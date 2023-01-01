Решение: «Fatal error in launcher» из-за пробелов в пути Python

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для того чтобы оптимизировать работу загрузчика, используйте следующую команду:

# Как Python находит путь до pip? python -m pip <команда>

Вместо <команда> подставьте требуемую операцию, такую как install или uninstall . Для обновления pip воспользуйтесь командой:

# Давайте обновим pip до последней версии! python -m pip install --upgrade pip

С помощью этого метода можно избежать проблем с зависшим загрузчиком, указав Python запустить pip напрямую, что обеспечит надёжность управления пакетами.

Учёт пробелов в пути установки

При установке Python на Windows критически важно учитывать два момента:

Выбирайте путь для установки без пробелов в названии, чтобы в дальнейшем не сталкиваться с неприятностями при определении путей к скриптам.

Всегда используйте запуск в виде модуля ( python -m pip ), так как это наилучший способ для работы в операционной системе Windows.

Изменение pip.exe с применением шестнадцатеричного редактора

Если вы столкнулись с ошибкой при инициализации, следующие действия могут быть полезны:

Исправьте файл pip.exe с использованием шестнадцатеричного редактора, заменив стандартный путь Python с пробелами на короткую версию (например, C:\Progra~1 ).

При сохранении файла pip.exe обратите внимание, чтобы его размер остался прежним, иначе Windows может препятствовать его запуску.

Убедитесь, что у вас есть административные права для внесения изменений в системные файлы, такие как pip.exe .

Python -m: Универсальный MVP

Команда python -m приравнима к получению доступа к настройкам системы:

Это обеспечивает совместимость с Windows 10 и, возможно, со следующими версиями ОС.

Это предотвращает случайный запуск нескольких версий Python, если на одной системе было установлено несколько различных версий.

Визуализация

Можно представить взаимодействие Python и команды pip в виде двух вмешивающихся друг в друга шестерёнок:

Markdown Скопировать код До возникновения ошибки: Шестерня Python (⚙️): C:\Program Files (x86)\Python33\python.exe Шестерня Pip (⚙️): C:\Program Files (x86)\Python33\pip.exe После возникновения ошибки: Шестерня Python (⚙️): 🤷‍♂️ Шестерня Pip (⚙️): ❌

Ошибка при инициализации нарушает их взаимодействие, но есть возможность восстановить рабочий процесс:

Markdown Скопировать код 🔧 РЕШЕНИЕ: Выровняйте путь к Python и исполняемый файл pip, чтобы их работа была согласована.

Поддержка обратной совместимости

Для обеспечения обратной совместимости при работе с путями:

Используйте сокращенные версии путей (например, C:\Progra~1 ), чтобы обойти ограничения на длину указателя.

Такой подход также позволит сохранить совместимость со старыми DOS-приложениями.

В случае системных ограничений

Если система блокирует изменения в pip.exe , вы можете продолжить работу с pip , следующими способами:

Запускайте все необходимые операции напрямую ( python -m pip install XXXX ), где XXXX — нужный пакет.

Установите Python в директорию без пробелов в имени, чтобы изначально исключить подобные проблемы.

