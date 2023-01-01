Регрессия по столбцам pandas dataframe: итерация и residuals

Быстрый ответ

Если вам нужно проитерироваться по столбцам DataFrame в Pandas, используйте метод df.iteritems() :

Python Скопировать код import pandas as pd df = pd.DataFrame({'A': [1, 2], 'B': [3, 4]}) for label, content in df.iteritems(): print(f'{label}:') print(content)

При каждом проходе цикла вы получите название столбца и соответствующую ему серию данных.

Настройка параметров: производительность и гибкость с помощью

Если метод df.iteritems() не удовлетворяет ваши требования, обратите внимание на df.items() или df.apply() , они обеспечат лучшую производительность и большую гибкость. Переходим к настройке:

Python Скопировать код for label, content in df.items(): # используйте label и content по своему усмотрению # Готовы ускориться?

Также можно использовать df.apply() , чтобы применить функцию ко всем столбцам сразу, минуя итерацию:

Python Скопировать код result = df.apply(some_cool_function) # как магией, функция применена ко всем столбцам!

Работаете над регрессионным анализом? df.apply() может быть весьма полезен для получения остатков. Или можете использовать обычные циклы:

Python Скопировать код df.apply(lambda col: sm.OLS(target, col).fit().resid) # закончил регрессионный анализ за мгновение! # Или классический подход с циклами: for column in df.columns: model = sm.OLS(target, df[column]) results = model.fit() df['residual_' + column] = results.resid # Остатки вычислены, кто следующий?

Предпочитаете работать со срезами? Для этого используйте df.columns :

Python Скопировать код sub_df = df[df.columns[1:3]] # Разрезаем DataFrame как ни в чём не бывало!

Если вам важен порядок обработки столбцов, воспользуйтесь enumerate :

Python Скопировать код for i, column in enumerate(df.columns): # Вставьте ваш код здесь # О, похоже, вам нужен порядок! Стремитесь к совершенству?

Не забывайте про .loc и .iloc , которые заменяют устаревший метод 'ix':

Python Скопировать код df.loc[:,'A'] # выбор строк и столбцов по меткам df.iloc[0,:] # выбор строк и столбцов по индексам # 'ix'? Ещё не слышали!

Для обработки столбцов на основе строк можно использовать df.transpose() :

Python Скопировать код for row_label, row_value in df.transpose().iterrows(): # мыслим столбцами, действуем строками!

Безусловно, мы не могли обойти стороной проверку на наличие ошибок – мы же не варвары!

Методы для знатоков

Работа с большими dataframe'ами

Когда перед вами большой объем данных, нужно сэкономить память:

Генераторы позволят сэкономить место в памяти.

позволят сэкономить место в памяти. Векторные операции — ваши незаменимые помощники!

Искусство срезов

Чтобы стать мастером в работе с df.columns :

Используйте отрицательные индексы , чтобы исключить последние столбцы.

, чтобы исключить последние столбцы. Условные срезы помогут отфильтровать столбцы.

Быстрая работа с регрессиями

Если вашей задачей является быстрая работа с регрессиями:

Предварительное выделение памяти для хранения результатов.

для хранения результатов. Включите многопоточность, чтобы ускорить вычисления.

Визуализация

Представьте DataFrame как книжную полку, где каждый столбец — это отдельный том:

Python Скопировать код for column in dataframe: process(dataframe[column]) # Извлекаем тома по порядку, как книги с полки.

Примерно так выглядит наш DataFrame-полка:

Markdown Скопировать код DataFrame (📚): [📘, 📗, 📙, 📔]

И каждый том (столбец) имеет свой текущий сюжет:

Markdown Скопировать код 📘: Столбец 1 | 📗: Столбец 2 | 📙: Столбец 3 | 📔: Столбец 4 # Только это не простая библиотека, а Библиотека Бабеля!

Ознакомившись с документацией pandas, вы сможете углубиться в понимание тех, как работает этот инструмент!

