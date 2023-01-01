Решаем ImportError в PyTest: импорт модуля работает в Python#Основы Python #Тестирование (pytest) #Модули и пакеты
Быстрый ответ
Начнём с проверки, что pytest и Python используют одну и ту же среду. Сравните версии используемых интерпретаторов командами
pytest --version и
python -m pytest --version. Если версии различаются, нет единого окружения или пути (
PATH) отличаются – это может служить причиной ошибок. Для того чтобы показать pytest путь к модулю, воспользуйтесь следующей командой:
python -m pytest /path/to/your/module
Учтите, что для корректного определения пакетов файл
__init__.py должен быть в каждой папке. Убедитесь в отсутствии конфликтов с модулями стандартной библиотеки, чтобы избежать ошибок импорта.
Решения для типичных сценариев
1. Структура директорий и init.py
Соблюдение правильной структуры директорий крайне важно. Если у вас происходит неявный импорт модулей, проверьте наличие файла
conftest.py в корневой папке тестов. В некоторых ситуациях, наличие файла
__init__.py в директориях тестов поможет pytest разобраться со структурой путей.
2. Что скрывает sys.path
Для того чтобы убедиться, что Python обращается к модулям по корректным путям, в начале тестового файла выведите
sys.path:
# Ну-ка, Python, покажи нам свои карты!
import sys
print(sys.path)
Сравните результаты при выполнении команд через pytest и напрямую через python. Если обнаружены различия, настройте переменную среды
PYTHONPATH или используйте флаг
--rootdir для pytest.
3. Проверка виртуальной среды
При работе с виртуальной средой проверьте следующее:
- Является ли текущая среда активной?
- Установлен ли pytest внутри данной среды?
- Не произошел ли случайно запуск глобальной версии pytest?
4. Загадочный conftest.py
Файл
conftest.py определяет параметры тестового окружения. Убедитесь, что он настроен верно и не вводит pytest в заблуждение при разрешении импортов.
Визуализация
Библиотека Python (🐍): Находит книгу 'requests' на полке A
| Путь: 'lib/books/requests.py' |
Библиотека Pytest (🔍): Книгу 'requests' найти не может!
| Ожидаемый путь: 'tests/books/..' |
| Фактический путь: 'lib/books/requests.py' |
Поддерживайте одну и ту же логику в связях библиотек:
- В Python путь к библиотеке прямой и указывает на дом (🏠).
- В pytest путь похож на пазл (🧩), запутаться в котором легко без подробной карты.
Убедитесь, что у pytest есть подходящий
conftest.py или
PYTHONPATH, чтобы он мог определить правильный маршрут.
Дальнейшее расследование
1. Соблюдение корректности среды
Перед запуском pytest всегда активируйте среду командой
source venv/bin/activate. Это позволит исключить случайное использование системных версий Python и pytest. Для проверки используемых версий воспользуйтесь командами
which python и
which pytest.
2. Очистка кэшей путей
Кэши оболочки могут "запоминать" старые пути. Чтобы этого избежать, воспользуйтесь
hash -r или укажите полный путь к исполняемому файлу pytest.
3. Циклические импорты
Обратите внимание на циклические импорты, которые могут привести к ошибкам импорта, особенно во время сбора тестов pytest.
4. Файлы .pth: друг или враг?
Внимательно просмотрите настройки ваших файлов
.pth в папке site-packages. Они могут влиять на
sys.path, создавая корректные пути для Python и вызывая замешательство в pytest.
5. Абсолютные > относительные импорты
В тестах предпочтительнее использовать абсолютные импорты для избежания проблем, вызванных сложной структурой директорий.
Антон Крылов
Python-разработчик