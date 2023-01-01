Рекурсивный поиск файлов по подпапкам в Python: os.walk()

Быстрый ответ

Для получения всех файлов в директории и её поддиректориях в Python вы можете воспользоваться функцией os.walk(). Приведенный ниже код при помощи спискового включения создаст список путей ко всем файлам:

import os

def get_file_paths(directory):
    return [os.path.join(root, filename) for root, _, files in os.walk(directory) for filename in files]

# Пример использования
file_paths = get_file_paths('your/directory')

Функция get_file_paths вернет список, содержащий пути ко всем файлам в заданной директории.

Если вам требуется оптимизировать использование памяти при работе с обширными директориями, то предпочтительно использовать генераторы, а не список. Генераторы выдают элементы по одному, не загружая при этом все элементы в память одновременно.

def get_file_paths_gen(directory):
    for root, _, files in os.walk(directory):
        for file in files:
            yield os.path.join(root, file)

Современный и удобный способ обработки путей к файлам — это использование модуля pathlib, который стал доступен начиная с Python 3.4. Он позволяет проводить поиск по шаблону и реализовывать рекурсивный поиск файла при помощи символа **.

from pathlib import Path

def get_file_paths_pattern(directory, pattern="*"):
    return [str(path) for path in Path(directory).rglob(pattern)]

# Пример использования (выборка всех .txt файлов)
txt_files = get_file_paths_pattern('your/directory', '*.txt')

Полезные материалы

Для ещё более быстрой выборки файлов можно воспользоваться функцией os.scandir() вместо os.walk(), доступной начиная с Python 3.5. Эта функция обеспечивает быстрее итерацию по содержимому директорий.

from os import scandir

def get_file_paths_scandir(directory):
    entries = list(scandir(directory))
    files_in_directory = [entry.path for entry in entries if entry.is_file()]
    dirs_in_directory = [entry.path for entry in entries if entry.is_dir()]
    
    for sub_directory in dirs_in_directory:
        files_in_directory.extend(get_file_paths_scandir(sub_directory))
    
    return files_in_directory

Очистка списка: Исключение дубликатов

В вашем списке могут возникнуть дубликаты путей к файлам. Чтобы исключить их и получить список только уникальных путей, можно использовать множество:

def get_unique_file_paths(directory):
    return list(set(get_file_paths(directory)))

Настройка поиска: Фильтрация по размеру файла

Иногда возникает необходимость фильтрации файлов по размеру или другим параметрам. Ниже приведен способ модификации функции рекурсивного поиска для реализации такой фильтрации:

def get_file_paths_filter(directory, min_size=0):
    return [
        os.path.join(root, file) for root, _, filenames in os.walk(directory) 
        for file in filenames if os.path.getsize(os.path.join(root, file)) >= min_size
    ]

Полезные материалы

  1. os — Перечисление функций для работы с операционной системой — Документация Python 3.12.2
  2. glob — Осуществление поиска файла по шаблону в стиле Unix — Документация Python 3.12.2
  3. pathlib — Ориентированные на объекты пути файловой системы — Документация Python 3.12.2
  4. Модуль pathlib в Python: Тонкости работы с файловой системой – Real Python
  5. fnmatch — Совместимость имени файла в стиле Unix со шаблоном — Документация Python 3.12.2
  6. shutil — Высокоуровневые операции с файлами — Документация Python 3.12.2
  7. Работа с множественным присваиванием и распаковкой кортежей для улучшения читаемости кода на Python
