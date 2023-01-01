Разрешение CORS во Flask для запросов через jQuery#Web-разработка (Flask) #jQuery #Веб-безопасность
Быстрый ответ
Для подключения поддержки CORS в вашем приложении на Flask используйте расширение
flask_cors. Сначала произведите его установку командой
pip install flask_cors. Далее подключите расширение к своему приложению Flask, тем самым разрешив обработку запросов с других источников:
from flask import Flask
from flask_cors import CORS
app = Flask(__name__)
CORS(app) # Активация этой строки предоставляет доступ к маршрутам вашего приложения извне
Теперь ваше приложение готово к обработке кросс-доменных запросов. Это ведь просто, так?
Понимание CORS и Flask
Осознание принципов работы CORS (Cross-Origin Resource Sharing) важно в эпоху фронтенд-разработки и API-сервисов. Поэтому крайне важно знать, как этот механизм применяется при работе с Flask.
Активация CORS для определенных маршрутов
Если вам необходимо настроить доступ для конкретных маршрутов, воспользуйтесь декоратором
@cross_origin(). Он позволяет наделять отдельные роуты конкретными правами доступа:
from flask import Flask
from flask_cors import cross_origin
app = Flask(__name__)
@app.route("/api/public")
@cross_origin()
def public_api():
return "Этот роут открыт для широкой аудитории!"
Защита ваших ресурсов
Простая запись
CORS(app) делает ваше приложение доступным для всех источников (
*). Это удобно при разработке, однако для рабочего окружения необходимо ограничить доступ. Не дайте нежелательным гостям шанса воспользоваться вашими данными:
CORS(app, resources={r"/api/private": {"origins": "https://mytrusted.domain"}})
Такой подход защитит вас от нежелательных кросс-доменных вызовов.
Предварительное согласование запросов
На нестандартные запросы браузеры сначала отправляют предварительный запрос. Настройте обработчик для метода
OPTIONS, чтобы предоставлять корректные заголовки ответа:
@app.route("/api/complex", methods=['OPTIONS', 'POST'])
@cross_origin()
def complex_request():
return "Инициализация выполнения сложного запроса", 200
Управление заголовками через хук after_request
В роли диспетчера, корректирующего данные рейсов, используйте хук
after_request для добавления CORS заголовков в ответы на запросы:
@app.after_request
def set_cors_headers(response):
response.headers.add('Access-Control-Allow-Headers', 'Content-Type,Authorization')
return response
Визуализация
Попробуйте представить работу CORS в Flask как службу приветствия иностранных гостей в аэропорту. Изначально в аэропорту Flask могли осуществляться только внутренние рейсы. Но после включения CORS стали приниматься все рейсы, включая международные, и это происходит без проблем:
Аэропорт Flask (🌐): "Только для внутренних рейсов!"
# С активированным CORS (🚦):
- Политика безопасности: доступны все рейсы!
После активации CORS (🌐✅): "Рейсы со всего мира, добро пожаловать!" 🛬🌍
Теперь ваше приложение на Flask с CORS выглядит так:
from flask import Flask
from flask_cors import CORS
app = Flask(__name__)
CORS(app) # Процедура прохождения паспортного контроля выполнена, можно приступать к посадке!
Итак, ваше приложение на Flask превратилось в Международный Аэропорт! 🚀
Станьте мастером работы с CORS в Flask
С CORS могут быть связаны различные неожиданности. Однако, обладая необходимыми рекомендациями и умея преодолевать распространенные ошибки, вы сможете стать настоящим экспертом.
Обработка кросс-доменных запросов с jQuery
Допустим, вам нужно совершить кросс-доменный AJAX-запрос на фронтенде. Для этого jQuery станет незаменимым помощником, но учтите, что CORS должен быть корректно настроен на бэкенде:
$.ajax({
url: 'http://your-flask-app.com/data',
type: 'GET',
// Без правильно настроенного CORS, AJAX-запрос не будет успешно выполнен.
});
Белый список – контролируйте доступ
Составьте белый список источников с разрешенными методами и заголовками для обеспечения безопасности вашего API:
CORS(app, resources={
r"/api/secure": {
"origins": ["https://trusted.com", "https://safe-source.com"],
"methods": ["GET", "POST"],
"allow_headers": ["Content-Type", "Authorization"]
}
})
Интеграция CORS и Blueprint'ов
Для масштабируемых проектов, использующих библиотеку Flask 'Blueprints', Flask-CORS предлагает гибкие настройки:
from flask import Blueprint
from flask_cors import CORS
secure_section = Blueprint('api', __name__)
CORS(secure_section)
Эта комбинация Blueprint'ов и CORS является превосходным решением для больших приложений!
Решение проблем связанных с CORS
Если CORS доставляет затруднения, добавьте заголовок
'Access-Control-Allow-Origin', чтобы упростить процесс откладки:
@app.after_request
def allow_anyone(response):
response.headers['Access-Control-Allow-Origin'] = '*' # Доступ открыт для всех, но осторожно!
return response
