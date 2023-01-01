Разница между python.exe и pythonw.exe в Python: проблема и решение

#Основы Python  #Автоматизация и скрипты  
Быстрый ответ

При выполнении графических приложений и скриптов, которые не требуют консольного ввода-вывода, используйте pythonw.exe. Таким образом, программа будет выполняться скрыто, без отображения консоли. Если ваши сценарии взаимодействуют с консолью, вам понадобится python.exe.

Для запуска графического скрипта без консоли наберите следующую команду:

# Сохраните графический скрипт как app.py и выполните:
pythonw.exe app.py

pythonw.exe работает в фоновом режиме, будучи непосредственно незаметным для пользователя. Это делает его идеальным выбором для выполнения приложений, работающих в реальном времени.

Ассоциация файлов и взаимодействие с консолью

Обычно python.exe связан с файлами, имеющими расширение .py, в то время как pythonw.exe — с расширением .pyw. python.exe подключает стандартные потоки ввода, вывода и ошибок к консоли, позволяя изучать их в реальном времени.

pythonw.exe не отображает консоль, так что если программа выдаст ошибку, вы об этом не узнаете. Чтобы получить информацию об ошибках или выводе программы, перенаправьте потоки stdout и stderr:

# Это можно сравнить с камерой наблюдения для pythonw.exe
import sys

sys.stdout = open('output.log', 'w')
sys.stderr = open('error.log', 'w')

Выявление ошибок и продолжительность выполнения

Скрипты, работающие с использованием pythonw.exe, могут завершиться без предупреждения об ошибках. Перед использованием pythonw.exe удостоверьтесь, что ваш скрипт корректно работает с python.exe. Если скрипт запускается через cmd.exe или PowerShell, python.exe выполняется синхронно и возвращает управление после завершения работы скрипта.

Примеры использования и передовой опыт

  • Запускайте графические приложения на Python с помощью pythonw.exe, чтобы избежать отображения консоли.
  • pythonw.exe отлично подходит для фоновых операций.
  • Если синтаксис Python выдаёт ошибки, убедитесь, что вы ставите скобки вокруг аргументов функции print, как требуется в Python 3.

Визуализация

воспринимайте python.exe и pythonw.exe следующим образом:

python.exe: 🚪🧑‍💻 – Дверь с активным взаимодействием (консоль).

pythonw.exe: 🚪🔇 – Тихая дверь без взаимодействия.
Для диалога используйте: 🚪🧑‍💻 (python.exe)
Для тихой работы: 🚪🔇 (pythonw.exe)

Тихая дверь pythonw.exe идеально подходит для фоновых процессов, остающихся в тени.

Решение практических задач

При использовании графических приложений на Python выбирайте расширение .pyw и ассоциируйте эти файлы с pythonw.exe. Таким образом, при запуске приложения не будет отображаться консоль.

При работе с pythonw.exe старайтесь перехватывать вывод, например, с помощью модуля logging. Это поможет сохранить информацию о процессе выполнения программы.

# Python Noir: Кто оставил error.log?
import logging

logging.basicConfig(filename='app.log', level=logging.INFO)
logging.info('Приложение запущено...')

Повышение эффективности выполнения

После того как вы ассоциировали .pyw файлы с pythonw.exe, дважды проверьте через свойства файла. Используйте инструменты вроде PyInstaller для создания самодостаточных исполняемых файлов с встроенным интерпретатором Python. Для фоновых процессов фаширция .pyw позволяет бесшовно интегрироваться с основным приложением.

Антон Крылов

Python-разработчик

