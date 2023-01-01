Решение: «Fatal error in launcher» из-за пробелов в пути Python

#Основы Python  #Установка софта  #Файлы и пути  
Быстрый ответ

Для того чтобы оптимизировать работу загрузчика, используйте следующую команду:

# Как Python находит путь до pip?
python -m pip <команда>

Вместо <команда> подставьте требуемую операцию, такую как install или uninstall. Для обновления pip воспользуйтесь командой:

# Давайте обновим pip до последней версии!
python -m pip install --upgrade pip

С помощью этого метода можно избежать проблем с зависшим загрузчиком, указав Python запустить pip напрямую, что обеспечит надёжность управления пакетами.

Учёт пробелов в пути установки

При установке Python на Windows критически важно учитывать два момента:

  • Выбирайте путь для установки без пробелов в названии, чтобы в дальнейшем не сталкиваться с неприятностями при определении путей к скриптам.
  • Всегда используйте запуск в виде модуля (python -m pip), так как это наилучший способ для работы в операционной системе Windows.

Изменение pip.exe с применением шестнадцатеричного редактора

Если вы столкнулись с ошибкой при инициализации, следующие действия могут быть полезны:

  • Исправьте файл pip.exe с использованием шестнадцатеричного редактора, заменив стандартный путь Python с пробелами на короткую версию (например, C:\Progra~1).
  • При сохранении файла pip.exe обратите внимание, чтобы его размер остался прежним, иначе Windows может препятствовать его запуску.
  • Убедитесь, что у вас есть административные права для внесения изменений в системные файлы, такие как pip.exe.

Python -m: Универсальный MVP

Команда python -m приравнима к получению доступа к настройкам системы:

  • Это обеспечивает совместимость с Windows 10 и, возможно, со следующими версиями ОС.
  • Это предотвращает случайный запуск нескольких версий Python, если на одной системе было установлено несколько различных версий.

Визуализация

Можно представить взаимодействие Python и команды pip в виде двух вмешивающихся друг в друга шестерёнок:

До возникновения ошибки:
Шестерня Python (⚙️): C:\Program Files (x86)\Python33\python.exe
Шестерня Pip (⚙️):    C:\Program Files (x86)\Python33\pip.exe

После возникновения ошибки:
Шестерня Python (⚙️): 🤷‍♂️
Шестерня Pip (⚙️):    ❌

Ошибка при инициализации нарушает их взаимодействие, но есть возможность восстановить рабочий процесс:

🔧 РЕШЕНИЕ: Выровняйте путь к Python и исполняемый файл pip, чтобы их работа была согласована.

Поддержка обратной совместимости

Для обеспечения обратной совместимости при работе с путями:

  • Используйте сокращенные версии путей (например, C:\Progra~1), чтобы обойти ограничения на длину указателя.
  • Такой подход также позволит сохранить совместимость со старыми DOS-приложениями.

В случае системных ограничений

Если система блокирует изменения в pip.exe, вы можете продолжить работу с pip, следующими способами:

  • Запускайте все необходимые операции напрямую (python -m pip install XXXX), где XXXX — нужный пакет.
  • Установите Python в директорию без пробелов в имени, чтобы изначально исключить подобные проблемы.

Антон Крылов

Python-разработчик

Свежие материалы
Видео уроки по анализу данных
6 сентября 2024
Как сделать автоматические субтитры для YouTube
6 сентября 2024
Как использовать API ChatGPT: руководство для начинающих
6 сентября 2024

Загрузка...