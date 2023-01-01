Решение для offset-naive и offset-aware в Django DateTime

Быстрый ответ

Для устранения ошибки TypeError , скорректируйте временные зоны: преобразуйте наивный datetime с помощью pytz в знакомый с временной зоной, или уберите временную зону у осведомленного datetime. Вот как это можно реализовать:

Python Скопировать код from datetime import datetime import pytz # Пример: преобразование наивного datetime в осведомленный (UTC) naive_datetime = datetime.now() # этот объект datetime пока не осведомлен о временных зонах aware_datetime = naive_datetime.replace(tzinfo=pytz.utc) # теперь он осведомлен о них # С теперь их можно сравнивать is_before_end = aware_datetime <= challenge.datetime_end

Преобразуйте наивный datetime в осведомленный с помощью replace(tzinfo=) , убедитесь, что оба объекта "говорят на одном языке" в контексте временных зон перед сравнением.

Взаимодействие с datetimes может быть сложным, особенно в Django, которое предполагает наличие ознакомленных с временными зонами значений времени. Использование pytz или модуля timezone из Django может облегчить этот процесс.

Еще более быстрый способ

Если вы не хотите погружаться в детали взаимодействия со временными зонами, есть более простой способ:

Python Скопировать код from django.utils import timezone # Локализация наивного datetime в текущую временную зону naive = datetime.now() aware = timezone.make_aware(naive, timezone.get_current_timezone()) # теперь datetime осведомлен о временных зонах # Или можно использовать timezone.now() для получения уже осведомленного datetime aware_now = timezone.now()

Всегда рекомендуется явно указывать временную зону, чтобы быть уверенным в корректности выполнения сравнений и избежать ошибок при расчетах времени.

UNIX временные метки и их обработка

Иногда в работе попадаются UNIX временные метки. Их приведение в соответствие с датой и временем выглядит следующим образом:

Python Скопировать код from datetime import datetime import pytz # Преобразование UNIX временной метки в осведомленный datetime timestamp = 1650935625 aware_from_timestamp = datetime.utcfromtimestamp(timestamp).replace(tzinfo=pytz.utc) # теперь он ознакомлен с временными зонами

Эти UNIX временные метки основаны на языке UTC. Поэтому преобразуйте их в осведомленный datetime UTC, чтобы ответственно работать с ними.

Настройки Django и поля моделей

Важно освоить инструментарий, которым вы пользуетесь. Поле DateTimeField в Django может стать как помощником, так и вызвать проблемы при работе со временем.

Python Скопировать код from django.db import models class Challenge(models.Model): datetime_start = models.DateTimeField() # Время начала datetime_end = models.DateTimeField() # Время окончания

В settings.py рекомендуется установить USE_TZ = True , чтобы последовательно управлять датами и временем.

Визуализация

Временные зоны можно визуализировать как отдельные дорожки:

Markdown Скопировать код Дорожка A (🚆): Локальное Наивное Время -------|------------- Дорожка B (🌐): Мировое Осведомленное Время UTC --|---------------------

Сравнение Наивных и Осведомленных то же самое, что и переход с одной дорожки на другую без предупреждающего сигнала:

Markdown Скопировать код 🙋‍♂️ "Могу ли я перейти на Дорожку A, если я сейчас на Дорожке B?" 🚉 "Нет, это невозможно. Они не пересекаются."

Сравнение времени возможно только между осведомленными объектами:

Markdown Скопировать код Наивное 🕒 <=> Наивное 🕒 ИЛИ Осведомленное 🌐🕒 <=> Осведомленное 🌐🕒

При совершении сравнения объекты datetime должны "ходить по одной и той же дорожке".

Подводные камни и рекомендации

Будьте внимательны к следующим аспектам:

Переходы на зимнее/летнее время : Они могут вводить в заблуждение, так что будьте осторожны.

: Они могут вводить в заблуждение, так что будьте осторожны. Скрытые возможности astimezone() : В некоторых случаях метод aware_datetime.astimezone() может быть более удобным.

: В некоторых случаях метод может быть более удобным. Базы данных : Убедитесь, что временная зона вашей базы данных синхронизирована с приложением, чтобы предотвратить проблемы.

: Убедитесь, что временная зона вашей базы данных синхронизирована с приложением, чтобы предотвратить проблемы. Сервера: Если вы развертываете приложение на серверах в другой временной зоне, обязательно учтите это.

Рекомендации по работе со временными зонами:

UTC : В постоянной работе используйте UTC, переключайтесь на локальное время только когда это действительно необходимо.

: В постоянной работе используйте UTC, переключайтесь на локальное время только когда это действительно необходимо. Оригинал : Не имейте дело с копиями объектов, работайте со временными зонами только через pytz.UTC или django.utils.timezone.utc .

: Не имейте дело с копиями объектов, работайте со временными зонами только через или . Контроль: Указывайте временные зоны всегда и ясно, позвольте двусмысленности исчезнуть.

Следуя этим указаниям, вы быстро освоите работу с временными зонами.

