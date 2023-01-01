logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Python
arrow
Решаем: 'Conda' не распознаётся как внутренняя команда
Перейти

#Основы Python  #Виртуальные окружения (venv/poetry)  #Установка софта  
Быстрый ответ

Если система не распознаёт Conda, проблема решается путем добавления пути к Conda в переменную среды PATH. В командную строку или терминал следует ввести следующие строки:

Windows:

Bash

set PATH=%PATH%;C:\Anaconda3\Scripts;C:\Anaconda3

macOS/Linux:

Bash

export PATH="$HOME/anaconda3/bin:$PATH"

Вам необходимо заменить путь C:\Anaconda3 или $HOME/anaconda3 на тот, что актуален для местоположения Conda на вашем устройстве. Примените эти изменения на время текущей сессии или введите их постоянно в настройки системы для сохранения после перезагрузок.

Пошаговое решение проблемы

Шаг 1: Проверка установки Conda

Убедитесь в корректности установки Anaconda или Miniconda, узнав их месторасположение при помощи следующих команд:

Для Windows:

Bash

where python   
where conda

Для macOS/Linux:

Bash

which python   
which conda

Шаг 2: Ручное настройки переменных среды

Если ваша операционная система — Windows, пройдите в Свойства системы, чтобы получить доступ к Переменным среды. Для пользователей Windows 10 это необходимо делать с правами администратора:

  • Нажмите Windows + X и выберите "Систему".
  • Откройте "Дополнительные параметры системы".
  • В вкладке "Свойства системы" выберите "Переменные среды".
  • В разделе "Системные переменные" найдите "Path" и кликните "Изменить…".
  • Добавьте через "Создать" пути: C:\Anaconda3\Scripts и C:\Anaconda3.
  • Закройте и откройте командную строку, чтобы активировать новые переменные.

На macOS/Linux редактирование переменных среды происходит через редактирование файла конфигурации оболочки (.bashrc или .bash_profile), куда следует добавить строку export PATH.

Шаг 3: Использование Anaconda Prompt

Для удобства работы сможете использовать Anaconda Prompt — это терминал, входящий в пакет Anaconda:

Markdown

🟢 Совет: Anaconda Prompt автоматически настраивает пути, что поможет вам сэкономить время.

Шаг 4: Обновление Anaconda

Регулярно обновляйте вашу Anaconda, чтобы избежать возможных трудностей с Conda:

Bash

conda update conda
conda update anaconda-navigator

Поддерживайте Conda в актуальном состоянии!

Шаг 5: Финальная проверка после внесения изменений

После того как все изменения применены, запустите командную строку или терминал и введите:

Bash

conda --version

Чтобы просмотреть список окружений, которыми управляет Conda, введите:

Bash

conda list

Визуализация

Ошибка Conda не распознаётся можно представить как следующую ситуацию:

Markdown

👨‍💻 Пользователь: "Привет, Conda, создадим новую среду?"
💻 Терминал: "`conda` не распознаётся как внутренняя или внешняя команда."

Это как если бы вы пытались вызвать недоступное такси:

Markdown

Вы (👋): "Такси!"
Такси (🚖): Не работает

Ваши шаги:

  • Найти такси (Conda) (🔍),
Markdown

В действительности:
1. Выяснить, где находится Conda (папка установки).
2. Добавить в системный PATH путь к каталогу `Scripts` Conda.

Теперь связь установлена:

Markdown

🟢 Такси готово
👨‍💻 Вы: "Здравствуйте, такси!"
💻 Такси: "Куда направляемся сегодня? 🌍"

Решение постоянных проблем

Решение 1: Временное изменение PATH

В экстренных случаях используйте команду setx:

Bash

setx PATH "%PATH%;C:\Anaconda3\Scripts;C:\Anaconda3"

Примечание: Будьте внимательны, это влияет на системные переменные навсегда.

Решение 2: Особенности устаревших ОС

Для Windows 7 следует внимательно применять инструкции обновления PATH, так как процесс имеет свои особенности.

Решение 3: Проверка прав доступа

Недостаточные права доступа в Windows могут вызвать трудности. Запускайте обновления Anaconda с правами администратора для их решения.

Решение 4: Предотвращение потенциальных проблем

Предпочитаете безопасные решения? Устанавливайте Anaconda с рекомендуемыми настройками. Это гарантирует более надёжную работу.

Полезные материалы

  1. Официальное руководство по установке Conda — подробное пособие по настройке среды.
  2. Обсуждение на Stack Overflow о проблемах с Conda — опыт и советы от сообщества.
  3. Управление окружениями с помощью Conda — профессиональные рекомендации и инструкции.
  4. Известные проблемы Conda на GitHub — решения для распространенных ошибок.
  5. Руководство по переменным среды Windows — глубокое погружение в тему переменных среды.
  6. Шпаргалка по Conda — краткое руководство по основным командам.
  7. Установка Python на Windows с помощью Anaconda — пошаговое руководство по использованию Conda на Windows 10.
Антон Крылов

Python-разработчик

