Решаем Parse Error при отправке cURL команды в Python#Разное
Быстрый ответ
Преобразование команд cURL в Python можно легко выполнить с помощью библиотеки
requests. Это позволяет избежать запуска подпроцессов. Начнём с базовых вещей:
import requests
# Измените URL и HTTP-метод в соответствии с потребностями; пример для GET
response = requests.get('http://yoururl.com')
print(response.text) # Добро пожаловать на yourURL.com # мы надеемся на это
Вместо
requests.get можно использовать другие методы, такие как
requests.post и
requests.put, в зависимости от вашей команды cURL. При необходимости, в аргументах можно добавлять заголовки и параметры.
Как структурировать запросы в Python
Работа с различными HTTP-методами
Запросы можно осуществлять не только с помощью метода
GET. Для эффективного взаимодействия с RESTful API необходимо знать и другие HTTP-методы, такие как
POST,
PUT,
DELETE. К счастью, библиотека
requests предоставляет функции для каждого из этих методов.
# POST-запрос – отправка данных в формате JSON
response = requests.post('http://yoururl.com/api', json={'key': 'value'})
# PUT-запрос – обновление ресурсов
response = requests.put('http://yoururl.com/resource', data={'key': 'value'})
Значение заголовков и ответа сервера
Заголовки содержат ключевую информацию, такую как
Content-Type или токены аутентификации. Их нельзя игнорировать:
headers = {
'Content-Type': 'application/json',
'Authorization': 'Bearer {}'.format("ВАШ_ТОКЕН")
}
response = requests.get('http://yoururl.com/secure', headers=headers)
У ответов сервера можно вызвать метод
.json(), чтобы преобразовать их содержимое из JSON:
data = response.json()
print(data) # Мы надеемся увидеть здесь полезные данные
Управление загрузкой файлов
Загрузка файлов становится очень простой с параметром
files в
requests.post():
files = {'file': open('file_registration.csv', 'rb')}
response = requests.post('http://yoururl.com/file_uploads', files=files)
Обработка ошибок
Всегда проверяйте статус ответа для определения успешности вашего запроса:
if response.status_code == 200:
print('Успех!') # Ура, мы это сделали!
else:
print('Произошла ошибка:', response.status_code)
Визуализация
Ваша команда cURL переходит в код Python c помощью библиотеки
requests:
cURL-команда (📜): "GET https://api.example.com/data"
И это же на Python:
import requests
response = requests.get("https://api.example.com/data")
Упрощенная схема взаимодействия элементов:
| Компонент | Роль |
| -------------- | --------------------------------- |
| 📜 cURL | Инструкция (описание действий) |
| 👨🍳 Python | Исполнитель (создатель кода) |
| 🍽 `requests` | Инструментарий (библиотека) |
Python (👨🍳) следует рецепту cURL (📜), используя
requests (🍽), чтобы получить результат (🍲). Приятного пиршества!
📜 ➡️ 👨🍳 ➡️ 🍲
Всё это происходит без какой-либо магии – просто с помощью Python. 🍳
Нюансы в запросах с Python
cURL в формате Python!
Сложные команды cURL можно легко перевести в Python с помощью
curlconverter.com — это автоматический инструмент, который создаст для вас адаптацию команды cURL на Python.
Не бойтесь SSL-соединений!
Работа с самоподписанными сертификатами может быть упрощена с помощью аргумента
verify=False:
requests.get('https://yoururl.com', verify=False) # Но не забывайте о проверках безопасности!
Безопасность всегда должна быть на первом месте!
Используете старую версию Python?
Если вы работаете со старой версией Python, которая не поддерживает библиотеку
requests, вместо нее можно использовать
subprocess или
os.system. Но лучшим и более правильным решением будет обновление Python до более новой версии.
Быстрые запросы – залог успеха!
Используйте сессии в
requests для повторного использования TCP-соединений – это поможет улучшить производительность:
with requests.Session() as session:
resp = session.get('http://yoururl.com') # Ту же сессию можно использовать для последующих запросов
