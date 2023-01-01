Решаем проблему с датой в Django: datetime.now() и кеширование

Быстрый ответ

Для предотвращения ошибок, связанных с датой и временем в Django, установите значение default=datetime.now без скобок при определении поля вашей модели Django. Если используются скобки, функция будет вызвана однажды при запуске сервера, что приведёт к некорректным и неизменяемым временным отметкам. Установка datetime.now без скобок гарантирует, что функция будет вызываться каждый раз при создании нового объекта модели, обеспечивая таким образом корректность и уникальность временных меток.

Python Скопировать код from datetime import datetime from django.db import models class Event(models.Model): event_time = models.DateTimeField(default=datetime.now) # это мы делаем правильно

Отложенные функции против мгновенного выполнения

Если вы используете default=datetime.now() со скобками, то данная функция будет выполнена сразу при запуске сервера, и все объекты получат одинаковую временную метку — время запуска сервера. Это можно сравнить с фокусником, который знает только один трюк.

За счёт использования default=datetime.now без скобок каждый объект получит свою уникальную временную метку на момент создания. Это можно сравнить с магом, который каждый раз обдумывает для вас новый трюк.

Автоматическое установление временных меток

Для автоматического создания временных меток при создании объекта DateTimeField предпочтительно использовать параметр auto_now_add=True . Такое поле будет фиксировать дату и время создания объекта, как фотография, запечатлевшая момент создания.

Python Скопировать код class Event(models.Model): event_time = models.DateTimeField(auto_now_add=True) # как бы фото данного момента

Учёт разных часовых поясов

В интернациональных проектах необходимо брать во внимание, что пользователи находятся в разных часовых поясах. Используйте функцию now из django.utils.timezone для учета временных поясов при работе с временными метками.

Python Скопировать код from django.utils.timezone import now class Event(models.Model): event_time = models.DateTimeField(default=now) # учтём часовые пояса

Соблюдение обратной совместимости при обновлениях

Чтобы избежать проблем с обновлениями и обратной совместимостью, регулярно обновляйте версию Django. Старые версии могут вызывать ошибки при использовании auto_now и auto_now_add . Это особенно важно при работе с версиями MySQL старше 5.1.25, где могут возникать проблемы кеширования.

Поиск причин проблем: советы по отладке

Перезапуск сервера может быть полезным, если все записи имеют одинаковые временные метки после рестарта. Это указывает на проблему кеширования при использовании datetime.now() .

. Изучите настройки кеширования на сервере, чтобы убедиться, что они не мешают созданию уникальных временных меток ваших моделей.

Следите за тем, чтобы в файлах миграции datetime.now() не использовалась со скобками, чтобы избегать ошибок.

Визуализация

Представьте будильник, который должен срабатывать каждый день в разное время.

Python Скопировать код alarm_clock = set_alarm(default=datetime.now())

Если использовать datetime.now() один раз, это равносильно установке будильника один раз и ожиданию, что он будет звонить в разное время каждый день. На деле так не будет работать. Нужно устанавливать его заново каждый день.

Python Скопировать код alarm_clock = set_alarm(default=lambda: datetime.now()) # теперь ваш будильник готов к каждому новому дню

Теперь будильник будет работать корректно, срабатывая каждое утро.

Функции по умолчанию и "зимняя спячка" сервера

Использование default=now позволяет гарантировать уникальность временной метки для каждого экземпляра. Не забывайте, что периодический перезапуск сервера полезен для поддержания актуальности вызываемых функций.

Сохранение постоянства временных меток

Чтобы сохранить историческую точность и предотвратить последующие изменения, рекомендуется установить поле DateTimeField так, чтобы оно не могло быть изменено после создания записи.

Python Скопировать код models.DateTimeField(editable=False)

Будьте тщательны в документировании возникающих проблем, а также шагов и изменений, которые вы вносите, чтобы впоследствии было легче разобраться в случившемся.

