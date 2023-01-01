Разница между .pyc, .pyd, .pyo файлами в Python

Быстрый ответ
.pyc: представляет собой скомпилированный байт-код для быстрой загрузки Python модулей. .pyd: динамическая библиотека Python для Windows, используется для внедрения расширений на языке C. .pyo (устарел): оптимизированный байт-код, который, начиная с Python 3.5, был объединён с .pyc.
В глубине расширений файлов Python
Расширения файлов в Python влияют на то, как интерпретатор Python взаимодействует с вашим кодом и могут существенно влиять на скорость выполнения кода и доступные функции. Разберёмся в них подробнее:
*.pyc — Ускорение загрузки
При импорте файла Python (.py) интерпретатор создает .pyc файл. Этот файл содержит байт-код — платформенно-независимое представление исходного кода, которое не требует повторной компиляции при следующих запусках. Эти файлы хранятся в папке pycache и приводят к ускорению загрузки программ.
*.pyo — Попытка оптимизации
Файлы .pyo были оптимизированными версиями байт-кода, в которых производится, например, удаление операторов assert. Они создавались при запуске Python с флагом -O в версиях до Python 3.5. В дальнейшем от их использования отказались из-за риска нестабильной работы программ.
*.pyd — Мост между Python и C
Расширение .pyd означает файл динамической библиотеки для Windows, равноценный DLL. Можно импортировать их в виде обычных модулей, и они обычно содержат код на C или C++ для улучшения функциональности Python. Аналогичные библиотеки на Linux используют расширение .so.
Визуализация
Приведем аналогии, чтобы представить типы расширений файлов Python:
| Расширение | Представляет | Назначение |
| ---------- | ------------------------ | ----------------------- |
| .py | 📝 Записка | Запись исходного кода |
| .pyc | 📦 Пакет | Быстрая загрузка благодаря компиляции |
| .pyo | 📦✂️ Упаковка после оптимизации | Эффективный код |
| .pyd | 🔌 Зарядка | Расширение функционала путём подключения специальных библиотек |
- .py: исходный код, открыт для чтения и редактирования.
- .pyc: обеспечивает быструю загрузку предварительно обработанного кода.
- .pyo: ускоренная загрузка за счёт небольших потерь.
- .pyd: расширяет возможности Python с использованием дополнительных библиотек.
Детализация расширений файлов Python
Скрипт или модуль — где мой *.pyc?
Файлы .pyc и .pyo создаются не при прямом выполнении скрипта, а при использовании модулей для экономии времени на их загрузку.
Периодические гости: .pyw и .pyx
Файлы с расширением .pyw используются для работы без консольного окна в ОС Windows, а .pyx связаны с использованием Cython для взаимодействия с C/C++ и создания модулей-расширений.
Необходимость скорости
Байтовые файлы типа .pyc загружаются в 3 раза быстрее исходного кода в формате .py, что заметно ускоряет работу приложений.
Пещера Аладдина — неофициальные расширения
Работая с Python, вы можете столкнуться с редкими и неофициальными расширениями файлов. Такие расширения могут быть созданы инструментами, такими как PyInstaller или PyOxidizer, которые открывают новые возможности в экосистеме языка.
Полезные материалы
- Design and History FAQ — Python 3.12.2 documentation: Официальное объяснение расширений .pyc, .pyo и .pyd.
- PEP 488 – Elimination of PYO files: Отказ от использования .pyo.
- What do the python file extensions, .pyc .pyd .pyo stand for? – Stack Overflow: Обсуждение расширений в сообществе разработчиков.
- PythonExtensionModules – Python Wiki: Обзор модулей расширения Python.
- Packaging Python Projects – Python Packaging User Guide: Гайд по упаковке Python-проектов.
- PEP 3149 – ABI version tagged .so files: Исследование файлов с тегами версий ABI.
Антон Крылов
Python-разработчик