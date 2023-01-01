Рекурсивный поиск файлов по подпапкам в Python: os.walk()

Для получения всех файлов в директории и её поддиректориях в Python вы можете воспользоваться функцией os.walk() . Приведенный ниже код при помощи спискового включения создаст список путей ко всем файлам:

Python Скопировать код import os def get_file_paths(directory): return [os.path.join(root, filename) for root, _, files in os.walk(directory) for filename in files] # Пример использования file_paths = get_file_paths('your/directory')

Функция get_file_paths вернет список, содержащий пути ко всем файлам в заданной директории.

Если вам требуется оптимизировать использование памяти при работе с обширными директориями, то предпочтительно использовать генераторы, а не список. Генераторы выдают элементы по одному, не загружая при этом все элементы в память одновременно.

Python Скопировать код def get_file_paths_gen(directory): for root, _, files in os.walk(directory): for file in files: yield os.path.join(root, file)

Современный и удобный способ обработки путей к файлам — это использование модуля pathlib , который стал доступен начиная с Python 3.4. Он позволяет проводить поиск по шаблону и реализовывать рекурсивный поиск файла при помощи символа ** .

Python Скопировать код from pathlib import Path def get_file_paths_pattern(directory, pattern="*"): return [str(path) for path in Path(directory).rglob(pattern)] # Пример использования (выборка всех .txt файлов) txt_files = get_file_paths_pattern('your/directory', '*.txt')

Для ещё более быстрой выборки файлов можно воспользоваться функцией os.scandir() вместо os.walk() , доступной начиная с Python 3.5. Эта функция обеспечивает быстрее итерацию по содержимому директорий.

Python Скопировать код from os import scandir def get_file_paths_scandir(directory): entries = list(scandir(directory)) files_in_directory = [entry.path for entry in entries if entry.is_file()] dirs_in_directory = [entry.path for entry in entries if entry.is_dir()] for sub_directory in dirs_in_directory: files_in_directory.extend(get_file_paths_scandir(sub_directory)) return files_in_directory

Очистка списка: Исключение дубликатов

В вашем списке могут возникнуть дубликаты путей к файлам. Чтобы исключить их и получить список только уникальных путей, можно использовать множество:

Python Скопировать код def get_unique_file_paths(directory): return list(set(get_file_paths(directory)))

Настройка поиска: Фильтрация по размеру файла

Иногда возникает необходимость фильтрации файлов по размеру или другим параметрам. Ниже приведен способ модификации функции рекурсивного поиска для реализации такой фильтрации:

Python Скопировать код def get_file_paths_filter(directory, min_size=0): return [ os.path.join(root, file) for root, _, filenames in os.walk(directory) for file in filenames if os.path.getsize(os.path.join(root, file)) >= min_size ]

