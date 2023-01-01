Разница между values и values_list в Django

Быстрый ответ

Для получения списка словарей, в котором названия полей являются ключами, используйте values() :

Python Скопировать код # Получаем словари с названиями полей в качестве ключей dicts = MyModel.objects.values('id', 'name')

Если вас интересует производительность, то предпочтительнее values_list() . Он возвращает список кортежей. Добавьте параметр flat=True , чтобы получить одномерный список:

Python Скопировать код # Имеем список кортежей с полями (id, name) tuples = MyModel.objects.values_list('id', 'name') # Получаем одномерный список id ids = MyModel.objects.values_list('id', flat=True)

Основное правило: выбирайте values() , если требуется доступ к значениям по названию поля; применяйте values_list() для более эффективной работы со значениями.

Стратегический подход

Выбор между values и values_list определяется требуемым форматом данных и необходимостью производительности.

values() возвращает словари с данными , что упрощает работу с ними за счет обращения к значениям по ключам.

возвращает , что упрощает работу с ними за счет обращения к значениям по ключам. values_list() обладает высокой производительностью и идеально подходит для операций непосредственно с данными, например, при создании уникальных наборов с помощью set() .

Когда использовать каждый метод

Подробнее о values()

values() отлично справляется, когда требуется исследование данных:

Гибкость : доступ к элементам по названиям полей позволяет удобно организовывать код.

: доступ к элементам по названиям полей позволяет удобно организовывать код. Манипуляции с данными: словари упрощают выполнение различных операций обработки данных.

Эффективное использование ресурсов с values_list()

Если важна скорость, то выбор в пользу values_list() будет оптимальным:

Производительность : этот метод быстрее за счет минимизации деталей.

: этот метод быстрее за счет минимизации деталей. Экономия памяти: важный параметр при обработке больших объемов данных.

Сочетание с distinct()

Чтобы извлечь уникальные значения, используйте distinct() :

values('field').distinct() : возвращает уникальные словари по указанному полю.

: возвращает уникальные словари по указанному полю. values_list('field', flat=True).distinct() : производит выборку уникальных значений по полю в виде списков.

Визуализация

values_list предоставляет точный список данных, минималистичный и практичный подход.

Python Скопировать код # Берем продукты: '🍎', '🍌', '🍇' shopping_list = Grocery.objects.values_list('produce', flat=True)

values обеспечивает широкое представление данных, удобный ответ на запросы разного рода.

Python Скопировать код # Получаем детализацию продуктов: {'produce': '🍎', 'quantity': 5, 'notes': 'Выбирайте спелые!'} shopping_list = Grocery.objects.values('produce', 'quantity', 'notes')

Суть вкратце: values_list — это быстрый подход, тогда как values описывает полную ситуацию.

Что стоит помнить

Подготовка данных для перевода в формат JSON

Если требуется преобразование данных в формат JSON, наиболее удобным будет values() , так как словари легко переводятся в этот формат. Однако, values_list также можно преобразовать в словари при помощи list comprehension, если в этом возникает потребность.

Типы полей и трансформации

Работа с одним полем : если требуется получить результат по одному полю, используйте values_list('field', flat=True) для более эффективной работы.

: если требуется получить результат по одному полю, используйте для более эффективной работы. Трансформация данных: С помощью values можно применять аннотации и функции к полям прямо в запросе.

Распространенные ошибки и ограничения

Есть некоторые моменты, на которые стоит обратить внимание:

Использование flat=True с несколькими полями вызовет ошибку TypeError, поскольку этот параметр допускается только с одним полем.

вызовет ошибку TypeError, поскольку этот параметр допускается только с одним полем. Кортежи, возвращаемые values_list() , неизменяемы, в отличие от словарей, получаемых через values() .

Работа с наборами данных и цепными вызовами методов

Удаление дубликатов

Для удаления дубликатов можно использовать set() :

Python Скопировать код # Удаляем дубликаты unique_values = set(MyModel.objects.values_list('field', flat=True))

Цепочка вызовов

values и values_list могут эффективно использоваться в цепочках вызовов:

Python Скопировать код # Выполняют каждую вашу команду подряд chained = MyModel.objects.values('field').filter(condition).order_by('field')

