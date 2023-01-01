Решаем: 'Conda' не распознаётся как внутренняя команда

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Если система не распознаёт Conda, проблема решается путем добавления пути к Conda в переменную среды PATH. В командную строку или терминал следует ввести следующие строки:

Windows:

Bash Скопировать код set PATH=%PATH%;C:\Anaconda3\Scripts;C:\Anaconda3

macOS/Linux:

Bash Скопировать код export PATH="$HOME/anaconda3/bin:$PATH"

Вам необходимо заменить путь C:\Anaconda3 или $HOME/anaconda3 на тот, что актуален для местоположения Conda на вашем устройстве. Примените эти изменения на время текущей сессии или введите их постоянно в настройки системы для сохранения после перезагрузок.

Пошаговое решение проблемы

Шаг 1: Проверка установки Conda

Убедитесь в корректности установки Anaconda или Miniconda, узнав их месторасположение при помощи следующих команд:

Для Windows:

Bash Скопировать код where python where conda

Для macOS/Linux:

Bash Скопировать код which python which conda

Шаг 2: Ручное настройки переменных среды

Если ваша операционная система — Windows, пройдите в Свойства системы, чтобы получить доступ к Переменным среды. Для пользователей Windows 10 это необходимо делать с правами администратора:

Нажмите Windows + X и выберите "Систему".

и выберите "Систему". Откройте "Дополнительные параметры системы".

В вкладке "Свойства системы" выберите "Переменные среды".

В разделе "Системные переменные" найдите "Path" и кликните "Изменить…".

Добавьте через "Создать" пути: C:\Anaconda3\Scripts и C:\Anaconda3 .

и . Закройте и откройте командную строку, чтобы активировать новые переменные.

На macOS/Linux редактирование переменных среды происходит через редактирование файла конфигурации оболочки ( .bashrc или .bash_profile ), куда следует добавить строку export PATH .

Шаг 3: Использование Anaconda Prompt

Для удобства работы сможете использовать Anaconda Prompt — это терминал, входящий в пакет Anaconda:

Markdown Скопировать код 🟢 Совет: Anaconda Prompt автоматически настраивает пути, что поможет вам сэкономить время.

Шаг 4: Обновление Anaconda

Регулярно обновляйте вашу Anaconda, чтобы избежать возможных трудностей с Conda:

Bash Скопировать код conda update conda conda update anaconda-navigator

Поддерживайте Conda в актуальном состоянии!

Шаг 5: Финальная проверка после внесения изменений

После того как все изменения применены, запустите командную строку или терминал и введите:

Bash Скопировать код conda --version

Чтобы просмотреть список окружений, которыми управляет Conda, введите:

Bash Скопировать код conda list

Визуализация

Ошибка Conda не распознаётся можно представить как следующую ситуацию:

Markdown Скопировать код 👨‍💻 Пользователь: "Привет, Conda, создадим новую среду?" 💻 Терминал: "`conda` не распознаётся как внутренняя или внешняя команда."

Это как если бы вы пытались вызвать недоступное такси:

Markdown Скопировать код Вы (👋): "Такси!" Такси (🚖): Не работает

Ваши шаги:

Найти такси (Conda) (🔍),



Markdown Скопировать код В действительности: 1. Выяснить, где находится Conda (папка установки). 2. Добавить в системный PATH путь к каталогу `Scripts` Conda.

Теперь связь установлена:

Markdown Скопировать код 🟢 Такси готово 👨‍💻 Вы: "Здравствуйте, такси!" 💻 Такси: "Куда направляемся сегодня? 🌍"

Решение постоянных проблем

Решение 1: Временное изменение PATH

В экстренных случаях используйте команду setx :

Bash Скопировать код setx PATH "%PATH%;C:\Anaconda3\Scripts;C:\Anaconda3"

Примечание: Будьте внимательны, это влияет на системные переменные навсегда.

Решение 2: Особенности устаревших ОС

Для Windows 7 следует внимательно применять инструкции обновления PATH, так как процесс имеет свои особенности.

Решение 3: Проверка прав доступа

Недостаточные права доступа в Windows могут вызвать трудности. Запускайте обновления Anaconda с правами администратора для их решения.

Решение 4: Предотвращение потенциальных проблем

Предпочитаете безопасные решения? Устанавливайте Anaconda с рекомендуемыми настройками. Это гарантирует более надёжную работу.

Полезные материалы