Разница в использовании generator.next() в Python 2 и 3#Основы Python #Генераторы и итераторы
Быстрый ответ
В Python 3 для получения следующего элемента из генератора используйте встроенную функцию
next().
Старый метод
.next() из Python 2 был исключён из нового стандарта:
gen = (x for x in range(3))
value = next(gen) # Проще, чем вы думаете!
Для избежания ошибки
StopIteration, которая указывает на исчерпание генератора, можно задать значение по умолчанию:
value = next(gen, 'Генератор иссяк. Необходимо начать заново.')
Переход: от Python 2 к Python 3
С появлением Python 3, метод
generator.next() заменился на
next(generator), следуя общей стратегии унификации и упрощения синтаксиса языка.
Совместимость версий Python с помощью
Если ваш код должен быть совместим с Python 2 и Python 3, используйте библиотеку
six. Её функция
six.next(generator) устраняет исключение
AttributeError, которое может возникнуть при попытке использовать
generator.next() в Python 3:
import six
gen = (x for x in range(3))
value = six.next(gen) # Мост между временем
Краткое описание генераторов
Генераторы — это инструменты Python, позволяющие выдавать значения по запросу, не тратя оперативную память. Это идеальный инструмент для работы с большими датасетами и создания бесконечных последовательностей. В качестве примера рассмотрим генератор треугольных чисел:
def triangle_nums():
total, n = 0, 1
while True:
total += n
n += 1
yield total
tri_gen = triangle_nums()
print(next(tri_gen)) # Первое треугольное число.
print(next(tri_gen)) # Второе.
print(next(tri_gen)) # Третье и так далее.
Функция
triangle_nums() выдает вам треугольные числа по одному за раз.
Особенности и подводные камни использования генераторов
Генераторы активно используются в Python, благодаря:
Ленивым вычислениям
Они вычисляют значения по требованию, что идеально подходит для представления бесконечных последовательностей или обработки больших наборов данных.
Потоковой передаче данных
Генераторы последовательно принимают, обрабатывают и передают данные далее.
Корутинам
С Python 3.3 генераторы стали корутинами благодаря
yield from, что расширило их возможности.
Ограничения
Генераторы одноразовые — после прочтения всех значений они не могут быть использованы снова.
Визуализация
Понимание разницы между методами
generator.next() в Python 2 и
next(generator) в Python 3 просто:
Python 2 (📺): Вам нужно вручную искать следующий элемент с помощью `generator.next()`.
Python 3 (🖥️): Просто используйте функцию `next(generator)`.
Путем сравнения:
| Python 2 | Python 3 |
| ------------------ | ---------------- |
| generator.next() | 🚫📺 |
| next(generator) | ✅🖥️ |
Продвинутое использование
Обработка исключений
Вызов
next() на исчерпанном генераторе генерирует исключение
StopIteration. Чтобы его избежать, можно использовать блок try-except.
Защита с помощью значения по умолчанию
Использование значения по умолчанию в
next() – это ваш спасательный круг в случае выдачи исключения
StopIteration.
Управление потоками
В некоторых ситуациях, когда генераторы работают как корутины, можно использовать метод
send() для передачи значений в генератор и изменения его поведения.
Антон Крылов
Python-разработчик