Разделяем значения в строке DataFrame: метод split в Pandas

Быстрый ответ

Для того чтобы быстро разделить колонку со значениями CSV на несколько строк в Pandas, используйте метод pd.Series.explode() . Исходя из DataFrame df с колонкой 'Values' , разделите строки на списки с помощью метода .str.split(',') и затем примените .explode() :

Python Скопировать код df['Values'] = df['Values'].str.split(',') df = df.explode('Values') # В результате ваш DataFrame получит больше строк — как у фермера кукурузы!

Таким образом, из данных:

Values 0 a,b,c 1 d,e,f

Мы получаем отдельные строки:

Values 0 a 0 b 0 c 1 d 1 e 1 f

Для применения этого метода требуется версия Pandas 0.25.0 или более новая, для разделения множества столбцов — Pandas 1.3.0. Если ваша версия Pandas старая, придется немного повоевать с кодом.

Более глубокое погружение: продвинутые приемы и предостережения

От единичного к множеству: разделение по нескольким столбцам

Начиная с версии 1.3.0, Pandas предоставляет возможность разбивать данные по нескольким столбцам одновременно:

Python Скопировать код df = df.explode(['Column1', 'Column2']) # Так Pandas переходит от разделения по одному столбцу к множественному.

Работаем осторожно с нестроковыми столбцами

Наитрепетнее обращайтесь с нестроковыми данными. Не допускайте непродуманных преобразований при разделении:

Python Скопировать код df['NonStringCol'] = df['NonStringCol'].astype(original_dtype) # Иногда нужно сохранить верность pandas.

Поиск скорости: эффективность превыше всего

При работе с большими объемами данных начните оценивать производительность, используя %timeit , и выявляйте наиболее эффективные методы:

Python Скопировать код %timeit myDataFrame.explode('Values') # Ледники движутся быстрее, чем некоторые функции!

Использование stack и concat для перестроения структуры

Для модификации структуры датафрейма можно использовать упаковку и склеивание — альтернативные подходы преобразования данных:

Python Скопировать код split_df = (df.set_index(['Fixed1', 'Fixed2']) .apply(lambda x: x.str.split(',').explode()) .reset_index()) # Вуаля! Данные преобразованы в нужную форму.

iterrows не лучший друг для больших объемов

iterrows может показаться привлекательным решением, но велика вероятность попасть в ловушку. В Pandas рекомендуют избегать этого метода при обработке крупных массивов данных. В случае трудного выбора отдавайте предпочтение векторизации.

Визуализация

Продемонстрируем на примере коробки, в которой записано: 'яблоки, апельсины, бананы, виноград, персики' .

Применяем df.explode('column') …

И получаем каждый фрукт в отдельном ящике, превратившийся в строку:

📦🍎 📦🍊 📦🍌 📦🍇 📦🍑

Обращение с данными как профессионал

Идеальная чистота данных после применения explode

В идеальном DataFrame каждый столбец — переменная, каждая строка — наблюдение. Обеспечьте сохранение порядка после применения explode :

Python Скопировать код df.rename(columns={new_col_name: 'Original_Col_Name'}).sort_index(axis=1) # Поддержание порядка и чистоты — залог успешного анализа.

Поиск новых инструментов: использование tidy_split

Функции сторонних библиотек, как например tidy_split , помогут вам сохранить порядок столбцов и эффективно обрабатывать пропущенные значения.

Выбор подходящего инструмента

Проведите исследование и выберите инструмент, наиболее подходящий для решения вашей задачи с учетом структуры и размера данных, а также версии Pandas.

Полезные материалы