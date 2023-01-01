logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Python
arrow
Разделение строки с сохранением разделителей в Python
Перейти

Разделение строки с сохранением разделителей в Python

#Основы Python  #Типы данных  #Работа со строками  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Эффективное решение данной задачи заключается в использовании функции re.split(), которая в связке с группами захвата (()) позволяет сохранить разделители. Такой подход делает ваш код аккуратным и легко читаемым.

Применение групп захвата для сохранения запятых может быть продемонстрировано следующим образом:

import re
result = re.split(r'(,)', 'one,two,three')
# Запятые остаются на своих местах, что и было нашей целью

Результат: ['one', ',', 'two', ',', 'three']

Наличие групп захвата в регулярном выражении указывает функции re.split(), что символы разделения необходимо включать в итоговый список.

Визуализация

Легко воспринимать разделение строки в Python можно, представив, что это процесс нарезки апельсина 🍊. Главное здесь сохранить кожуру на каждом ломтике.

Исходный текст:

Markdown
Скопировать код
"Ешь, Спи, Коди, Повторяй."

Результат нарезки:

Markdown
Скопировать код
["Ешь", ",", " Спи", ",", " Коди", ",", " Повторяй."]

Каждая запятая в списке как бы окружает слово, следующее за ней.

Рассмотрим следующий код:

Python
Скопировать код
import re
# На заметку: \W соответствует любому символу, не являющемуся буквой или цифрой
re.split(r'(\W)', 'Ешь, Спи, Коди, Повторяй.')

Визуализируем процесс:

Markdown
Скопировать код
До нарезки: 🍊
После нарезки: [🍊|, 🍊|, 🍊|, 🍊]

Каждый кусочек [🍊|] представляет собой часть строки с разделителем, и Python предоставляет этот удобный механизм для того, чтобы разбить строку, но при этом сохранить важные части.

Работа с не буквенно-цифровыми символами

Желали ли вы когда-нибудь сохранить сложные не буквенно-цифровые разделители? Теперь перед вами такая возможность:

Python
Скопировать код
result = re.split(r'([^a-zA-Z0-9])', 'Привет, Мир! 123')
# Python подбрасывает нам мячик: "Поймай их всех!" – выделяет любые такие символы

Вывод: ['Привет', ',', ' Мир', '!', ' 123']

Шаблон (([^a-zA-Z0-9])) говорит Python о том, что каждый символ, не являющийся буквой или цифрой, должен быть отделён и сохранён в ответном списке.

Отказ от использования регулярных выражений в пользу собственной функции

Если вы хотите обойтись без использования регулярных выражений, есть возможность создать собственную функцию, назвав её split_and_keep:

Python
Скопировать код
def split_and_keep(s, sep):
    # Здесь происходит магия
    parts = s.split(sep)
    return [sep.join(combination) for combination in zip(parts, [''] * (len(parts) – 1) + [sep])]

Очистка и обработка исключений

При использовании re.split() необходимо учесть, что:

  • В результате могут появиться пустые строки, если разделители находятся в начале или конце текста. Используйте метод strip() или списочное включение для их исключения.
  • При работе с символами Юникода и управляющими последовательностями в шаблоне следует быть внимательными, чтобы избежать возможных ошибок.

Когда важны только символы новой строки

Вы хотели бы сохранить только символы новой строки как разделители? В таком случае вам поможет метод splitlines() с аргументом keepends, заданным как True:

Python
Скопировать код
text = "Строка 1\nСтрока 2\nСтрока 3"
# Кто сказал, что нельзя сохранить \n, а затем разделить строки по этим символам?
lines = text.splitlines(True)

Вывод: ['Строка 1\n', 'Строка 2\n', 'Строка 3']

Соединение обратно частей строки

Если после разбиения строки вам необходимо собрать её вновь, то комбинация списковых выражений и методов работы со строками будет полезна:

Python
Скопировать код
segments = ['Это', ' ', 'пример', ' ', 'строки', '.']
assembled = ''.join(segments)  # Да, это работает!

И в итоге мы получаем полноценную строку: 'Это пример строки.' со всеми разделителями.

Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Что делает функция `re.split()` в Python?
1 / 5

Антон Крылов

Python-разработчик

Свежие материалы
Как скачать и установить Python на Android
6 сентября 2024
Видео уроки по искусственному интеллекту
6 сентября 2024
Как скачать и установить Python на телефон или планшет
6 сентября 2024

Загрузка...