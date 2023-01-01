Решаем: 'Conda' не распознаётся как внутренняя команда#Основы Python #Виртуальные окружения (venv/poetry) #Установка софта
Быстрый ответ
Если система не распознаёт Conda, проблема решается путем добавления пути к Conda в переменную среды PATH. В командную строку или терминал следует ввести следующие строки:
Windows:
set PATH=%PATH%;C:\Anaconda3\Scripts;C:\Anaconda3
macOS/Linux:
export PATH="$HOME/anaconda3/bin:$PATH"
Вам необходимо заменить путь
C:\Anaconda3 или
$HOME/anaconda3 на тот, что актуален для местоположения Conda на вашем устройстве. Примените эти изменения на время текущей сессии или введите их постоянно в настройки системы для сохранения после перезагрузок.
Пошаговое решение проблемы
Шаг 1: Проверка установки Conda
Убедитесь в корректности установки Anaconda или Miniconda, узнав их месторасположение при помощи следующих команд:
Для Windows:
where python
where conda
Для macOS/Linux:
which python
which conda
Шаг 2: Ручное настройки переменных среды
Если ваша операционная система — Windows, пройдите в Свойства системы, чтобы получить доступ к Переменным среды. Для пользователей Windows 10 это необходимо делать с правами администратора:
- Нажмите Windows + X и выберите "Систему".
- Откройте "Дополнительные параметры системы".
- В вкладке "Свойства системы" выберите "Переменные среды".
- В разделе "Системные переменные" найдите "Path" и кликните "Изменить…".
- Добавьте через "Создать" пути:
C:\Anaconda3\Scriptsи
C:\Anaconda3.
- Закройте и откройте командную строку, чтобы активировать новые переменные.
На macOS/Linux редактирование переменных среды происходит через редактирование файла конфигурации оболочки (
.bashrc или
.bash_profile), куда следует добавить строку
export PATH.
Шаг 3: Использование Anaconda Prompt
Для удобства работы сможете использовать Anaconda Prompt — это терминал, входящий в пакет Anaconda:
🟢 Совет: Anaconda Prompt автоматически настраивает пути, что поможет вам сэкономить время.
Шаг 4: Обновление Anaconda
Регулярно обновляйте вашу Anaconda, чтобы избежать возможных трудностей с Conda:
conda update conda
conda update anaconda-navigator
Поддерживайте Conda в актуальном состоянии!
Шаг 5: Финальная проверка после внесения изменений
После того как все изменения применены, запустите командную строку или терминал и введите:
conda --version
Чтобы просмотреть список окружений, которыми управляет Conda, введите:
conda list
Визуализация
Ошибка Conda не распознаётся можно представить как следующую ситуацию:
👨💻 Пользователь: "Привет, Conda, создадим новую среду?"
💻 Терминал: "`conda` не распознаётся как внутренняя или внешняя команда."
Это как если бы вы пытались вызвать недоступное такси:
Вы (👋): "Такси!"
Такси (🚖): Не работает
Ваши шаги:
- Найти такси (Conda) (🔍),
В действительности:
1. Выяснить, где находится Conda (папка установки).
2. Добавить в системный PATH путь к каталогу `Scripts` Conda.
Теперь связь установлена:
🟢 Такси готово
👨💻 Вы: "Здравствуйте, такси!"
💻 Такси: "Куда направляемся сегодня? 🌍"
Решение постоянных проблем
Решение 1: Временное изменение PATH
В экстренных случаях используйте команду
setx:
setx PATH "%PATH%;C:\Anaconda3\Scripts;C:\Anaconda3"
Примечание: Будьте внимательны, это влияет на системные переменные навсегда.
Решение 2: Особенности устаревших ОС
Для Windows 7 следует внимательно применять инструкции обновления PATH, так как процесс имеет свои особенности.
Решение 3: Проверка прав доступа
Недостаточные права доступа в Windows могут вызвать трудности. Запускайте обновления Anaconda с правами администратора для их решения.
Решение 4: Предотвращение потенциальных проблем
Предпочитаете безопасные решения? Устанавливайте Anaconda с рекомендуемыми настройками. Это гарантирует более надёжную работу.
Антон Крылов
Python-разработчик