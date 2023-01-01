Решаем ImportError в PyTest: импорт модуля работает в Python

Быстрый ответ

Начнём с проверки, что pytest и Python используют одну и ту же среду. Сравните версии используемых интерпретаторов командами pytest --version и python -m pytest --version . Если версии различаются, нет единого окружения или пути ( PATH ) отличаются – это может служить причиной ошибок. Для того чтобы показать pytest путь к модулю, воспользуйтесь следующей командой:

Python Скопировать код python -m pytest /path/to/your/module

Учтите, что для корректного определения пакетов файл __init__.py должен быть в каждой папке. Убедитесь в отсутствии конфликтов с модулями стандартной библиотеки, чтобы избежать ошибок импорта.

Решения для типичных сценариев

1. Структура директорий и init.py

Соблюдение правильной структуры директорий крайне важно. Если у вас происходит неявный импорт модулей, проверьте наличие файла conftest.py в корневой папке тестов. В некоторых ситуациях, наличие файла __init__.py в директориях тестов поможет pytest разобраться со структурой путей.

2. Что скрывает sys.path

Для того чтобы убедиться, что Python обращается к модулям по корректным путям, в начале тестового файла выведите sys.path :

Python Скопировать код # Ну-ка, Python, покажи нам свои карты! import sys print(sys.path)

Сравните результаты при выполнении команд через pytest и напрямую через python. Если обнаружены различия, настройте переменную среды PYTHONPATH или используйте флаг --rootdir для pytest.

3. Проверка виртуальной среды

При работе с виртуальной средой проверьте следующее:

Является ли текущая среда активной?

Установлен ли pytest внутри данной среды?

внутри данной среды? Не произошел ли случайно запуск глобальной версии pytest?

4. Загадочный conftest.py

Файл conftest.py определяет параметры тестового окружения. Убедитесь, что он настроен верно и не вводит pytest в заблуждение при разрешении импортов.

Визуализация

Markdown Скопировать код Библиотека Python (🐍): Находит книгу 'requests' на полке A | Путь: 'lib/books/requests.py' | Библиотека Pytest (🔍): Книгу 'requests' найти не может! | Ожидаемый путь: 'tests/books/..' | | Фактический путь: 'lib/books/requests.py' |

Поддерживайте одну и ту же логику в связях библиотек:

Markdown Скопировать код - В Python путь к библиотеке прямой и указывает на дом (🏠). - В pytest путь похож на пазл (🧩), запутаться в котором легко без подробной карты.

Убедитесь, что у pytest есть подходящий conftest.py или PYTHONPATH , чтобы он мог определить правильный маршрут.

Дальнейшее расследование

1. Соблюдение корректности среды

Перед запуском pytest всегда активируйте среду командой source venv/bin/activate . Это позволит исключить случайное использование системных версий Python и pytest. Для проверки используемых версий воспользуйтесь командами which python и which pytest .

2. Очистка кэшей путей

Кэши оболочки могут "запоминать" старые пути. Чтобы этого избежать, воспользуйтесь hash -r или укажите полный путь к исполняемому файлу pytest.

3. Циклические импорты

Обратите внимание на циклические импорты, которые могут привести к ошибкам импорта, особенно во время сбора тестов pytest.

4. Файлы .pth: друг или враг?

Внимательно просмотрите настройки ваших файлов .pth в папке site-packages. Они могут влиять на sys.path , создавая корректные пути для Python и вызывая замешательство в pytest.

5. Абсолютные > относительные импорты

В тестах предпочтительнее использовать абсолютные импорты для избежания проблем, вызванных сложной структурой директорий.

Полезные материалы