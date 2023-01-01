Решение для offset-naive и offset-aware в Django DateTime#Web-разработка (Django) #Дата и время (datetime)
Быстрый ответ
Для устранения ошибки
TypeError, скорректируйте временные зоны: преобразуйте наивный datetime с помощью
pytz в знакомый с временной зоной, или уберите временную зону у осведомленного datetime. Вот как это можно реализовать:
from datetime import datetime
import pytz
# Пример: преобразование наивного datetime в осведомленный (UTC)
naive_datetime = datetime.now() # этот объект datetime пока не осведомлен о временных зонах
aware_datetime = naive_datetime.replace(tzinfo=pytz.utc) # теперь он осведомлен о них
# С теперь их можно сравнивать
is_before_end = aware_datetime <= challenge.datetime_end
Преобразуйте наивный datetime в осведомленный с помощью
replace(tzinfo=), убедитесь, что оба объекта "говорят на одном языке" в контексте временных зон перед сравнением.
Взаимодействие с
datetimes может быть сложным, особенно в Django, которое предполагает наличие ознакомленных с временными зонами значений времени. Использование
pytz или модуля
timezone из Django может облегчить этот процесс.
Еще более быстрый способ
Если вы не хотите погружаться в детали взаимодействия со временными зонами, есть более простой способ:
from django.utils import timezone
# Локализация наивного datetime в текущую временную зону
naive = datetime.now()
aware = timezone.make_aware(naive, timezone.get_current_timezone()) # теперь datetime осведомлен о временных зонах
# Или можно использовать timezone.now() для получения уже осведомленного datetime
aware_now = timezone.now()
Всегда рекомендуется явно указывать временную зону, чтобы быть уверенным в корректности выполнения сравнений и избежать ошибок при расчетах времени.
UNIX временные метки и их обработка
Иногда в работе попадаются UNIX временные метки. Их приведение в соответствие с датой и временем выглядит следующим образом:
from datetime import datetime
import pytz
# Преобразование UNIX временной метки в осведомленный datetime
timestamp = 1650935625
aware_from_timestamp = datetime.utcfromtimestamp(timestamp).replace(tzinfo=pytz.utc) # теперь он ознакомлен с временными зонами
Эти UNIX временные метки основаны на языке UTC. Поэтому преобразуйте их в осведомленный datetime UTC, чтобы ответственно работать с ними.
Настройки Django и поля моделей
Важно освоить инструментарий, которым вы пользуетесь. Поле
DateTimeField в Django может стать как помощником, так и вызвать проблемы при работе со временем.
from django.db import models
class Challenge(models.Model):
datetime_start = models.DateTimeField() # Время начала
datetime_end = models.DateTimeField() # Время окончания
В
settings.py рекомендуется установить
USE_TZ = True, чтобы последовательно управлять датами и временем.
Визуализация
Временные зоны можно визуализировать как отдельные дорожки:
Дорожка A (🚆): Локальное Наивное Время -------|-------------
Дорожка B (🌐): Мировое Осведомленное Время UTC --|---------------------
Сравнение Наивных и Осведомленных то же самое, что и переход с одной дорожки на другую без предупреждающего сигнала:
🙋♂️ "Могу ли я перейти на Дорожку A, если я сейчас на Дорожке B?"
🚉 "Нет, это невозможно. Они не пересекаются."
Сравнение времени возможно только между осведомленными объектами:
Наивное 🕒 <=> Наивное 🕒 ИЛИ Осведомленное 🌐🕒 <=> Осведомленное 🌐🕒
При совершении сравнения объекты
datetime должны "ходить по одной и той же дорожке".
Подводные камни и рекомендации
Будьте внимательны к следующим аспектам:
- Переходы на зимнее/летнее время: Они могут вводить в заблуждение, так что будьте осторожны.
- Скрытые возможности
astimezone(): В некоторых случаях метод
aware_datetime.astimezone()может быть более удобным.
- Базы данных: Убедитесь, что временная зона вашей базы данных синхронизирована с приложением, чтобы предотвратить проблемы.
- Сервера: Если вы развертываете приложение на серверах в другой временной зоне, обязательно учтите это.
Рекомендации по работе со временными зонами:
- UTC: В постоянной работе используйте UTC, переключайтесь на локальное время только когда это действительно необходимо.
- Оригинал: Не имейте дело с копиями объектов, работайте со временными зонами только через
pytz.UTCили
django.utils.timezone.utc.
- Контроль: Указывайте временные зоны всегда и ясно, позвольте двусмысленности исчезнуть.
Следуя этим указаниям, вы быстро освоите работу с временными зонами.
Семён Козлов
инженер автоматизации