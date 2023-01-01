Решаем ошибку bs4.FeatureNotFound с lxml в Python

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для устранения ошибки bs4.FeatureNotFound вам необходимо установить или обновить парсер lxml , сделать это можно следующим образом:

pip install lxml

Если у вас уже установлен lxml , выполните его обновление:

pip install --upgrade lxml

Если у вас возникают проблемы с правами доступа, используйте ключ --user для локальной установки парсера от имени вашей учетной записи:

pip install --user lxml

После того как парсер будет установлен, BeautifulSoup сможет корректно проводить парсинг HTML/XML с использованием lxml .

Поглубже в проблему

Ошибка bs4.FeatureNotFound появляется в тот момент, когда BeautifulSoup не обнаруживает требуемый парсер lxml . Обычно BeautifulSoup пытается использовать встроенный в Python парсер HTML. Если на вашем компьютере установлены строгие ограничения доступа, например, при использовании Python от Apple, может быть рационально создать отдельную виртуальную среду для Python.

Для проверки работы вашего кода попробуйте его выполнить на другом, более простом, файле – это поможет обнаружить скрытые проблемы.

Выбор подходящего парсера

В мире есть много вариантов, и выбор парсера для HTML и XML тому не исключение. Вы можете использовать встроенный html.parser , быстрый и гибкий lxml или html5lib , который наиболее эффективно работает с HTML5. Главное, чтобы выбранный вами парсер был совместим со структурой вашего документа.

Использование виртуальных сред: профессиональный подход

Создайте виртуальную среду для поддержания порядка в системной среде Python. Это просто, и позволит вам устанавливать и обновлять пакеты, не опасаясь "запутать" вашу основную среду.

Python Скопировать код # Установка virtualenv без лишних раздумий pip install virtualenv # Создаем новую виртуальную среду под названием 'myprojectenv' virtualenv myprojectenv # Активируем среду – теперь, когда это сделано, можно исполнять магию! source myprojectenv/bin/activate # Устаниавливаем BeautifulSoup и lxml легко и просто pip install beautifulsoup4 lxml

Перенесите пакеты на новую версию Python без лишних сложностей, используя pip freeze > requirements.txt и pip install -r requirements.txt в новой среде.

Проверка совместимости – танец проверок

Перед тем как начинать установку, убедитесь, что ваша версия Python подготовлена к совместной работе с lxml . Будьте осторожны с потенциальными несовместимостями, которые могут возникнуть в разных операционных системах. Если вы используете Python от Apple, рассмотрите возможность обновления для обеспечения более гладкого взаимодействия.

Когда 'lxml' не вписан в список гостей

Если ваша система не дает возможности установить lxml , воспользуйтесь альтернативами – "html5lib" или "html.parser". Они могут и не обладать всеми изяществами lxml , но прекрасно справляются со своими задачами:

Python Скопировать код # Если 'lxml' не вовремя пришел на ваши праздники, 'html5lib' придет на помощь. pip install html5lib

Python Скопировать код # Когда 'lxml' отсутствует, 'html.parser' станет вашим надежным спутником. soup = BeautifulSoup(the_markup, "html.parser")

Протокол устранения неполадок

После выполнения этих рекомендаций у вас скорее всего не будет проблем. Но если трудности все же остались, обратитесь за помощью к официальных форумам и сообществам, где обсуждаются вопросы и предлагаются ответы. Не забудьте проверить совместимость версий beautifulsoup4 и lxml .

Полезные материалы