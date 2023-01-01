Регрессия по столбцам pandas dataframe: итерация и residuals#Pandas и анализ данных
Быстрый ответ
Если вам нужно проитерироваться по столбцам DataFrame в Pandas, используйте метод
df.iteritems():
import pandas as pd
df = pd.DataFrame({'A': [1, 2], 'B': [3, 4]})
for label, content in df.iteritems():
print(f'{label}:')
print(content)
При каждом проходе цикла вы получите название столбца и соответствующую ему серию данных.
Настройка параметров: производительность и гибкость с помощью
Если метод
df.iteritems() не удовлетворяет ваши требования, обратите внимание на
df.items() или
df.apply(), они обеспечат лучшую производительность и большую гибкость. Переходим к настройке:
for label, content in df.items():
# используйте label и content по своему усмотрению
# Готовы ускориться?
Также можно использовать
df.apply(), чтобы применить функцию ко всем столбцам сразу, минуя итерацию:
result = df.apply(some_cool_function)
# как магией, функция применена ко всем столбцам!
Работаете над регрессионным анализом?
df.apply() может быть весьма полезен для получения остатков. Или можете использовать обычные циклы:
df.apply(lambda col: sm.OLS(target, col).fit().resid)
# закончил регрессионный анализ за мгновение!
# Или классический подход с циклами:
for column in df.columns:
model = sm.OLS(target, df[column])
results = model.fit()
df['residual_' + column] = results.resid
# Остатки вычислены, кто следующий?
Предпочитаете работать со срезами? Для этого используйте
df.columns:
sub_df = df[df.columns[1:3]]
# Разрезаем DataFrame как ни в чём не бывало!
Если вам важен порядок обработки столбцов, воспользуйтесь
enumerate:
for i, column in enumerate(df.columns):
# Вставьте ваш код здесь
# О, похоже, вам нужен порядок! Стремитесь к совершенству?
Не забывайте про
.loc и
.iloc, которые заменяют устаревший метод 'ix':
df.loc[:,'A'] # выбор строк и столбцов по меткам
df.iloc[0,:] # выбор строк и столбцов по индексам
# 'ix'? Ещё не слышали!
Для обработки столбцов на основе строк можно использовать
df.transpose():
for row_label, row_value in df.transpose().iterrows():
# мыслим столбцами, действуем строками!
Безусловно, мы не могли обойти стороной проверку на наличие ошибок – мы же не варвары!
Методы для знатоков
Работа с большими dataframe'ами
Когда перед вами большой объем данных, нужно сэкономить память:
- Генераторы позволят сэкономить место в памяти.
- Векторные операции — ваши незаменимые помощники!
Искусство срезов
Чтобы стать мастером в работе с
df.columns:
- Используйте отрицательные индексы, чтобы исключить последние столбцы.
- Условные срезы помогут отфильтровать столбцы.
Быстрая работа с регрессиями
Если вашей задачей является быстрая работа с регрессиями:
- Предварительное выделение памяти для хранения результатов.
- Включите многопоточность, чтобы ускорить вычисления.
Визуализация
Представьте DataFrame как книжную полку, где каждый столбец — это отдельный том:
for column in dataframe:
process(dataframe[column])
# Извлекаем тома по порядку, как книги с полки.
Примерно так выглядит наш DataFrame-полка:
DataFrame (📚): [📘, 📗, 📙, 📔]
И каждый том (столбец) имеет свой текущий сюжет:
📘: Столбец 1 | 📗: Столбец 2 | 📙: Столбец 3 | 📔: Столбец 4
# Только это не простая библиотека, а Библиотека Бабеля!
Ознакомившись с документацией pandas, вы сможете углубиться в понимание тех, как работает этот инструмент!
Екатерина Громова
аналитик данных