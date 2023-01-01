Разница между методами join и merge в Pandas

Быстрый ответ

.join() — это удобная функция для слияния таблиц по индексам. По умолчанию используется левое объединение:

Python Скопировать код df1.join(df2) # Присоединяем df2 к df1 по индексу, подчеркиваем легкость и элегантность операции

.merge() гармонично сочетает в себе возможности SQL-запросов, предоставляя обширное поле для слияния по колонкам и индексам с возможностью выбора типа соединения:

Python Скопировать код pd.merge(df1, df2, on='key') # Осуществляем внутреннее объединение по колонке 'key', тем самым демонстрируя универсальность операции

.join() идеален для быстрого объединения таблиц по индексам, в то время как .merge() позволяет осуществить детальную настройку слияния по различным ключам и опциям.

Основное отличие

.join() становится предпочтительным выбором, когда важны скорость и удобство при объединении таблиц по индексам:

Он показывает себя наилучшим образом при левом объединении индексов.

При совпадении имен колонок lsuffix и rsuffix помогут их различить.

Слияние DataFrame с одинаковыми индексами происходит очень удобно и легко.

.merge() , в свою очередь, блестяще справляется с более сложными задачами объединения:

Поддерживает все типы SQL-соединений: от внутренних до полных.

Слияние возможно по любым колонкам благодаря параметрам left_on и right_on .

. При возникновении конфликта имен колонок параметр suffixes помогает в их разграничении.

Правильный выбор

Использование .join() рекомендуется при работе с соответствующими индексами и для левого объединения.

.merge() становится необходимым, когда важна гибкость при слиянии DataFrame по разным колонкам и в зависимости от типов соединения.

.join() упрощает процесс, а .merge() дает нам контроль над сложными условиями. Слияние по индексам через .merge() осуществляется с помощью параметров right_index=True и left_on .

Нюансы слияния по индексу

Важные моменты, которые следует учитывать при работе с индексами:

.join() :

Python Скопировать код df_left.join(df_right, lsuffix='_left', rsuffix='_right') # При этом сохраняется левый индекс

Применение этого метода охраняет оригинальный индекс левой таблицы и не позволяет создать хаос при сбросе индекса.

В отличие от этого, .merge() :

Python Скопировать код pd.merge(df_left, df_right, left_on='left_key', right_index=True, how='left', sort=False) # Возможно создание нового индекса

Может создать новый индекс, если не указано иное.

Визуализация

Представьте себе DataFrame как меню в ресторане:

DataFrame A (🍣): Суши, Темпура, Сашими DataFrame B (🍔): Бургеры, Поммес, Суши

JOIN это как выбор блюда для совместного ужина:

Markdown Скопировать код 🍣🔀🍔: Суши

MERGE это как объединение всего меню для обширного выбора:

Markdown Скопировать код 🍣➕🍔: Суши, Темпура, Сашими, Бургер, Поммес # Все блюда на вашем столе

Применение в реальной жизни и советы

Умение выбирать индексы

Для .join() очень важен правильно выбранный индекс. Подготовьте индексы до объединения:

Python Скопировать код df1.set_index('key').join(df2.set_index('key')) # Умение выбрать индекс — половина успеха

Работа с колонками с одинаковыми именами

Параметры lsuffix и rsuffix пригодятся, если имена колонок совпадают:

Python Скопировать код df1.join(df2, lsuffix='_df1', rsuffix='_df2') # Создаем порядок среди одноименных колонок

Сложные многоколонные соединения

Для сложных отношений используйте слияние по составным ключам:

Python Скопировать код pd.merge(df1, df2, left_on=['key1', 'key2'], right_on=['key3', 'key4']) # Двигаемся сквозь массив колонок

Важность последовательности

Порядок объединения в .merge() влияет на конечную структуру DataFrame. Здесь же есть опция sort :

Python Скопировать код pd.merge(df1, df2, on='key', sort=True) # Порядок ключа сохраняется, независимо от того, как вы проводите операцию

