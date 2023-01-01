Разница между методами join и merge в Pandas#Python и Pandas для анализа данных #Анализ данных #Pandas и анализ данных
Быстрый ответ
.join() — это удобная функция для слияния таблиц по индексам. По умолчанию используется левое объединение:
df1.join(df2) # Присоединяем df2 к df1 по индексу, подчеркиваем легкость и элегантность операции
.merge() гармонично сочетает в себе возможности SQL-запросов, предоставляя обширное поле для слияния по колонкам и индексам с возможностью выбора типа соединения:
pd.merge(df1, df2, on='key') # Осуществляем внутреннее объединение по колонке 'key', тем самым демонстрируя универсальность операции
.join() идеален для быстрого объединения таблиц по индексам, в то время как .merge() позволяет осуществить детальную настройку слияния по различным ключам и опциям.
Основное отличие
.join() становится предпочтительным выбором, когда важны скорость и удобство при объединении таблиц по индексам:
- Он показывает себя наилучшим образом при левом объединении индексов.
- При совпадении имен колонок
lsuffixи
rsuffixпомогут их различить.
- Слияние DataFrame с одинаковыми индексами происходит очень удобно и легко.
.merge(), в свою очередь, блестяще справляется с более сложными задачами объединения:
- Поддерживает все типы SQL-соединений: от внутренних до полных.
- Слияние возможно по любым колонкам благодаря параметрам
left_onи
right_on.
- При возникновении конфликта имен колонок параметр
suffixesпомогает в их разграничении.
Правильный выбор
- Использование
.join()рекомендуется при работе с соответствующими индексами и для левого объединения.
.merge()становится необходимым, когда важна гибкость при слиянии DataFrame по разным колонкам и в зависимости от типов соединения.
.join() упрощает процесс, а
.merge() дает нам контроль над сложными условиями. Слияние по индексам через
.merge() осуществляется с помощью параметров
right_index=True и
left_on.
Нюансы слияния по индексу
Важные моменты, которые следует учитывать при работе с индексами:
.join():
df_left.join(df_right, lsuffix='_left', rsuffix='_right') # При этом сохраняется левый индекс
Применение этого метода охраняет оригинальный индекс левой таблицы и не позволяет создать хаос при сбросе индекса.
В отличие от этого,
.merge():
pd.merge(df_left, df_right, left_on='left_key', right_index=True, how='left', sort=False) # Возможно создание нового индекса
Может создать новый индекс, если не указано иное.
Визуализация
Представьте себе DataFrame как меню в ресторане:
DataFrame A (🍣): Суши, Темпура, Сашими DataFrame B (🍔): Бургеры, Поммес, Суши
JOIN это как выбор блюда для совместного ужина:
🍣🔀🍔: Суши
MERGE это как объединение всего меню для обширного выбора:
🍣➕🍔: Суши, Темпура, Сашими, Бургер, Поммес # Все блюда на вашем столе
Применение в реальной жизни и советы
Умение выбирать индексы
Для
.join() очень важен правильно выбранный индекс. Подготовьте индексы до объединения:
df1.set_index('key').join(df2.set_index('key')) # Умение выбрать индекс — половина успеха
Работа с колонками с одинаковыми именами
Параметры
lsuffix и
rsuffix пригодятся, если имена колонок совпадают:
df1.join(df2, lsuffix='_df1', rsuffix='_df2') # Создаем порядок среди одноименных колонок
Сложные многоколонные соединения
Для сложных отношений используйте слияние по составным ключам:
pd.merge(df1, df2, left_on=['key1', 'key2'], right_on=['key3', 'key4']) # Двигаемся сквозь массив колонок
Важность последовательности
Порядок объединения в
.merge() влияет на конечную структуру DataFrame. Здесь же есть опция
sort:
pd.merge(df1, df2, on='key', sort=True) # Порядок ключа сохраняется, независимо от того, как вы проводите операцию
