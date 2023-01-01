Разделение списка на подсписки в Python: куски по 100 элементов

Быстрый ответ

Чтобы разделить список на подсписки заданной длины, удобно применить листовые включения и операции со срезами. Пример кода: подсписки = [список[i:i + n] for i in range(0, len(список), n)] , где список — ваш исходный список, а n — нужный размер подсписков.

Рассмотрим на примере создания подсписков из двух элементов:

Python Скопировать код # Создадим исходный список список = [1, 2, 3, 4, 5] # Сформируем подсписки подсписки = [список[i:i + 2] for i in range(0, len(список), 2)] # Результат: [[1, 2], [3, 4], [5]]

Работаем с подсписками в Python 2.x

Если вы продолжаете использовать Python 2.x, рекомендуется применять xrange() вместо range() , чтобы оптимизировать потребление памяти:

Python Скопировать код # Вернёмся в прошлое со списком список = [1, 2, ..., 500] # Разобьём список на подсписки подсписки = [список[i:i + 100] for i in xrange(0, len(список), 100)]

Обработка остатков при разбиении на подсписки

Если длина исходного списка делится на размер подсписков с остатком, собранный остаточный подсписок будет автоматически добавлен в конец:

Python Скопировать код # Готовим список список = [1, 2, ..., 450] # Разделяем на подсписки подсписки = [список[i:i + 100] for i in range(0, len(список), 450)] # Эффективный подход к обработке остатков. Последняя группа: [451, ..., 500]

Разделение на равные части с использованием itertools

Функция itertools.grouper идеально подходит для равномерного разделения списков. Применительно к остаткам, с её помощью они тоже могут быть правильно обработаны:

Python Скопировать код from itertools import zip_longest # Планируем разделение со 'grouper' def grouper(iterable, n, fillvalue=None): args = [iter(iterable)] * n return zip_longest(*args, fillvalue=fillvalue) # Генерируем список список = [1, 2, ..., 500] # Разделяем на подсписки подсписки = list(grouper(список, 100, fillvalue=None)) # Подсписки по 100 элементов, а последней выделена особая роль.

Визуализация

Процесс можно сравнить с извлечением морковок из мешка для кормления кроликов:

Markdown Скопировать код До: [🥕🥕🥕🥕🥕🥕🥕🥕🥕🥕] Цель: поделить на 3 подсписка (Кроликам повезло 🐇🐇🐇): После: [ [🥕🥕🥕], # 🐇 [🥕🥕🥕], # 🐇 [🥕🥕🥕], # 🐇 [🥕] # Оставшаяся морковка! ]

Каждый подсписок обеспечивает порцию для одного кролика.

Повышаем производительность для нетерпеливого программиста

Экономия памяти: Генераторы

Большие списки могут вызвать проблемы с памятью. Используйте генераторы, чтобы экономить память, создавая подсписки при необходимости:

Python Скопировать код # Генерируем большой список список = [1, 2, ..., 10000] # Используем генератор для улучшения производительности подсписки = (список[i:i + 100] for i in range(0, len(список), 100)) # Ваша память в безопасности!

Максимизация скорости: Numpy

При работе с крупными массивами данных ключевое значение имеет производительность. Для её улучшения используйте массивы numpy:

Python Скопировать код import numpy as np # Создаём большой список список = np.array([1, 2, ..., 10000]) # Используем numpy для увеличения скорости разделения подсписки = [список[i:i + 100] for i in range(0, len(список), 100)]

Важные предостережения

Проверка размера подсписка

Обязательно убедитесь, что размер подсписка n является положительным числом, чтобы избежать ошибок:

Python Скопировать код # Будьте внимательны def validate_sublist_size(n): if n <= 0: raise ValueError("Размер подсписка должен быть положительным целым числом")

Обработка неоднородных подсписков

Важно поддерживать баланс при разделении списка. Если итоговые подсписки получаются разной длины, стоит подумать, стоит ли оставлять пустые подсписки:

Python Скопировать код # Создаём список список = [1, 2, ..., 402] # Разбиваем на подсписки подсписки = [список[i:i + 100] for i in range(0, len(список), 100)] # Удаляем пустые подсписки подсписки = [подсписок for подсписок in подсписки if подсписок]

