость со старыми DOS-приложениями.
В случае системных ограничений
Если система блокирует изменения в
pip.exe, вы можете продолжить работу с
pip, следующими способами:
- Запускайте все необходимые операции напрямую (
python -m pip install XXXX), где
XXXX— нужный пакет.
- Установите Python в директорию без пробелов в имени, чтобы изначально исключить подобные проблемы.
Антон Крылов
Python-разработчик