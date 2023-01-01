Реализация реального времени в плотинге с OpenCV и Matplotlib

Быстрый ответ

Для визуализации графика, обновляемого в режиме реального времени, можно воспользоваться анимацией из библиотеки matplotlib при помощи инструмента FuncAnimation :

Python Скопировать код import matplotlib.pyplot as plt from matplotlib.animation import FuncAnimation import numpy as np fig, ax = plt.subplots() line, = ax.plot([], [], 'r-') def init(): ax.set_xlim(0, 2 * np.pi) ax.set_ylim(-1, 1) return line, def update(frame): x, y = line.get_data() x = np.append(x, frame) y = np.append(y, np.sin(frame)) line.set_data(x, y) return line, ani = FuncAnimation(fig, update, frames=np.linspace(0, 2*np.pi, 128), init_func=init, blit=True) plt.show()

Важное преимущество данного метода — его эффективность: он позволяет строить динамический график синусоиды, обновляя только линию, без необходимости перерисовки всей фигуры.

Приоритет скорости: оптимизация графика в реальном времени

Открываем возможности plt.pause()

Оптимизация отображения данных в реальном времени возможна благодаря функции plt.pause() из библиотеки matplotlib :

Python Скопировать код # Ваш бесконечный цикл: plt.pause(0.05) # Небольшая пауза перед следующей итерацией

Данная функция обрабатывает события GUI и обеспечивает плавное взаимодействие в режиме реального времени.

Борьба с задержками перерисовки при помощи blit

Для избежания необходимости полной перерисовки, используйте API анимации matplotlib с blit, который позволяет перерисовывать только определённые части графика, существенно сокращая время задержки.

Оптимизация потокобезопасности для интеграции с GUI

Если вы интегрируете ваши Python-приложения с PyQt4/5 GUI, то использование многопоточности или потокобезопасных механизмов гарантирует стабильную работу ваших графиков в реальном времени.

Изнанка процесса: глубокие настройки производительности графиков

Измерение среднего числа FPS и настройка окна графического интерфейса, а также кэширование фонового изображения графика, позволяют достичь оптимального соответствия между визуальным качеством и скоростью обновления.

В самом сердце обновления графика в реальном времени

Интерактивный режим: незаменимый помощник графика в реальном времени

Чтобы обновления были видны немедленно, активируйте интерактивный режим matplotlib с помощью функции plt.ion() :

Python Скопировать код plt.ion() # Включен режим мгновенного отображения изменений!

Этот режим позволяет производить обновления без остановки работы скрипта.

Мастерство обновления точек графика в цикле

Парад точек с помощью 'plt.scatter()'

При необходимости добавлять отдельные точки данных, используйте функцию plt.scatter() в цикле для мгновенного отображения изменений. Процесс начинается с задания пределов через plt.axis() , инициализации окна командой plt.show() и продолжается в рамках цикла.

Визуализация

Построение графика с обновлениями в реальном времени можно сравнить с поездкой на поезде:

Markdown Скопировать код Поезд (🚂) – это ваш график Железнодорожные пути 🛤️🛤️🛤️ – это цикл while

В процессе движения поезда он оставляет за собой след, который представляет собой отмеченные точки данных:

Python Скопировать код while True: # 🚂 движется вперед, каждая точка данных – это добавление нового элемента к общему сюжету update_plot_with_new_data_point()

Каждое обновление в данном контексте едва ли не клубы дыма от поезда, отражающие динамичность данных в реальном времени.

Полезные материалы