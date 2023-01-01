Решаем Parse Error при отправке cURL команды в Python

Быстрый ответ

Преобразование команд cURL в Python можно легко выполнить с помощью библиотеки requests . Это позволяет избежать запуска подпроцессов. Начнём с базовых вещей:

Python Скопировать код import requests # Измените URL и HTTP-метод в соответствии с потребностями; пример для GET response = requests.get('http://yoururl.com') print(response.text) # Добро пожаловать на yourURL.com # мы надеемся на это

Вместо requests.get можно использовать другие методы, такие как requests.post и requests.put , в зависимости от вашей команды cURL. При необходимости, в аргументах можно добавлять заголовки и параметры.

Как структурировать запросы в Python

Работа с различными HTTP-методами

Запросы можно осуществлять не только с помощью метода GET . Для эффективного взаимодействия с RESTful API необходимо знать и другие HTTP-методы, такие как POST , PUT , DELETE . К счастью, библиотека requests предоставляет функции для каждого из этих методов.

Python Скопировать код # POST-запрос – отправка данных в формате JSON response = requests.post('http://yoururl.com/api', json={'key': 'value'}) # PUT-запрос – обновление ресурсов response = requests.put('http://yoururl.com/resource', data={'key': 'value'})

Значение заголовков и ответа сервера

Заголовки содержат ключевую информацию, такую как Content-Type или токены аутентификации. Их нельзя игнорировать:

Python Скопировать код headers = { 'Content-Type': 'application/json', 'Authorization': 'Bearer {}'.format("ВАШ_ТОКЕН") } response = requests.get('http://yoururl.com/secure', headers=headers)

У ответов сервера можно вызвать метод .json() , чтобы преобразовать их содержимое из JSON:

Python Скопировать код data = response.json() print(data) # Мы надеемся увидеть здесь полезные данные

Управление загрузкой файлов

Загрузка файлов становится очень простой с параметром files в requests.post() :

Python Скопировать код files = {'file': open('file_registration.csv', 'rb')} response = requests.post('http://yoururl.com/file_uploads', files=files)

Обработка ошибок

Всегда проверяйте статус ответа для определения успешности вашего запроса:

Python Скопировать код if response.status_code == 200: print('Успех!') # Ура, мы это сделали! else: print('Произошла ошибка:', response.status_code)

Визуализация

Ваша команда cURL переходит в код Python c помощью библиотеки requests :

Markdown Скопировать код cURL-команда (📜): "GET https://api.example.com/data"

И это же на Python:

Python Скопировать код import requests response = requests.get("https://api.example.com/data")

Упрощенная схема взаимодействия элементов:

Markdown Скопировать код | Компонент | Роль | | -------------- | --------------------------------- | | 📜 cURL | Инструкция (описание действий) | | 👨‍🍳 Python | Исполнитель (создатель кода) | | 🍽 `requests` | Инструментарий (библиотека) |

Python (👨‍🍳) следует рецепту cURL (📜), используя requests (🍽), чтобы получить результат (🍲). Приятного пиршества!

📜 ➡️ 👨‍🍳 ➡️ 🍲

Всё это происходит без какой-либо магии – просто с помощью Python. 🍳

Нюансы в запросах с Python

cURL в формате Python!

Сложные команды cURL можно легко перевести в Python с помощью curlconverter.com — это автоматический инструмент, который создаст для вас адаптацию команды cURL на Python.

Не бойтесь SSL-соединений!

Работа с самоподписанными сертификатами может быть упрощена с помощью аргумента verify=False :

Python Скопировать код requests.get('https://yoururl.com', verify=False) # Но не забывайте о проверках безопасности!

Безопасность всегда должна быть на первом месте!

Используете старую версию Python?

Если вы работаете со старой версией Python, которая не поддерживает библиотеку requests , вместо нее можно использовать subprocess или os.system . Но лучшим и более правильным решением будет обновление Python до более новой версии.

Быстрые запросы – залог успеха!

Используйте сессии в requests для повторного использования TCP-соединений – это поможет улучшить производительность:

Python Скопировать код with requests.Session() as session: resp = session.get('http://yoururl.com') # Ту же сессию можно использовать для последующих запросов

