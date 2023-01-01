Разделение строки с сохранением разделителей в Python

Быстрый ответ

Эффективное решение данной задачи заключается в использовании функции re.split() , которая в связке с группами захвата ( () ) позволяет сохранить разделители. Такой подход делает ваш код аккуратным и легко читаемым.

Применение групп захвата для сохранения запятых может быть продемонстрировано следующим образом:

Python Скопировать код import re result = re.split(r'(,)', 'one,two,three') # Запятые остаются на своих местах, что и было нашей целью

Результат: ['one', ',', 'two', ',', 'three']

Наличие групп захвата в регулярном выражении указывает функции re.split() , что символы разделения необходимо включать в итоговый список.

Визуализация

Легко воспринимать разделение строки в Python можно, представив, что это процесс нарезки апельсина 🍊. Главное здесь сохранить кожуру на каждом ломтике.

Исходный текст:

Markdown Скопировать код "Ешь, Спи, Коди, Повторяй."

Результат нарезки:

Markdown Скопировать код ["Ешь", ",", " Спи", ",", " Коди", ",", " Повторяй."]

Каждая запятая в списке как бы окружает слово, следующее за ней.

Рассмотрим следующий код:

Python Скопировать код import re # На заметку: \W соответствует любому символу, не являющемуся буквой или цифрой re.split(r'(\W)', 'Ешь, Спи, Коди, Повторяй.')

Визуализируем процесс:

Markdown Скопировать код До нарезки: 🍊 После нарезки: [🍊|, 🍊|, 🍊|, 🍊]

Каждый кусочек [🍊|] представляет собой часть строки с разделителем, и Python предоставляет этот удобный механизм для того, чтобы разбить строку, но при этом сохранить важные части.

Работа с не буквенно-цифровыми символами

Желали ли вы когда-нибудь сохранить сложные не буквенно-цифровые разделители? Теперь перед вами такая возможность:

Python Скопировать код result = re.split(r'([^a-zA-Z0-9])', 'Привет, Мир! 123') # Python подбрасывает нам мячик: "Поймай их всех!" – выделяет любые такие символы

Вывод: ['Привет', ',', ' Мир', '!', ' 123']

Шаблон ( ([^a-zA-Z0-9]) ) говорит Python о том, что каждый символ, не являющийся буквой или цифрой, должен быть отделён и сохранён в ответном списке.

Отказ от использования регулярных выражений в пользу собственной функции

Если вы хотите обойтись без использования регулярных выражений, есть возможность создать собственную функцию, назвав её split_and_keep :

Python Скопировать код def split_and_keep(s, sep): # Здесь происходит магия parts = s.split(sep) return [sep.join(combination) for combination in zip(parts, [''] * (len(parts) – 1) + [sep])]

Очистка и обработка исключений

При использовании re.split() необходимо учесть, что:

В результате могут появиться пустые строки, если разделители находятся в начале или конце текста. Используйте метод strip() или списочное включение для их исключения.

или списочное включение для их исключения. При работе с символами Юникода и управляющими последовательностями в шаблоне следует быть внимательными, чтобы избежать возможных ошибок.

Когда важны только символы новой строки

Вы хотели бы сохранить только символы новой строки как разделители? В таком случае вам поможет метод splitlines() с аргументом keepends , заданным как True :

Python Скопировать код text = "Строка 1

Строка 2

Строка 3" # Кто сказал, что нельзя сохранить

, а затем разделить строки по этим символам? lines = text.splitlines(True)

Вывод: ['Строка 1

', 'Строка 2

', 'Строка 3']

Соединение обратно частей строки

Если после разбиения строки вам необходимо собрать её вновь, то комбинация списковых выражений и методов работы со строками будет полезна:

Python Скопировать код segments = ['Это', ' ', 'пример', ' ', 'строки', '.'] assembled = ''.join(segments) # Да, это работает!

И в итоге мы получаем полноценную строку: 'Это пример строки.' со всеми разделителями.

Полезные материалы