Различия между arrays и matrices в numpy: когда использовать
Быстрый ответ
Выбирайте массивы numpy вместо матриц, чтобы обеспечить большую гибкость и универсальность. Массивы поддерживают многомерность, в отличие от исключительно двумерных матриц. Матричное умножение можно проводить с помощью
np.dot(a, b) или
a @ b:
import numpy as np
a, b = np.array([[1, 2], [3, 4]]), np.array([[5, 6], [7, 8]])
result = a @ b # Здесь мы используем оператор @ для матричного умножения 😜
Массивы numpy стали, фактически, стандартом, в то время как матрицы постепенно устаревают — поэтому используйте их с осторожностью для поддержания актуальности ваших проектов.
Подробное объяснение: массивы против матриц
Массивы numpy (
ndarray) многомерны и универсальны в использовании. Они идеально подходят для работы с многомерными данными и проведения широкого спектра операций, включая использование специальных операторов типа
@, обеспечивая результаты с учётом поэлементных операций.
Матрицы numpy, хотя и предлагают удобный синтаксис для матричного умножения
*, ограничены двумя измерениями, поэтому их использование бывает менее предпочтительным. Кроме того, возникают некоторые проблемы по обратной совместимости.
Визуализация: мастер-классы по Numpy
Представим аналогию рабочих инструментов для объяснения различий:
|Полезность
|Характеристика
|Аналог
|🔨 Молоток
|Простота и универсальность
|Массив numpy
|🗡️ Скальпель
|Специализированность и точность
|Матрица numpy
Массив numpy (Молоток 🔨): универсальный инструмент.
- 🧱 Поддерживает работу с многомерными данными
- ↪️ Широко используется в экосистеме NumPy
Матрица numpy (Скальпель 🗡️): инструмент для специфических задач.
- ✂️ Оптимизирована для матричных вычислений
- 📉 Медленно утрачивает актуальность, будьте внимательны!
Массивы: более гибкий выбор
Массивы превосходят матрицы при выполнении сложных операций и работы со сложными структурами данных. Они идеально подходят для нейронных сетей, обработки сигналов и других продвинутых аналитических задач. Массивы сохраняют многомерность данных и их структуру даже при проведении редукционных операций.
Библиотека Scipy активно использует массивы. Примером могут служить разреженные матрицы
scipy.sparse, которые ведут себя аналогично numpy массивам, сэкономляя память и облегчая умножение. Большинство функций машинного обучения ожидают ввода именно
ndarray, что подчёркивает популярность массивов.
Избегайте проблем совместимости
Смешивание матриц и массивов numpy может привести к неожиданным результатам и ошибкам, поэтому желательно использовать однородные данные. Если исходные данные представлены в виде матрицы, лучше всего преобразовать ее в массив с помощью функции
np.asarray.
Для работы с массивами вместо матриц используйте
.T для транспонирования,
np.linalg.inv для нахождения обратной матрицы и
np.linalg.det для вычисления определителя.
Ситуации, когда массивы выручат
Вот некоторые примеры того, как ndarray numpy эффективно справляется с многомерными задачами:
Упрощение операций с векторами
Массивы легко воплощают векторные операции и манипуляции со строками или столбцами, протягивая операции на более высокие измерения, что актуально в областях моделирования и научного анализа данных.
# Пример использования широковещательного вещания для добавления вектора к каждой строке массива
X = np.array([[1, 2], [3, 4], [5, 6]])
v = np.array([1, 1])
result = X + v # В результате получаем обновлённый массив
Сложная массивная алгебра
Массивы необходимы для обработки изображений и машинного обучения, где часто нужно работать с многомерными данными.
# Пример с многомерным массивом данных слоёв RGB изображения
image = np.zeros((1920, 1080, 3))
Стабильность API
При использовании методов Numpy результаты, как правило, представлены в виде массивов, что обеспечивает программную совместимость и упрощает программирование.
