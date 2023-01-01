Разрешение CORS во Flask для запросов через jQuery

#Web-разработка (Flask)  #jQuery  #Веб-безопасность  
Быстрый ответ

Для подключения поддержки CORS в вашем приложении на Flask используйте расширение flask_cors. Сначала произведите его установку командой pip install flask_cors. Далее подключите расширение к своему приложению Flask, тем самым разрешив обработку запросов с других источников:

Python

from flask import Flask
from flask_cors import CORS

app = Flask(__name__)
CORS(app)  # Активация этой строки предоставляет доступ к маршрутам вашего приложения извне

Теперь ваше приложение готово к обработке кросс-доменных запросов. Это ведь просто, так?

Понимание CORS и Flask

Осознание принципов работы CORS (Cross-Origin Resource Sharing) важно в эпоху фронтенд-разработки и API-сервисов. Поэтому крайне важно знать, как этот механизм применяется при работе с Flask.

Активация CORS для определенных маршрутов

Если вам необходимо настроить доступ для конкретных маршрутов, воспользуйтесь декоратором @cross_origin(). Он позволяет наделять отдельные роуты конкретными правами доступа:

Python

from flask import Flask
from flask_cors import cross_origin

app = Flask(__name__)

@app.route("/api/public")
@cross_origin()  
def public_api():
    return "Этот роут открыт для широкой аудитории!"

Защита ваших ресурсов

Простая запись CORS(app) делает ваше приложение доступным для всех источников (*). Это удобно при разработке, однако для рабочего окружения необходимо ограничить доступ. Не дайте нежелательным гостям шанса воспользоваться вашими данными:

Python

CORS(app, resources={r"/api/private": {"origins": "https://mytrusted.domain"}})

Такой подход защитит вас от нежелательных кросс-доменных вызовов.

Предварительное согласование запросов

На нестандартные запросы браузеры сначала отправляют предварительный запрос. Настройте обработчик для метода OPTIONS, чтобы предоставлять корректные заголовки ответа:

Python

@app.route("/api/complex", methods=['OPTIONS', 'POST'])
@cross_origin()
def complex_request():
    return "Инициализация выполнения сложного запроса", 200

Управление заголовками через хук after_request

В роли диспетчера, корректирующего данные рейсов, используйте хук after_request для добавления CORS заголовков в ответы на запросы:

Python

@app.after_request
def set_cors_headers(response):
    response.headers.add('Access-Control-Allow-Headers', 'Content-Type,Authorization')  
    return response

Визуализация

Попробуйте представить работу CORS в Flask как службу приветствия иностранных гостей в аэропорту. Изначально в аэропорту Flask могли осуществляться только внутренние рейсы. Но после включения CORS стали приниматься все рейсы, включая международные, и это происходит без проблем:

Markdown

Аэропорт Flask (🌐): "Только для внутренних рейсов!"

# С активированным CORS (🚦):
- Политика безопасности: доступны все рейсы!

После активации CORS (🌐✅): "Рейсы со всего мира, добро пожаловать!" 🛬🌍

Теперь ваше приложение на Flask с CORS выглядит так:

Python

from flask import Flask
from flask_cors import CORS

app = Flask(__name__)
CORS(app)  # Процедура прохождения паспортного контроля выполнена, можно приступать к посадке!

Итак, ваше приложение на Flask превратилось в Международный Аэропорт! 🚀

Станьте мастером работы с CORS в Flask

С CORS могут быть связаны различные неожиданности. Однако, обладая необходимыми рекомендациями и умея преодолевать распространенные ошибки, вы сможете стать настоящим экспертом.

Обработка кросс-доменных запросов с jQuery

Допустим, вам нужно совершить кросс-доменный AJAX-запрос на фронтенде. Для этого jQuery станет незаменимым помощником, но учтите, что CORS должен быть корректно настроен на бэкенде:

JS

$.ajax({
    url: 'http://your-flask-app.com/data',
    type: 'GET',
    // Без правильно настроенного CORS, AJAX-запрос не будет успешно выполнен.
});

Белый список – контролируйте доступ

Составьте белый список источников с разрешенными методами и заголовками для обеспечения безопасности вашего API:

Python

CORS(app, resources={
  r"/api/secure": {
    "origins": ["https://trusted.com", "https://safe-source.com"],
    "methods": ["GET", "POST"],
    "allow_headers": ["Content-Type", "Authorization"]
  }
})

Интеграция CORS и Blueprint'ов

Для масштабируемых проектов, использующих библиотеку Flask 'Blueprints', Flask-CORS предлагает гибкие настройки:

Python

from flask import Blueprint
from flask_cors import CORS

secure_section = Blueprint('api', __name__)
CORS(secure_section)

Эта комбинация Blueprint'ов и CORS является превосходным решением для больших приложений!

Решение проблем связанных с CORS

Если CORS доставляет затруднения, добавьте заголовок 'Access-Control-Allow-Origin', чтобы упростить процесс откладки:

Python

@app.after_request
def allow_anyone(response):
    response.headers['Access-Control-Allow-Origin'] = '*'  # Доступ открыт для всех, но осторожно!
    return response

Полезные материалы

  1. Документация Flask-Cors 3.0.10Ознакомьтесь с документацией расширения Flask-CORS.
  2. Cross-Origin Resource Sharing (CORS) на MDN – полное руководство по CORS от Mozilla.
  3. Описание Blueprint'ов в документации Flask (2.0.x) – информация о работе с 'Blueprints' Flask для использования в связке с CORS.
  4. CORS: Подробное руководство по Cross-Origin Resource Sharing от Auth0детальное изучение темы CORS.
  5. Что такое CORS? Учебные материалы и примеры от Web Security Academy – продвинутые рекомендации и настройки CORS.
Как установить поддержку CORS в Flask?
1 / 5

