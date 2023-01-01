Разделение списка пар на два списка в Python: упрощенно
Быстрый ответ
Разложите пары на два списка одним выражением, используя функцию
zip c операцией распаковки (
*). Вот как это происходит:
pairs = [(1, 'a'), (2, 'b'), (3, 'c')]
# Распаковываем в кортежи
a, b = zip(*pairs) # Кортежи, словно из учебника!
# Больше вам по душе списки?
a, b = map(list, zip(*pairs)) # И вот они – списки!
Теперь у вас два набора данных:
a, являющийся
(1, 2, 3) или
[1, 2, 3], и
b, представленный как
('a', 'b', 'c') или
['a', 'b', 'c'].
Альтернативные подходы
Если использование
zip с распаковкой для вас кажется артистичным, не волнуйтесь, существуют и другие методы.
Генераторы списков: для гибкого решения
Генераторы списков – это более удобный подход:
numbers = [num for num, _ in pairs] # Извлекаем числа
letters = [letter for _, letter in pairs] # Извлекаем буквы
Генераторы: оптимизируем использование памяти
Для эффективного использования памяти, в особенности при работе с большими объемами данных, используйте генераторы:
numbers_gen = (num for num, _ in pairs) # Создаем генераторы
letters_gen = (letter for _, letter in pairs)
По желанию их также можно преобразовать в списки или кортежи.
Визуализация
Рассмотрите разложение пар из одного списка на два отдельных как элегантный процесс:
Входящие данные (🏭): [(1, 'a'), (2, 'b'), (3, 'c')]
🧑🏭 Процесс распаковки: мы разделяем элементы на числа и буквы
Исходные данные (Числа): [1, 2, 3]
Исходные данные (Буквы): ['a', 'b', 'c']
Входные элементы – это кортежи, словно маленькие коробочки, отсортированные в две категории с высокой эффективностью.
Особые случаи: находя применение распаковке
Рассмотрим, как применять распаковку в более сложных контекстах.
Вложенные структуры: распаковка на нескольких уровнях
С вложенными структурами данных
zip справляется без проблем:
nested_pairs = [((1, 'a'), 'x'), ((2, 'b'), 'y'), ((3, 'c'), 'z')]
(a, b), c = zip(*nested_pairs) # Распаковываем как профи
Неравные длины: когда данные не столь идеальны
Если структуры данных имеют разную длину, используйте функцию
itertools.zip_longest:
from itertools import zip_longest
pairs = [(1, 'a'), (2, 'b', 'extra'), (3, 'c')]
a, b = zip_longest(*pairs, fillvalue=None) # Заполняем пробелы
Перепаковка: возвращение пар в первоначальное состояние
Для того чтобы сформировать обратно пары из разделенных списков, снова применим функцию
zip:
combined = list(zip(numbers, letters)) # И снова создаем пары
Такой подход является противоположенным нашему начальному методу распаковки и оглядно показывает пользу функции
zip.
Будьте осторожны с распаковкой
Zip – потрясающий инструмент, но будьте внимательны, если:
- Элементы в парах неоднородные, это может привести к потере данных.
- Память имеет критическое значение при работе с большими наборами данных.
В подобных ситуациях можно прибегнуть к другим методам: традиционным циклам или генераторам списков.
Таисия Ермакова
backend-разработчик