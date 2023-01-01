Решаем проблему с датой в Django: datetime.now() и кеширование#Веб-разработка #Web-разработка (Django) #Дата и время (datetime)
Быстрый ответ
Для предотвращения ошибок, связанных с датой и временем в Django, установите значение
default=datetime.now без скобок при определении поля вашей модели Django. Если используются скобки, функция будет вызвана однажды при запуске сервера, что приведёт к некорректным и неизменяемым временным отметкам. Установка
datetime.now без скобок гарантирует, что функция будет вызываться каждый раз при создании нового объекта модели, обеспечивая таким образом корректность и уникальность временных меток.
from datetime import datetime
from django.db import models
class Event(models.Model):
event_time = models.DateTimeField(default=datetime.now) # это мы делаем правильно
Отложенные функции против мгновенного выполнения
Если вы используете
default=datetime.now() со скобками, то данная функция будет выполнена сразу при запуске сервера, и все объекты получат одинаковую временную метку — время запуска сервера. Это можно сравнить с фокусником, который знает только один трюк.
За счёт использования
default=datetime.now без скобок каждый объект получит свою уникальную временную метку на момент создания. Это можно сравнить с магом, который каждый раз обдумывает для вас новый трюк.
Автоматическое установление временных меток
Для автоматического создания временных меток при создании объекта
DateTimeField предпочтительно использовать параметр
auto_now_add=True. Такое поле будет фиксировать дату и время создания объекта, как фотография, запечатлевшая момент создания.
class Event(models.Model):
event_time = models.DateTimeField(auto_now_add=True) # как бы фото данного момента
Учёт разных часовых поясов
В интернациональных проектах необходимо брать во внимание, что пользователи находятся в разных часовых поясах. Используйте функцию
now из
django.utils.timezone для учета временных поясов при работе с временными метками.
from django.utils.timezone import now
class Event(models.Model):
event_time = models.DateTimeField(default=now) # учтём часовые пояса
Соблюдение обратной совместимости при обновлениях
Чтобы избежать проблем с обновлениями и обратной совместимостью, регулярно обновляйте версию Django. Старые версии могут вызывать ошибки при использовании
auto_now и
auto_now_add. Это особенно важно при работе с версиями MySQL старше 5.1.25, где могут возникать проблемы кеширования.
Поиск причин проблем: советы по отладке
- Перезапуск сервера может быть полезным, если все записи имеют одинаковые временные метки после рестарта. Это указывает на проблему кеширования при использовании
datetime.now().
- Изучите настройки кеширования на сервере, чтобы убедиться, что они не мешают созданию уникальных временных меток ваших моделей.
- Следите за тем, чтобы в файлах миграции
datetime.now()не использовалась со скобками, чтобы избегать ошибок.
Визуализация
Представьте будильник, который должен срабатывать каждый день в разное время.
alarm_clock = set_alarm(default=datetime.now())
Если использовать
datetime.now() один раз, это равносильно установке будильника один раз и ожиданию, что он будет звонить в разное время каждый день. На деле так не будет работать. Нужно устанавливать его заново каждый день.
alarm_clock = set_alarm(default=lambda: datetime.now()) # теперь ваш будильник готов к каждому новому дню
Теперь будильник будет работать корректно, срабатывая каждое утро.
Функции по умолчанию и "зимняя спячка" сервера
Использование
default=now позволяет гарантировать уникальность временной метки для каждого экземпляра. Не забывайте, что периодический перезапуск сервера полезен для поддержания актуальности вызываемых функций.
Сохранение постоянства временных меток
Чтобы сохранить историческую точность и предотвратить последующие изменения, рекомендуется установить поле
DateTimeField так, чтобы оно не могло быть изменено после создания записи.
models.DateTimeField(editable=False)
Будьте тщательны в документировании возникающих проблем, а также шагов и изменений, которые вы вносите, чтобы впоследствии было легче разобраться в случившемся.
Семён Козлов
инженер автоматизации