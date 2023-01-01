Разделение списка пар на два списка в Python: упрощенно

Быстрый ответ

Разложите пары на два списка одним выражением, используя функцию zip c операцией распаковки ( * ). Вот как это происходит:

Python Скопировать код pairs = [(1, 'a'), (2, 'b'), (3, 'c')] # Распаковываем в кортежи a, b = zip(*pairs) # Кортежи, словно из учебника! # Больше вам по душе списки? a, b = map(list, zip(*pairs)) # И вот они – списки!

Теперь у вас два набора данных: a , являющийся (1, 2, 3) или [1, 2, 3] , и b , представленный как ('a', 'b', 'c') или ['a', 'b', 'c'] .

Альтернативные подходы

Если использование zip с распаковкой для вас кажется артистичным, не волнуйтесь, существуют и другие методы.

Генераторы списков: для гибкого решения

Генераторы списков – это более удобный подход:

Python Скопировать код numbers = [num for num, _ in pairs] # Извлекаем числа letters = [letter for _, letter in pairs] # Извлекаем буквы

Генераторы: оптимизируем использование памяти

Для эффективного использования памяти, в особенности при работе с большими объемами данных, используйте генераторы:

Python Скопировать код numbers_gen = (num for num, _ in pairs) # Создаем генераторы letters_gen = (letter for _, letter in pairs)

По желанию их также можно преобразовать в списки или кортежи.

Визуализация

Рассмотрите разложение пар из одного списка на два отдельных как элегантный процесс:

Markdown Скопировать код Входящие данные (🏭): [(1, 'a'), (2, 'b'), (3, 'c')]

🧑‍🏭 Процесс распаковки: мы разделяем элементы на числа и буквы

Markdown Скопировать код Исходные данные (Числа): [1, 2, 3] Исходные данные (Буквы): ['a', 'b', 'c']

Входные элементы – это кортежи, словно маленькие коробочки, отсортированные в две категории с высокой эффективностью.

Особые случаи: находя применение распаковке

Рассмотрим, как применять распаковку в более сложных контекстах.

Вложенные структуры: распаковка на нескольких уровнях

С вложенными структурами данных zip справляется без проблем:

Python Скопировать код nested_pairs = [((1, 'a'), 'x'), ((2, 'b'), 'y'), ((3, 'c'), 'z')] (a, b), c = zip(*nested_pairs) # Распаковываем как профи

Неравные длины: когда данные не столь идеальны

Если структуры данных имеют разную длину, используйте функцию itertools.zip_longest :

Python Скопировать код from itertools import zip_longest pairs = [(1, 'a'), (2, 'b', 'extra'), (3, 'c')] a, b = zip_longest(*pairs, fillvalue=None) # Заполняем пробелы

Перепаковка: возвращение пар в первоначальное состояние

Для того чтобы сформировать обратно пары из разделенных списков, снова применим функцию zip :

Python Скопировать код combined = list(zip(numbers, letters)) # И снова создаем пары

Такой подход является противоположенным нашему начальному методу распаковки и оглядно показывает пользу функции zip .

Будьте осторожны с распаковкой

Zip – потрясающий инструмент, но будьте внимательны, если:

Элементы в парах неоднородные, это может привести к потере данных. Память имеет критическое значение при работе с большими наборами данных.

В подобных ситуациях можно прибегнуть к другим методам: традиционным циклам или генераторам списков.

