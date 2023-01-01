Разница между python.exe и pythonw.exe в Python: проблема и решение#Основы Python #Автоматизация и скрипты
Быстрый ответ
При выполнении графических приложений и скриптов, которые не требуют консольного ввода-вывода, используйте
pythonw.exe. Таким образом, программа будет выполняться скрыто, без отображения консоли. Если ваши сценарии взаимодействуют с консолью, вам понадобится
python.exe.
Для запуска графического скрипта без консоли наберите следующую команду:
# Сохраните графический скрипт как app.py и выполните:
pythonw.exe app.py
pythonw.exe работает в фоновом режиме, будучи непосредственно незаметным для пользователя. Это делает его идеальным выбором для выполнения приложений, работающих в реальном времени.
Ассоциация файлов и взаимодействие с консолью
Обычно
python.exe связан с файлами, имеющими расширение
.py, в то время как
pythonw.exe — с расширением
.pyw.
python.exe подключает стандартные потоки ввода, вывода и ошибок к консоли, позволяя изучать их в реальном времени.
pythonw.exe не отображает консоль, так что если программа выдаст ошибку, вы об этом не узнаете. Чтобы получить информацию об ошибках или выводе программы, перенаправьте потоки
stdout и
stderr:
# Это можно сравнить с камерой наблюдения для pythonw.exe
import sys
sys.stdout = open('output.log', 'w')
sys.stderr = open('error.log', 'w')
Выявление ошибок и продолжительность выполнения
Скрипты, работающие с использованием
pythonw.exe, могут завершиться без предупреждения об ошибках. Перед использованием
pythonw.exe удостоверьтесь, что ваш скрипт корректно работает с
python.exe. Если скрипт запускается через
cmd.exe или PowerShell,
python.exe выполняется синхронно и возвращает управление после завершения работы скрипта.
Примеры использования и передовой опыт
- Запускайте графические приложения на Python с помощью
pythonw.exe, чтобы избежать отображения консоли.
pythonw.exeотлично подходит для фоновых операций.
- Если синтаксис Python выдаёт ошибки, убедитесь, что вы ставите скобки вокруг аргументов функции
Визуализация
воспринимайте
python.exe и
pythonw.exe следующим образом:
python.exe: 🚪🧑💻 – Дверь с активным взаимодействием (консоль).
pythonw.exe: 🚪🔇 – Тихая дверь без взаимодействия.
Для диалога используйте: 🚪🧑💻 (python.exe)
Для тихой работы: 🚪🔇 (pythonw.exe)
Тихая дверь
pythonw.exe идеально подходит для фоновых процессов, остающихся в тени.
Решение практических задач
При использовании графических приложений на Python выбирайте расширение
.pyw и ассоциируйте эти файлы с
pythonw.exe. Таким образом, при запуске приложения не будет отображаться консоль.
При работе с
pythonw.exe старайтесь перехватывать вывод, например, с помощью модуля
logging. Это поможет сохранить информацию о процессе выполнения программы.
# Python Noir: Кто оставил error.log?
import logging
logging.basicConfig(filename='app.log', level=logging.INFO)
logging.info('Приложение запущено...')
Повышение эффективности выполнения
После того как вы ассоциировали
.pyw файлы с
pythonw.exe, дважды проверьте через свойства файла. Используйте инструменты вроде PyInstaller для создания самодостаточных исполняемых файлов с встроенным интерпретатором Python. Для фоновых процессов фаширция
.pyw позволяет бесшовно интегрироваться с основным приложением.
Антон Крылов
Python-разработчик