Разрешение CORS во Flask для запросов через jQuery

Быстрый ответ

Для подключения поддержки CORS в вашем приложении на Flask используйте расширение flask_cors . Сначала произведите его установку командой pip install flask_cors . Далее подключите расширение к своему приложению Flask, тем самым разрешив обработку запросов с других источников:

Python Скопировать код from flask import Flask from flask_cors import CORS app = Flask(__name__) CORS(app) # Активация этой строки предоставляет доступ к маршрутам вашего приложения извне

Теперь ваше приложение готово к обработке кросс-доменных запросов. Это ведь просто, так?

Понимание CORS и Flask

Осознание принципов работы CORS (Cross-Origin Resource Sharing) важно в эпоху фронтенд-разработки и API-сервисов. Поэтому крайне важно знать, как этот механизм применяется при работе с Flask.

Активация CORS для определенных маршрутов

Если вам необходимо настроить доступ для конкретных маршрутов, воспользуйтесь декоратором @cross_origin() . Он позволяет наделять отдельные роуты конкретными правами доступа:

Python Скопировать код from flask import Flask from flask_cors import cross_origin app = Flask(__name__) @app.route("/api/public") @cross_origin() def public_api(): return "Этот роут открыт для широкой аудитории!"

Защита ваших ресурсов

Простая запись CORS(app) делает ваше приложение доступным для всех источников ( * ). Это удобно при разработке, однако для рабочего окружения необходимо ограничить доступ. Не дайте нежелательным гостям шанса воспользоваться вашими данными:

Python Скопировать код CORS(app, resources={r"/api/private": {"origins": "https://mytrusted.domain"}})

Такой подход защитит вас от нежелательных кросс-доменных вызовов.

Предварительное согласование запросов

На нестандартные запросы браузеры сначала отправляют предварительный запрос. Настройте обработчик для метода OPTIONS , чтобы предоставлять корректные заголовки ответа:

Python Скопировать код @app.route("/api/complex", methods=['OPTIONS', 'POST']) @cross_origin() def complex_request(): return "Инициализация выполнения сложного запроса", 200

Управление заголовками через хук after_request

В роли диспетчера, корректирующего данные рейсов, используйте хук after_request для добавления CORS заголовков в ответы на запросы:

Python Скопировать код @app.after_request def set_cors_headers(response): response.headers.add('Access-Control-Allow-Headers', 'Content-Type,Authorization') return response

Визуализация

Попробуйте представить работу CORS в Flask как службу приветствия иностранных гостей в аэропорту. Изначально в аэропорту Flask могли осуществляться только внутренние рейсы. Но после включения CORS стали приниматься все рейсы, включая международные, и это происходит без проблем:

Markdown Скопировать код Аэропорт Flask (🌐): "Только для внутренних рейсов!" # С активированным CORS (🚦): - Политика безопасности: доступны все рейсы! После активации CORS (🌐✅): "Рейсы со всего мира, добро пожаловать!" 🛬🌍

Теперь ваше приложение на Flask с CORS выглядит так:

Python Скопировать код from flask import Flask from flask_cors import CORS app = Flask(__name__) CORS(app) # Процедура прохождения паспортного контроля выполнена, можно приступать к посадке!

Итак, ваше приложение на Flask превратилось в Международный Аэропорт! 🚀

Станьте мастером работы с CORS в Flask

С CORS могут быть связаны различные неожиданности. Однако, обладая необходимыми рекомендациями и умея преодолевать распространенные ошибки, вы сможете стать настоящим экспертом.

Обработка кросс-доменных запросов с jQuery

Допустим, вам нужно совершить кросс-доменный AJAX-запрос на фронтенде. Для этого jQuery станет незаменимым помощником, но учтите, что CORS должен быть корректно настроен на бэкенде:

JS Скопировать код $.ajax({ url: 'http://your-flask-app.com/data', type: 'GET', // Без правильно настроенного CORS, AJAX-запрос не будет успешно выполнен. });

Белый список – контролируйте доступ

Составьте белый список источников с разрешенными методами и заголовками для обеспечения безопасности вашего API:

Python Скопировать код CORS(app, resources={ r"/api/secure": { "origins": ["https://trusted.com", "https://safe-source.com"], "methods": ["GET", "POST"], "allow_headers": ["Content-Type", "Authorization"] } })

Интеграция CORS и Blueprint'ов

Для масштабируемых проектов, использующих библиотеку Flask 'Blueprints', Flask-CORS предлагает гибкие настройки:

Python Скопировать код from flask import Blueprint from flask_cors import CORS secure_section = Blueprint('api', __name__) CORS(secure_section)

Эта комбинация Blueprint'ов и CORS является превосходным решением для больших приложений!

Решение проблем связанных с CORS

Если CORS доставляет затруднения, добавьте заголовок 'Access-Control-Allow-Origin' , чтобы упростить процесс откладки:

Python Скопировать код @app.after_request def allow_anyone(response): response.headers['Access-Control-Allow-Origin'] = '*' # Доступ открыт для всех, но осторожно! return response

