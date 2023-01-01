Разделение строки Python по последнему разделителю: mysplit#Основы Python #Типы данных #Работа со строками
Быстрый ответ
Задача разделения строки в Python может показаться схожей с попыткой ухватиться за хвост ускользающей змеи. Вот как это сделать с помощью функции
rsplit():
text = "a,b,c,d"
# Обрезаем с конца!
before, after = text.rsplit(',', 1)
print(before) # 'a,b,c'
print(after) # 'd'
Данный метод разделяет строку на две части: все до последнего разделителя остаётся в подстроке слева, а все после — в подстроке справа. Таким образом, мы "ловим хвост".
Обработка краевых случаев
Если вы планируете активно использовать
rsplit(), помните о возможных краевых случаях:
- В случае отсутствия разделителя в строке,
rsplit()вернёт список только с одним элементом — этой самой строкой:
text = "abc"
# Разделители отсутствуют 🏜️
parts = text.rsplit(',', 1) # ['abc']
- Если в конце строки стоит разделитель,
rsplit()вернёт пустую строку как последний элемент:
text = "a,b,c,"
# разделитель находится в конце!
before, after = text.rsplit(',', 1)
print(after == '') # True, мы обнаружили пустую подстроку!
В этих случаях рекомендуется написать функцию, которая достаточно аккуратно избавится от нежелательного хвостового разделителя перед выполнением разделения строки.
Что делать, если разделитель отсутствует?
Если в строке не обнаруживается разделитель, стоит воспользоваться функцией
str.rpartition(). Она всегда возвращает кортеж из трёх элементов: подстроку перед последним разделителем, сам разделитель и подстроку после него. Без исключений!
text = "a,b,c"
# Посмотрим на результат
before, delimiter, after = text.rpartition(',')
print(before) # 'a,b'
print(after) # 'c'
Даже при отсутствии разделителя
rpartition() вернёт кортеж, первым элементом которого будет пустая строка.
Обработка хвостового разделителя
Если хвостовой разделитель мешает планам, его можно убрать с помощью определённой пользовательской функции:
def split_last_delimiter(text, delimiter):
# Удаляем ненужный хвост, если он имеется
if text.endswith(delimiter):
text = text[:-len(delimiter)]
# Теперь можно без проблем разделить строку
return text.rsplit(delimiter, 1)
Эта функции сначала проверяет, присутствует ли разделитель в конце, и аккуратно удаляет его, после чего проводит разделение.
Визуализация
Представим себе поезд:
🚂 === Данные|Наука|Искусственный|Интеллект
Нам необходимо выйти на последней станции:
# Следующая станция — конечная!
last_station_split = train.rsplit('|', 1)
Поезд отделится по разделителю:
До: 🚂 === Данные|Наука|Искусственный|Интеллект
После: 🚂 === Данные|Наука|Искусственный 🛤️ Интеллект
Мы успешно добрались до последней станции, то есть до последнего разделителя!
Реверсивная обработка: требуется внимательность!
Перевернутые строки с помощью
str[::-1] могут вас очаровать, но будьте аккуратны: Unicode и многобайтовые символы могут стать неожиданными препятствиями. Для обеспечения безопасности при работе с концом строки лучше использовать
rsplit() и
rpartition(). С их помощью можно избежать сюрпризов.
Полезные материалы
- Метод строки Python rsplit() — подробное рассмотрение метода
rsplit().
- Встроенные типы — документация Python 3.12.2 — официальная документация Python по работе со строками.
- Метод строки Python rpartition() – GeeksforGeeks — обозрение возможностей метода
rpartition().
- Разделение, конкатенация и соединение строк в Python – Real Python — детальное обсуждение темы работы со строками в Python.
- Примеры разделения строк в Python – Dot Net Perls — практические примеры работы с методами разделения строк в Python.
Антон Крылов
Python-разработчик