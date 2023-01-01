Реализация реального времени в плотинге с OpenCV и Matplotlib#Python и Pandas для анализа данных #Анализ данных #Визуализация данных
Быстрый ответ
Для визуализации графика, обновляемого в режиме реального времени, можно воспользоваться анимацией из библиотеки
matplotlib при помощи инструмента
FuncAnimation:
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.animation import FuncAnimation
import numpy as np
fig, ax = plt.subplots()
line, = ax.plot([], [], 'r-')
def init():
ax.set_xlim(0, 2 * np.pi)
ax.set_ylim(-1, 1)
return line,
def update(frame):
x, y = line.get_data()
x = np.append(x, frame)
y = np.append(y, np.sin(frame))
line.set_data(x, y)
return line,
ani = FuncAnimation(fig, update, frames=np.linspace(0, 2*np.pi, 128), init_func=init, blit=True)
plt.show()
Важное преимущество данного метода — его эффективность: он позволяет строить динамический график синусоиды, обновляя только линию, без необходимости перерисовки всей фигуры.
Приоритет скорости: оптимизация графика в реальном времени
Открываем возможности
plt.pause()
Оптимизация отображения данных в реальном времени возможна благодаря функции
plt.pause() из библиотеки
matplotlib:
# Ваш бесконечный цикл:
plt.pause(0.05) # Небольшая пауза перед следующей итерацией
Данная функция обрабатывает события GUI и обеспечивает плавное взаимодействие в режиме реального времени.
Борьба с задержками перерисовки при помощи blit
Для избежания необходимости полной перерисовки, используйте API анимации matplotlib с blit, который позволяет перерисовывать только определённые части графика, существенно сокращая время задержки.
Оптимизация потокобезопасности для интеграции с GUI
Если вы интегрируете ваши Python-приложения с PyQt4/5 GUI, то использование многопоточности или потокобезопасных механизмов гарантирует стабильную работу ваших графиков в реальном времени.
Изнанка процесса: глубокие настройки производительности графиков
Измерение среднего числа FPS и настройка окна графического интерфейса, а также кэширование фонового изображения графика, позволяют достичь оптимального соответствия между визуальным качеством и скоростью обновления.
В самом сердце обновления графика в реальном времени
Интерактивный режим: незаменимый помощник графика в реальном времени
Чтобы обновления были видны немедленно, активируйте интерактивный режим
matplotlib с помощью функции
plt.ion():
plt.ion() # Включен режим мгновенного отображения изменений!
Этот режим позволяет производить обновления без остановки работы скрипта.
Мастерство обновления точек графика в цикле
Парад точек с помощью 'plt.scatter()'
При необходимости добавлять отдельные точки данных, используйте функцию
plt.scatter() в цикле для мгновенного отображения изменений. Процесс начинается с задания пределов через
plt.axis(), инициализации окна командой
plt.show() и продолжается в рамках цикла.
Визуализация
Построение графика с обновлениями в реальном времени можно сравнить с поездкой на поезде:
Поезд (🚂) – это ваш график
Железнодорожные пути 🛤️🛤️🛤️ – это цикл while
В процессе движения поезда он оставляет за собой след, который представляет собой отмеченные точки данных:
while True:
# 🚂 движется вперед, каждая точка данных – это добавление нового элемента к общему сюжету
update_plot_with_new_data_point()
Каждое обновление в данном контексте едва ли не клубы дыма от поезда, отражающие динамичность данных в реальном времени.
Екатерина Громова
аналитик данных