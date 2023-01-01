Решаем проблему обрезки TeX-меток на графиках с matplotlib#Визуализация данных
Быстрый ответ
Чтобы избежать обрезания и наложения надписей на графиках, можно воспользоваться возможностями настройки расположения элементов в matplotlib:
import matplotlib.pyplot as plt
plt.plot([1, 2, 3], [4, 5, 6])
plt.xlabel('Ось X', labelpad=20) # Увеличиваем отступ для метки оси X
plt.ylabel('Ось Y', labelpad=20) # Увеличиваем отступ для метки оси Y
plt.title('Заголовок', pad=20) # Увеличиваем отступ для заголовка
plt.tight_layout() # Оптимизируем расположение элементов графика
plt.show()
Для контроля пространства используйте параметры
labelpad и
pad. Для оптимизации расположения элементов графика служит функция
plt.tight_layout().
Настройка отступов и работа с пространством
Иногда стандартного функционала
plt.tight_layout() оказывается недостаточно для настройки раскладки графиков. В этом случае приходится прибегать к ручной настройке с помощью
plt.subplots_adjust(). Это позволяет точно контролировать отступы и гарантировать четкую видимость всех элементов.
Ручная регулировка пространства
plt.subplots_adjust(bottom=0.15, left=0.15) # Добавляем пространство снизу и слева
ОС-совместимость
Как графики отображаются, может зависеть от используемых операционных систем. Поэтому не забывайте тестировать свои визуализации в разных окружениях. Если есть необходимость, обновление материалов библиотеки matplotlib поможет обеспечить совместимость между ОС.
Работа с подграфиками
При работе с несколькими подграфиками важно не только грамотно подстроить размеры окна с помощью
plt.subplots(), но и использовать функцию
tight_layout() для оптимизации расположения элементов.
fig, axs = plt.subplots(2, 2, figsize=(10, 8))
fig.tight_layout()
Автоматическая настройка раскладки: просто магия
Для автоматической оптимизации раскладки вы можете использовать параметр
figure.autolayout в настройках matplotlibrc или воспользоваться
plt.rcParams в коде:
plt.rcParams['figure.autolayout'] = True
Визуализация
Возьмите две книги — одну с тесно расположенным текстом и другую с правильно отрегулированными полями. В первом случае текст становится трудно воспринимаемым, а во втором полностью открывается перед читателем.
Правильно подобранные отступы способствуют четкой читаемости, предотвращают обрезание и наложение элементов. Именно так и должен функционировать инструмент визуализации данных.
Рассмотрим подробнее различные аспекты графиков
Как сделать дружбу с
tight_layout() еще более полезной
Не забывайте о
tight_layout() при сохранении графиков с помощью
plt.savefig(). Опция
bbox_inches="tight" поможет вам сохранить все элементы графика без обрезок.
plt.savefig('plot.png', bbox_inches="tight")
Безошибочное использование текста и математических выражений
При работе с текстовыми и математическими выражениями в matplotlib часто полезно располагать их по дополнительному простору, используя параметр
labelpad. Для корректного представления TeX-выражений используйте обозначение сырой строки
r:
plt.ylabel(r'$\frac{a}{b}$', labelpad=40)
Настраиваем масштаб графика, играем на "Маэстро"
Вы можете пользоваться
plt.autoscale(), чтобы автоматически подстроить границы осей и размер графика под ваши данные:
plt.autoscale()
Работаем с объектно-ориентированным подходом
Получите больше возможностей контроля и тонкой настройки элементов графика, осваивая объектно-ориентированный интерфейс matplotlib и используя методы осей:
fig, ax = plt.subplots()
ax.set_title('Заголовок', pad=20)
Екатерина Громова
аналитик данных