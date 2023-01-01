Разделение списка пар на два списка в Python: упрощенно

#Основы Python  #Списки, кортежи, множества  #Типы данных  
Быстрый ответ

Разложите пары на два списка одним выражением, используя функцию zip c операцией распаковки (*). Вот как это происходит:

Python

pairs = [(1, 'a'), (2, 'b'), (3, 'c')]
# Распаковываем в кортежи
a, b = zip(*pairs)   # Кортежи, словно из учебника!

# Больше вам по душе списки?
a, b = map(list, zip(*pairs))   # И вот они – списки!

Теперь у вас два набора данных: a, являющийся (1, 2, 3) или [1, 2, 3], и b, представленный как ('a', 'b', 'c') или ['a', 'b', 'c'].

Альтернативные подходы

Если использование zip с распаковкой для вас кажется артистичным, не волнуйтесь, существуют и другие методы.

Генераторы списков: для гибкого решения

Генераторы списков – это более удобный подход:

Python

numbers = [num for num, _ in pairs]  # Извлекаем числа
letters = [letter for _, letter in pairs]  # Извлекаем буквы

Генераторы: оптимизируем использование памяти

Для эффективного использования памяти, в особенности при работе с большими объемами данных, используйте генераторы:

Python

numbers_gen = (num for num, _ in pairs)  # Создаем генераторы
letters_gen = (letter for _, letter in pairs)

По желанию их также можно преобразовать в списки или кортежи.

Визуализация

Рассмотрите разложение пар из одного списка на два отдельных как элегантный процесс:

Markdown

Входящие данные (🏭): [(1, 'a'), (2, 'b'), (3, 'c')]

🧑‍🏭 Процесс распаковки: мы разделяем элементы на числа и буквы

Markdown

Исходные данные (Числа): [1, 2, 3]
Исходные данные (Буквы): ['a', 'b', 'c']

Входные элементы – это кортежи, словно маленькие коробочки, отсортированные в две категории с высокой эффективностью.

Особые случаи: находя применение распаковке

Рассмотрим, как применять распаковку в более сложных контекстах.

Вложенные структуры: распаковка на нескольких уровнях

С вложенными структурами данных zip справляется без проблем:

Python

nested_pairs = [((1, 'a'), 'x'), ((2, 'b'), 'y'), ((3, 'c'), 'z')]
(a, b), c = zip(*nested_pairs)  # Распаковываем как профи

Неравные длины: когда данные не столь идеальны

Если структуры данных имеют разную длину, используйте функцию itertools.zip_longest:

Python

from itertools import zip_longest
pairs = [(1, 'a'), (2, 'b', 'extra'), (3, 'c')]
a, b = zip_longest(*pairs, fillvalue=None)  # Заполняем пробелы

Перепаковка: возвращение пар в первоначальное состояние

Для того чтобы сформировать обратно пары из разделенных списков, снова применим функцию zip:

Python

combined = list(zip(numbers, letters))  # И снова создаем пары

Такой подход является противоположенным нашему начальному методу распаковки и оглядно показывает пользу функции zip.

Будьте осторожны с распаковкой

Zip – потрясающий инструмент, но будьте внимательны, если:

  1. Элементы в парах неоднородные, это может привести к потере данных.
  2. Память имеет критическое значение при работе с большими наборами данных.

В подобных ситуациях можно прибегнуть к другим методам: традиционным циклам или генераторам списков.

Таисия Ермакова

backend-разработчик

