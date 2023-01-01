Разделение строки Python по последнему разделителю: mysplit

Быстрый ответ

Задача разделения строки в Python может показаться схожей с попыткой ухватиться за хвост ускользающей змеи. Вот как это сделать с помощью функции rsplit() :

Python Скопировать код text = "a,b,c,d" # Обрезаем с конца! before, after = text.rsplit(',', 1) print(before) # 'a,b,c' print(after) # 'd'

Данный метод разделяет строку на две части: все до последнего разделителя остаётся в подстроке слева, а все после — в подстроке справа. Таким образом, мы "ловим хвост".

Обработка краевых случаев

Если вы планируете активно использовать rsplit() , помните о возможных краевых случаях:

В случае отсутствия разделителя в строке, rsplit() вернёт список только с одним элементом — этой самой строкой:

Python Скопировать код text = "abc" # Разделители отсутствуют 🏜️ parts = text.rsplit(',', 1) # ['abc']

Если в конце строки стоит разделитель, rsplit() вернёт пустую строку как последний элемент:

Python Скопировать код text = "a,b,c," # разделитель находится в конце! before, after = text.rsplit(',', 1) print(after == '') # True, мы обнаружили пустую подстроку!

В этих случаях рекомендуется написать функцию, которая достаточно аккуратно избавится от нежелательного хвостового разделителя перед выполнением разделения строки.

Что делать, если разделитель отсутствует?

Если в строке не обнаруживается разделитель, стоит воспользоваться функцией str.rpartition() . Она всегда возвращает кортеж из трёх элементов: подстроку перед последним разделителем, сам разделитель и подстроку после него. Без исключений!

Python Скопировать код text = "a,b,c" # Посмотрим на результат before, delimiter, after = text.rpartition(',') print(before) # 'a,b' print(after) # 'c'

Даже при отсутствии разделителя rpartition() вернёт кортеж, первым элементом которого будет пустая строка.

Обработка хвостового разделителя

Если хвостовой разделитель мешает планам, его можно убрать с помощью определённой пользовательской функции:

Python Скопировать код def split_last_delimiter(text, delimiter): # Удаляем ненужный хвост, если он имеется if text.endswith(delimiter): text = text[:-len(delimiter)] # Теперь можно без проблем разделить строку return text.rsplit(delimiter, 1)

Эта функции сначала проверяет, присутствует ли разделитель в конце, и аккуратно удаляет его, после чего проводит разделение.

Визуализация

Представим себе поезд:

Markdown Скопировать код 🚂 === Данные|Наука|Искусственный|Интеллект

Нам необходимо выйти на последней станции:

Python Скопировать код # Следующая станция — конечная! last_station_split = train.rsplit('|', 1)

Поезд отделится по разделителю:

Markdown Скопировать код До: 🚂 === Данные|Наука|Искусственный|Интеллект После: 🚂 === Данные|Наука|Искусственный 🛤️ Интеллект

Мы успешно добрались до последней станции, то есть до последнего разделителя!

Реверсивная обработка: требуется внимательность!

Перевернутые строки с помощью str[::-1] могут вас очаровать, но будьте аккуратны: Unicode и многобайтовые символы могут стать неожиданными препятствиями. Для обеспечения безопасности при работе с концом строки лучше использовать rsplit() и rpartition() . С их помощью можно избежать сюрпризов.

