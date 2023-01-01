Разница: multiprocessing, multithreading, asyncio в Python

Быстрый ответ

Руководство по использованию ресурсов в Python:

Многопроцессорность: Применимо к вычислительно сложным задачам, позволяет всем менять ограничения GIL, используя несколько CPU.

Python Скопировать код from multiprocessing import Process def compute_heavy(): pass # Тяжёлые вычисления, вроде поиска иглы в стоге сена Process(target=compute_heavy).start()

Многопоточность: Она оптимальна для задач, связанных с ожиданием I/O и возможностью параллельного выполнения, обусловленной освобождением GIL во время операций I/O.

Python Скопировать код from threading import Thread def disk_io_bound(): pass # Ожидание I/O, похожее на ожидание дождя в пустыне Thread(target=disk_io_bound).start()

Asyncio: Лучший инструмент для асинхронных I/O-операций с эффективным переключением между задачами и снижением возможных проблем, связанных с многопоточностью.

Python Скопировать код import asyncio async def async_io_operation(): pass # I/O настолько замедленное, что вам хватит времени даже прочесть "Войну и мир" целиком! asyncio.run(async_io_operation())

Вкратце: используйте многопроцессорность для CPU-затратных задач, многопоточность для задач, требующих ожидания I/O в синхронном режиме и asyncio для асинхронного I/O.

Выбор подходящей модели параллелизма

Подбор оптимального варианта параллелизма существенно влияет на эффективность и удобство поддержки вашего приложения.

Потоки: Быстрый ввод-вывод, ограниченное число соединений

Многопоточность отлично подходит для задач, требующих интенсивной работы с I/O, при ограниченном числе соединений и минимальном использовании CPU.

Asyncio и uvloop: Медленный ввод-вывод, большое число соединений

Для медленных I/O задач и большого числа соединений, таких как долгие опросы или веб-сокеты, asyncio с неблокирующим подходом ускоряет обработку.

с неблокирующим подходом ускоряет обработку. Uvloop значительно повышает скорость работы asyncio, так, HTTP-сервер Japronto использует uvloop для более быстрой обработки запросов.

Многопроцессорность: Вычислительно сложные задачи

Для задач, требующих интенсивных вычислений, многопроцессорность распределяет нагрузку между ядрами CPU, тем самым ускоряя выполнение.

распределяет нагрузку между ядрами CPU, тем самым ускоряя выполнение. Важно учесть, что межпроцессное взаимодействие зачастую требует дополнительных ресурсов, и его использование не всегда бывает эффективным – применяйте осознанно.

Упрощение параллелизма с помощью concurrent.futures

Для простых сценариев параллелизма используйте concurrent.futures.Executor , который предоставляет API для многопоточности и многопроцессорности.

Тонкий контроль с помощью asyncio

Получите детальный контроль над асинхронностью благодаря async и await в asyncio. В Python 3.9 используйте asyncio.to_thread для упрощения вызова синхронных функций.

Визуализация

Вот как мы можем изобразить концепции параллелизма, представив их в виде аттракционов в парке развлечений:

Markdown Скопировать код | Аттракцион | Стиль | Описание | | ------------------- | ------------------- | ------------------------------------------------------------ | | 🎢 Многопоточность | Горки | Множество вагончиков (потоков) на одной рельсе (процессе) с одним двигателем (GIL). Оптимально подходит для задач I/O. | | 🚄 Многопроцессорность | Поезда | Независимые поезда (процессы), каждый на своей колее (ядрах CPU), без общих ресурсов, идеально подходят для ресурсозатратных задач на CPU. | | 🛶 Asyncio | Плавание на реке | Одна лодка (цикл событий) эффективно маневрирует между пунктами (сопрограммами), идеально подходит для асинхронной многозадачности. |

🎢 Потоки эффективно организуют I/O операции, используя свободное время CPU.

🚄 Независимые процессы эффективно используют все доступные ядра CPU.

🛶 Asyncio сочетает в себе спокойствие с контролем, идеально подходит для многозадачности на I/O.

Повышение производительности и масштабируемость

Выбор модели параллелизма – только начало. Ниже приведены несколько советов по оптимизации и масштабированию вашего кода:

Asyncio и uvloop: Повышение производительности

Для повышения производительности использовать asyncio совместно с uvloop.

Будьте осторожны с блокирующими вызовами и старайтесь использовать асинхронные библиотеки.

Многопоточность и многопроцессорность: Что стоит избегать...

всегда обращайте внимание на потокобезопасность данных и примитивов, чтобы избежать проблем при многопоточной работе.

Помните, что неэффективное использование многопроцессорности может привести к частому переключению контекстов CPU и излишним затратам.

Как избежать распространенных ошибок

Не все задачи могут быть эффективно распараллелены. Некоторые алгоритмы по своей природе последовательны.

Есть мнение, что любую проблему производительности можно решить с помощью многопоточности или многопроцессорности. Однако параллелизм – не панацея.

